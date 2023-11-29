诺亚控股（纽交所：NOAH；港交所：6686）发布2023三季度财报：稳健运营，平衡发展



上海, 2023年11月30日 - (亚太商讯) - 诺亚控股有限公司（Noah Holdings Limited, 纽交所代码： NOAH，港交所代码：6686，以下简称诺亚）公布2023年三季度未经审计业绩报告。数据显示，2023年三季度公司净收入同比增长9.6%，前三季度净收入总值同比增长12.5%。按收入板块来看，财富管理三季度净收入同比增长17.8%，前三季度净收入总值同比增长21.1%；按收入类型来看，募集费三季度净收入同比增长98.7%，前三季度净收入总值同比增长90.5%。公司三季度经营利润同比增长7.4%，Non-GAAP净利润同比增长21.8%，Non-GAAP净利润率同比增长3.1%。持续得益于诺亚稳健经营、有效管理与前瞻战略，总资产达126.3亿（单位：人民币，下同），同比增长10.3%，创历史新高。 诺亚控股联合创始人、董事局主席兼首席执行官汪静波女士在业绩电话会中指出：“我们通过诺亚黑卡客户全球巡回峰会这个场域，和许多客户在不同的地点和主题下进行近距离交流，我们很欣喜地看到，诺亚服务的高净值客户在财富管理和资产配置方面的需求越来越成熟，从过去关注具体产品、关注收益，正在转变为考虑资产安全、企业与家族的传承方案，以及战略资产配置等，基本完成了从产品驱动到配置驱动的财富管理需求。过去两三年，也是诺亚从产品驱动向解决方案驱动的转型期。作为财富管理和资产管理者，我们的基本功是聚焦真实和长期的客户价值创造，‘以客户为中心，以生存为底线’是诺亚的底色，我们相信，只有客户成功，才会有诺亚的商业成功，才能为股东创造长期价值。” 一、收入韧性增长，盈利持续提升 近年来，随着市场环境的变化、复杂和难以确定，投资者行为和需求也发生了转变，他们愈发希望得到专业的投资建议和服务，以实现财富的增值和传承。不同客群类别、不同年龄阶段的财富人群，由于人生阶段、财富来源、专业知识、体验诉求的不同，其综合需求的差异化也愈加明显，综合配置需求也呈现出多元化、个性化的趋势。诺亚控股在“以客户需求驱动”的长远战略下，再次交出一份满意答卷。 数据显示，2023年前三个季度，公司整体录得总收入25.1亿元，同比增长11.9%，净收入25.0亿元，同比增长12.5%。单季度数据显示，三季度公司净收入实现同比增长9.6%；按收入板块看，财富管理净收入同比增长17.8%；按收入类型看，募集费净收入同比增长98.7%。随着客户的综合资产配置需求提升，得益于诺亚在渠道、产品和综合服务端的持续投入和前瞻布局，业绩实现稳健可持续增长。 二、客户需求驱动差异化服务，私行界面打造独特竞争力 稳健增长的核心客户得益于诺亚在客户界面上坚定的持续投入。数据显示，2023年三季度，诺亚黑卡及超黑客户同比增长5.7%，环比增长3.4%。在法人客户方面，2022年推出的微笑司库SaaS平台服务了近6,000家中小微企业和金融机构，前三季度，司库活跃客户数同比增长73.7%。近期，诺亚在中国上海和香港、新加坡举办黑卡客户全球巡回峰会，为客户带来了别具一格的全新品质体验，并正式宣布诺亚N+会籍的全球发布，未来将持续以私行服务模式链接全球顶级资源，为客户提供全方位的稀缺品质服务。 投研一体化是公司持续坚定投入的重要界面，诺亚通过“CCI体系”（分别组建成立CIO办公室、客户战略CSO办公室、产品解决方案IPS办公室），从资产体检到产品和服务解决方案，全方位优化配置建议，保护客户资产。8月，我们分别通过国内和国际两份CIO报告，建议投资人在下半年关键节点上进行战略资产配置检视和调整，首先是基础的各项安全检视，然后调整战略底仓配置，再通过各类多策略组合投资来布局增长，实现“反脆弱”和“可纠错”的战略资产配置和战术资产配置。 