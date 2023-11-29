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《周游记2》背后: 巨星传奇的生意经

香港, 2023年11月29日 - (亚太商讯) - 11月25日，由周杰伦全程参与的户外实境互动综艺《周游记2》在浙江卫视开播。在首期节目中，周杰伦与惊喜嘉宾梁静茹两人大秀厨艺，周杰伦上演单手握铁板铲花式敲鸡蛋，并用鸡蛋清画了一条鱼，高难度动作一气呵成。据数据统计，《周游记2》第一集相关话题在微博的阅读量已突破2亿。与此同时，首期节目的CSM64城同时段收视率达到1.627%，远超第一季首集的0.961%，全网收获热搜37个，观众反响热烈。

《周游记2》宣传海报

据悉，《周游记》IP背后的打造者是巨星传奇集团有限公司（06683.HK），本季节目由魔胴咖啡独家冠名，快手和最酒联合特约赞助，奇妙积木担任战略合作伙伴。值得注意的是，魔胴咖啡是巨星传奇旗下的王牌产品，更是连续三年蝉联中国防弹饮料市场份额第一。据招股书披露，巨星传奇的主要业务包括IP创造及营运与新零售，打造《周游记》归属于IP业务范畴的重要分支。而《周游记》背后颇受关注的商业逻辑是巨星传奇在通过《周游记》吸引到品牌赞助及实现节目版权收入的同时，节目亦可以赋能自有IP及品牌以带动新零售产品的销售，将IP的流量转化为产品的销量，形成了完整的商业化闭环，充分体现了其运营模式的优越性。

而近年来在各种因素影响下，综艺市场持续低迷，招商情况一直处于不理想的困境。即使是已经拥有影响力的综N代招商能力亦不及往年，而新诞生的综艺则频频上演“零招商”。在这样的大环境下，《周游记2》还未开播便提前锁定了招商，并凭借节目的吸引力获得了第三方品牌的青睐，展现出节目吸金实力。同时，旗下产品魔胴咖啡作为节目的独家冠名，亦能吃到节目热度带来的第一波流量红利，达到为品牌背书及宣传推广目的，进而增加产品销量以带来营收增长。业内人士指出，巨星传奇在IP创造及营运与新零售业务的双轮驱动下，既能够让两个业务独立产生收入，同时彼此之间可以产生联动，迸发出了巨大的协同效应，形成流量闭环，实属文娱消费领域难得的生意经。

《周游记2》独家冠名品牌——魔胴咖啡

巨星传奇的商业逻辑早在《周游记1》时已得到市场的验证。此前，巨星传奇就曾通过在《周游记1》中频繁露出魔胴咖啡以及将为周杰伦打造的二次元化身“周同学”印在魔胴咖啡的产品包装上来推销产品。借此，2020年魔胴咖啡在上市一年内的销售额就同比增长了363%，带动巨星传奇当年的净利润同比增长了233.04%。根据当前数据，《周游记2》第一集播出效果同比已超越于《周游记1》，魔胴咖啡销售收入有望因此受惠。此外，据招股书披露，巨星传奇为庾澄庆打造的音乐节目《乐来乐快乐》播出在即。有《周游记1》、《周游记2》珠玉在前，《乐来乐快乐》或许有望复刻这一模式，从IP创造及营运与新零售两块业务中收获更多的利润分成，为巨星传奇的业绩带来增长预期。

 

日期：2023/11/29  来源：界面新闻  记者：张乔遇



话题 Press release summary

部门 消费者
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