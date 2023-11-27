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Monday, 27 November 2023, 18:17 HKT/SGT
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转型成效渐显 国美零售（493.HK）7个交易日大涨约1倍

香港, 2023年11月27日 - (亚太商讯) - 11月27日，国美零售（493.HK）开盘即上涨，截止下午2:30，单日上涨幅度高达36%。国美零售自上周开始，已经进入到上升的阶段，近7个交易日，股价已经上涨大约1倍，目前升势未止。

日前，内媒报道称，国美宣布计划在三年中开出10000家国美超市；有分析指，是该利好消息的刺激导致国美零售股价大涨，但是该公司已经公告澄清，其并非拟开展的超市业务的订约方，不过公司亦不排除未来探索零售新项目机会的可能性。

实际上，国美零售澄清公告发布后，仍有众多投资者继续入场，进一步推高股价，反映出市场对于公司近段时间转型成效的认可。

据悉，国美零售今年持续在进行直播转型和类加盟模式的推广。目前直播电商已经成为一个非常重要的销售渠道，各大商家都摩拳擦掌，试图在直播带货中掘金。直播转型方面，目前国美已经入驻抖音、快手平台，并成为首个入驻快手平台的大型家电3C连锁品牌，藉助这些直播平台的域外流量，国美零售可以进一步拓展业务，挖掘新的消费增量，并由此进一步联动在线平台和线下门店，打造更完善的服务体系。

类加盟转型则是国美零售迈向轻资产之路的有力举措，国美零售与加盟商共同开办合资公司，并对其进行赋能，在开放商业平台、品牌资源、供应链等领域实现共建共赢。相较于直营的重资产模式，类加盟的转型意味着国美零售有望持续提高资金利用、资源分配效率，为其发展提供更大的灵活性和可扩展性，亦对应增强经营韧性和弹性。

在过去一年中，通过市场观察可以发现，国美零售在转型方面态度积极、不断尝试，成效渐显，随着该公司类加盟模式的不断扩张和直播客群的进一步扩大，预计其投资价值亦会再次上扬。



话题 Press release summary

部门 消费者
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