正是得益于对投研的建设投入及前瞻判断，诺亚自2016年开始逐步退出人民币住宅类房地产资产及该类别的基金产品，至今已实现完全退出。资管新规下，2019年三季度开启非标类固收产品退出，并于2021年上半年完成非标清零，成功完成“非标转标”，实现为客户财富的真正保驾护航，并在行业淘沙中稳健持续发展。 此外，诺亚始终注重对每一位客户的专业陪伴，通过连接全球知名投资峰会，为客户连接影响力机会和领袖级洞见。通过定期举办线下研讨会，邀请著名经济学家、基金经理管理人、专业投资人等商界、学界的代表，独立客观呈现从宏观经济形势、资产配置建议以及利好政策等角度，为客户带来全方位财富管理和资产管理相关资讯及建议。 持续在科技界面的投入也成效显著。实现客户线上一键生成CCI存续报告、资产配置体检等功能，将存续报告与CCI配置工具有效整合，基于流动管理、成长配置、保障传承和底仓配置四类账户的持仓分析与配置建议，实现通过线上存续带动产品营销。数据显示，2023年前三季度公募基金募集量超369亿元，同比增长19.3%；私募证券产品募集量超142亿元，同比增长46.2%。 三、优化长期股东回报机制，人才组织战略稳步推进 资产配置多元化的趋势不可忽视，对资本市场的沟通也在持续提升和加强。11月14日，诺亚控股投资者日在中国香港的诺亚国际总部圆满举办，来自高盛、花旗、中金、UBS、J.P.Morgan、HSBC、DBS、Morgan Stanley等知名投资机构/研究机构代表，以及部分诺亚核心客户线上线下近百人列席。会议现场，诺亚高管团队分享了诺亚的业务与战略概览，诺亚控股CFO、诺亚香港CEO潘青先生在会上表示，诺亚国际化的进程不仅仅是走向世界布局全球，也让更多世界的投资人看向中国，将中国的投资机会分享于全球华人。 在国际人才建设方面，截至三季度末，诺亚香港和新加坡的一线人才环比增长37.5%，正在稳步实现国际化人才的初步目标。稳健运营、平衡发展的背后核心是人才，除了令人信服的业绩以及专业的产品和服务，长期得到客户认同也是关键因素。人才战略端，公司将持续投入人才培养的长期机制以更好地服务客户需求，稳健保持一定增长。 股东回报方面，董事会通过了关于提升股东回报机制的议案，计划将约50%的公司年度Non-GAAP净利润用于分红和回购，彰显管理层对公司长期稳健运营和增长的信心。符合公司及股东的整体利益，增强资本市场对公司长远策略及增长充满信心的同时，进一步提高公司的管理效率、推动业务发展，增强服务的创新和品质。 四、长期主义背后的坚持，合规先行载誉全球 诺亚始终坚持以合规作业为底线，坚持以研究和产品品质为先，持续深化投资者教育工作，以专业的资产配置能力满足客户的财富管理需求，实现财富的长期可持续增长。诺亚长期主义背后的坚持，是对金融行业的敬畏之心。诺亚旗下微笑基金受邀加入了中国基金报成立的“中国基金业投教联盟”，以期通过专业的投资服务能力，打造优质投教陪伴内容，提升投资者教育活动的覆盖面和影响力，共同推进投资者教育工作，践行企业投教责任。 8月，诺亚首次荣获福布斯中国《2023中国年度最佳创新实践雇主奖》，彰显诺亚努力构建人才平等、尊重、包容、多元的文化和工作环境。同时，诺亚持续推动投资产品与ESG理念的实践结合，提升公司治理和组织决策机制的有效性，打造诺亚的组织能力和组织活力。自2014年起，诺亚控股已经连续9年主动向全球投资人发布可持续发展报告，10月，诺亚旗下歌斐资产也发布了《2023年ESG投资尽责行动报告》，也是歌斐资产连续第三年发布该报告，《报告》中显示，诺亚控股已签署PRI或履行ESG相关原则的管理人机构26家，相关资产管理规模达到243, 241.3亿元；歌斐资产已签署或履行ESG相关管理原则的管理人机构16家，相关资产管理规模也达到50, 587.7亿元。 展望未来，诺亚控股联合创始人、董事局主席兼首席执行官汪静波女士强调，诺亚将通过持续在人才战略端的招募计划以及产品和服务的持续投入，实现更好的覆盖和满足全球华人的财富管理需求，致力成为稳健运营、平衡发展的财富管理公司。



话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

