美国波浪机器公司宣布专利成功审查

加利福尼亚索拉纳海滩, 2023年11月28日 - (亚太商讯) - 美国波浪机器公司(AWM)宣布,由 WhiteWater West Industries, Ltd(WW)挑战的AWM专利,即水上公园吸引力供应商和Endless Surf的推广者,已经通过美国专利商标局(USPTO)的审查并得到验证。在这一裁决之前,在AWM取得的胜利中,美国专利商标局已经拒绝了WW提出的挑战其他专利的请求。总体而言,迄今为止,WW挑战的四项专利中的三项已经得到完全确认,而一项专利保留了大多数可专利化的权利要求。这些最新的决定进一步加强了AWM在基于序列的气动冲浪技术方面的独家所有权,该技术已注册商标为 PerfectSwell®。这些专利在加拿大、德国、法国、西班牙和英国等国家都有相关的国外对应专利。 AWM拥有庞大而不断增长的专利组合,保护PerfectSwell®技术,正如在巴西所见,PerfectSwell®是与 JHSF合作的多功能房地产开发中的支柱。Manuel de la Cerra 律师事务所负责AWM的专利审查。Bryan Cave Leighton Paisner LLP 是一家全球性律师事务所,作为AWM在IPR程序和商业化方面的法律顾问,AWM在美国、巴西、葡萄牙、澳大利亚和日本等地继续快速扩展PerfectSwell®全球网络。 AWM的创始人布鲁斯·麦克法兰(Bruce McFarland)表示:“公司不断创新和大量投资于获取和保护专利,确保了对AWM和我们的业务合作伙伴的PerfectSwell®目的地的价值的保护,保护所有利益相关者免受不公平竞争的侵害。”“PerfectSwell®品牌得到专利创新的支持,涵盖了气动冲浪产生、波浪设计、阻尼、机械和冲浪池形状的各个方面。” "序列是秘密的关键,这就是为什么我们对其进行了专利保护。这次胜利意味着PerfectSwell®风格的序列剥离波,如A-Frame™、Point Break™、Split Peak™等,仍然受到AWM专利的保护,"美国波浪机器公司业务发展经理威廉·麦克法兰(William McFarland)表示。"公司将继续推动新的想法和创新,随着我们推出PerfectSwell®冲浪目的地。" 关于American Wave Machines: American Wave Machines, Inc. 是 PerfectSwell(R)技术的发明者和开发商。AWM 开发世界级的冲浪设施目的地,拥有可靠的财务状况和刺激的冲浪者。 PerfectSwell(R) 在市场上独树一帜,并受到全球 50 多项专利的保护。自 2007 年以来,American Wave Machines 在全球各地的地点进行了超过 4,000,000 次冲浪活动。 www.americanwavemachines.com 关于Bryan Cave Leighton Paisner LLP: Bryan Cave Leighton Paisner LLP 是一家全球性的综合性律师事务所,其合作伙伴和其他顾问遍布北美、欧洲、中东和亚洲的31个办公地点,包括所有主要的金融中心。该律所为客户提供联系紧密的法律建议,无论何时何地,以及他们何时需要。该律所以其关系驱动、协作文化、多元法律经验和行业塑造创新而闻名,并为客户提供全球范围内其中一流的并购、房地产、金融服务、诉讼和公司风险实践。 关于Manuel de la Cerra: Manuel de la Cerra 是一位经过麻省理工学院(MIT)和斯坦福大学培训的专利律师,拥有超过25年的法律经验。德·拉塞拉先生了解高度复杂的知识产权问题,并为客户提供最高水平的代表服务。他曾在专业从事知识产权的主要律师事务所担任律师,并具有在一家大型跨国电子公司担任知识产权诉讼团队负责人的内部经验。 联系人: Manuel de la Cerra manny@delacerralaw.com



