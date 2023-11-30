AsiaPresswire押注人工智能改变新加坡加密货币和去中心化金融企业的新闻稿发布工作流程



新加坡, 2023年12月1日 - (亚太商讯) - 亚洲领先的新闻稿发布平台AsiaPresswire已经在新加坡推出了其革命性的人工智能写作助手GPT-PRHelper，为这座城市日益繁荣的加密货币和去中心化金融(DeFi)行业带来了新闻稿撰写和发布的高度自动化。 在宣布GPT-PRHelper新加坡发布的活动上，AsiaPresswire首席技术官Bruce Wong详细解释了该人工智能解决方案将如何显著提高该国加密货币和区块链公司新闻稿的潜力。 Wong表示，“随着加密货币采用和区块链创新的快速增长，新加坡已经成为Web3初创公司和知名企业的中心。”“GPT-PRHelper提供了这些公司有效地向全球传递信息所需的速度、质量和多语言功能。” GPT-PRHelper的自然语言生成技术允许用户只需要输入标题和关键词，就可以立即用英语、中文和其他主要语言生成新闻稿草稿。之后，人工智能会将文本提炼至媒体的高标准。Wong解释道，“GPT-PRHelper实现了公关工作中最费力的部分的自动化，腾出时间进行战略规划。” “现在，加密项目可以轻松生成针对全球发布的定制新闻稿，并专注于其核心业务。” GPT-PRHelper的自动多语言输出非常符合大多数加密货币和DeFi公司的全球化特点。他指出，“在这个行业，接触国际受众至关重要。” “我们的人工智能助手让新加坡的加密公司和区块链项目可以同步用21种语言发布新闻，吸引全球关注。”Wong表示，GPT-PRHelper内置的自然语言生成功能经过了大量训练，可以以新闻稿的格式产出类人内容。他说，“我们在数百万高质量的新闻稿上优化了该模型，以确保专业质量。” “该人工智能以富有风格和语法正确的方式撰写草稿，有效地传达了客户的信息。” GPT-PRHelper可以不断学习以提高其技能。他说，“客户使用该人工智能的次数越多，它捕捉客户品牌语音和风格的能力就越强。”“用户可以完全控制直至输出达到他们的标准为止。”早期测试GPT-PRHelper的加密和DeFi公司给出了非常积极的反馈。Wong说，“客户对节省的时间和扩大全球影响力的能力感到惊讶。”“他们现在可以将预算分配到公关策略上，而不是内容生产上。” 通过精简新加坡加密行业的新闻稿撰写，GPT-PRHelper将使较小公司也能发挥超出自身规模的作用。Wong说，“这提高了各公司获得赢得媒体关注的机会，允许创业公司和利基角色与行业大名并驾齐驱。”“我们很兴奋地看到我们的人工智能助手将如何塑造新加坡的Web3公关格局。” 关于AsiaPresswire AsiaPresswire为公关公司、机构、组织和企业提供新闻稿发布解决方案。他们的公关、SEO和链接专家团队帮助客户通过策划的公关项目，使用在线沟通来战略性实现业务目标。他们为客户提供网络沟通问题方面的建议，帮助提升形象和前景。AsiaPresswire将新闻传播给全球的媒体、新闻剪报服务、新闻聚合网站和社交网络。他们利用创造性的沟通工具、人才、专业知识和资源为客户创造价值。欲了解更多关于GPT-PRHelper以及它如何帮助新加坡加密货币和分布式区块链金融的新闻公关工作，请访问：https://www.asiapresswire.com Media Contact Alex Austin, head of suppor team support@asiapresswire.com https://www.asiapresswire.com



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