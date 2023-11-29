境内首家，全球领先！华泰证券MSCI ESG评级跃升至AA级

香港, 2023年11月29日 - (亚太商讯) - 近日，国际权威指数机构明晟公司（简称“MSCI”） 公布华泰证券股份有限公司（简称“公司”；股份代号：601688.SH, 6886.HK, HTSC.L）最新ESG评级结果。凭借优异的ESG治理实践，华泰证券2023年MSCI ESG评级从A级跃升至AA级，为境内证券行业的首家AA级，跻身全球领先水平。

评级报告显示，华泰证券在“公司治理”、“责任投资”和“隐私和数据安全”议题上位于同业领先水平，展现了公司完善的现代化治理水平以及对客户隐私保护的负责态度。截至目前，全球仅有一家同业公司获得MSCI ESG AAA评级，六家获得AA评级，其中华泰证券为中国境内唯一的AA级证券公司。

作为环境、社会及公司治理（ESG）理念的坚定践行者，华泰证券高度重视ESG及社会责任实践，始终致力于将ESG治理与企业运营管理有机结合，更好地贯彻落实新发展理念。

在治理方面，公司持续加强董事会和ESG委员会的治理水平，充分履行ESG事项的决策与监督职责，有效推动公司ESG工作的落实。在业务端，公司大力推动绿色金融发展，通过支持新能源、节能环保企业上市，创新绿色金融投融资工具等方式，共促绿色技术创新，助力经济发展绿色转型。在社会公益方面，公司依托“益心华泰”、“一个长江 一个明天”公益项目，持续深耕生物多样性保护、乡村教育等领域；捐资设立华泰公益基金会，更为专业、透明地开展公益行动，为促进社会公平正义做出应有的贡献。

此次MSCI ESG评级荣获AA级，是对公司体系化ESG治理架构和绿色金融服务能力的认可。未来，公司将继续坚定不移地践行ESG和社会责任理念，积极推动公司发展与实体经济、绿色金融、乡村振兴和社会公益的深度融合，以先锋姿态为服务实体经济高质量发展贡献更多力量。

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