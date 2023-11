境内首家，全球领先！华泰证券MSCI ESG评级跃升至AA级

香港, 2023年11月29日 - (亚太商讯) - 近日,国际权威指数机构明晟公司(简称“MSCI”) 公布华泰证券股份有限公司(简称“公司”;股份代号:601688.SH, 6886.HK, HTSC.L)最新ESG评级结果。凭借优异的ESG治理实践,华泰证券2023年MSCI ESG评级从A级跃升至AA级,为境内证券行业的首家AA级,跻身全球领先水平。 评级报告显示,华泰证券在“公司治理”、“责任投资”和“隐私和数据安全”议题上位于同业领先水平,展现了公司完善的现代化治理水平以及对客户隐私保护的负责态度。截至目前,全球仅有一家同业公司获得MSCI ESG AAA评级,六家获得AA评级,其中华泰证券为中国境内唯一的AA级证券公司。 作为环境、社会及公司治理(ESG)理念的坚定践行者,华泰证券高度重视ESG及社会责任实践,始终致力于将ESG治理与企业运营管理有机结合,更好地贯彻落实新发展理念。 在治理方面,公司持续加强董事会和ESG委员会的治理水平,充分履行ESG事项的决策与监督职责,有效推动公司ESG工作的落实。在业务端,公司大力推动绿色金融发展,通过支持新能源、节能环保企业上市,创新绿色金融投融资工具等方式,共促绿色技术创新,助力经济发展绿色转型。在社会公益方面,公司依托“益心华泰”、“一个长江 一个明天”公益项目,持续深耕生物多样性保护、乡村教育等领域;捐资设立华泰公益基金会,更为专业、透明地开展公益行动,为促进社会公平正义做出应有的贡献。 此次MSCI ESG评级荣获AA级,是对公司体系化ESG治理架构和绿色金融服务能力的认可。未来,公司将继续坚定不移地践行ESG和社会责任理念,积极推动公司发展与实体经济、绿色金融、乡村振兴和社会公益的深度融合,以先锋姿态为服务实体经济高质量发展贡献更多力量。



