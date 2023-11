Monday, 27 November 2023, 11:17 HKT/SGT Share:

来源 EC Healthcare 嘉里物流联网与医思健康联手 提供全方位综合医疗物流管理服务

香港, 2023年11月27日 - (亚太商讯) - 嘉里物流联网有限公司(「嘉里物流联网」;股份代号0636.HK)与香港最大型上市非医院医疗服务供货商医思健康(股份代号2138.HK)订立策略合作协议,提供全方位综合医疗物流管理服务。双方于2023年11月24日举行协议签署仪式。 根据该策略合作,嘉里物流联网将设立一个集中管理医思健康库存的中央货仓,并持续提供量身订制供应链解决方案,当中涵盖信息科技系统整合、点对点配送及各式各样的增值服务,以支持医思健康业务的长远增长。此外,嘉里物流联网将为医思健康管理环球采购,包括处理购置医药产品流程及供应医疗仪器。 嘉里物流联网综合物流北亚总裁刘健培表示:「我们很高兴与医思健康展开合作关系,就医思健康的物流及采购需要,支持及集中管理其综合医疗物流服务。此策略合作不但能精简医思健康的供应链,并为其提供一个端对端增值物流解决方案,以优化其效率和送药到家的服务,突显嘉里物流联网在医药物流方面的服务能力和专长。」 医思健康执行董事兼行政总裁吕联炜表示:「作为香港领先非医院医疗服务供货商,医思健康一直致力为大众提供可触达、可负担和可持续的预防性及精准医疗服务。配合嘉里物流联网在供应链管理的专业知识,我们将逐步集中旗下服务网络的采购及库存管理流程。是次合作旨在确保客户能获得高质素的体验,保持营运安全合规,同时节省成本并提升营运效率。」 嘉里物流联网是领先综合物流服务供货商,为来自电子科技、食品及饮料、时尚服饰及精品以至医药等行业的知名企业服务,并提供卓越冷链解决方案、专业仓储及配送、本地陆路货运及其他服务。 嘉里物流联网执行董事及首席财务主管郑志伟(左中)、嘉里物流联网综合物流北亚总裁刘健培(左)、医思健康执行董事兼行政总裁吕联炜(右中)及医思健康首席运营官黄棣彰(右)出席于2023年11月24日举行的策略合作协议签订仪式。 关于嘉里物流联网有限公司(股份代号0636.HK) 嘉里物流联网是以亚洲为基地,拥有高度多元化业务及强大亚洲网络覆盖的国际第三方物流服务供货商,业务涵盖一系列供应链解决方案,包括综合物流、国际货运(海陆空、铁路及多式联运)、电子商贸及快递,以及工业项目物流和基建投资等。 嘉里物流联网的办事处遍布全球59个国家及地区,于全球一半新兴市场设立据点,其多元基建设施、广泛国际枢纽覆盖和本地专业知识遍及中国内地、印度、东南亚、独联体、中东、拉美及其他地区。 嘉里物流联网有限公司于2022 年全年收入超过 866 亿港元,于香港联合交易所上市,并是恒生可持续发展企业基准指数成份股。 关于医思健康 (股份代号2138.HK) 医思健康是香港最大非医院医疗服务供货商*,于香港联合交易所主板上市。医思健康在大湾区提供一站式医疗及健康服务,包括健康检查、疫苗接种、实验室检测、影像诊断、基础医疗、专科咨询、牙科和痛症管理,并提供美学医疗、美容、养生及兽医服务。 *根据弗若斯特沙利文公司按2022年收入计算进行的独立研究 媒体垂询: 黎雁湄 / 朱慧盈 / 万璟禧 / 唐靖男 基石传讯有限公司 T 852 2903 9291 / 2903 9213 / 2903 9288 / 2903 9285 M 852 9465 3856 / 6171 3530 / 6849 9983 / 9296 0255 E kerrylogistics@cscspr.com



话题 Press release summary



部门 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network