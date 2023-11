业聚医疗拟斥资约1,500万美元收购印尼经销商84%股权

香港, 2023年11月27日 - (亚太商讯) - 专营经皮冠状动脉介入治疗(PCI)及经皮腔内血管成形术(PTA)手术介入器械的全球主要医疗器械制造商业聚医疗集团控股有限公司(「业聚医疗」或「集团」;股份代号:6929)欣然宣布,于2023年11月27日,透过旗下全资附属公司收购PT Revass Utama Medika(「PT Revass」) 84% 的已发行股本。是次交易的初始估计代价为1,512万美元,实际代价将根据PT Revass于2023年财年录得的实际利润厘定,预计介乎1,008万美元至2,016万美元之间。收购代价将从集团全球发售所得款项及经营所得现金拨付。 PT Revass乃一间主要从事销售及分销心血管介入、神经介入、外周介入及连续肾脏替代疗法产品的成立于印度尼西亚公司。于2022年财年,其税后利润为143亿印尼盾(折合约92万美元)。截至2023年6月30日止,该公司的未经审计资产净值约881亿印尼盾(折合约570万美元)(1)。收购完成后,PT Revass将成为集团的间接非全资附属公司,其财务业绩将并入集团的财务报表。 业聚医疗董事长、执行董事兼行政总裁钱永勋先生表示:「PT Revass在印尼从事医疗器械销售及分销超过10年,经过多年努力耕耘,已在印尼建立了强大的销售网络,覆盖当地超过200个心导管室,在医疗行业中享负盛名。这次收购PT Revass,意味着集团在印尼市场将由分销模式转为直销模式经营,这不仅能直接提升集团收入和盈利,更能有效加快我们进一步拓展这人口庞大且经济高速发展的市场。」 PT Revass董事会主席Andriatno Martono先生表示:「我们很荣幸能与全球主要的PCI及PTA介入器械制造商业聚医疗达成买卖协议。业聚医疗和PT Revass均肩负相同的使命,致力为病患提供高质量的医疗器械和治疗方案。业聚医疗于国际巿场上营销经验丰富,旗下产品优质创新,在其带领下,我们将能把更多高质量的血管介入医疗器械引入印尼市场,惠及更多当地病患者。」 业聚医疗自2010年,在印尼市场引入首款球囊产品Sapphire后,通过持续的医生教育活动和不断更新的产品组合,致力扩大当地市场渗透率。于2022年财年,印尼市场为集团贡献收入3.1百万美元,占整体收入2.2%,同比增长达29.6%。根据世界银行数据,印尼人口于2022年已达到2.76亿人,是全球人口排名第四的国家。而世界卫生组织数据显示,缺血性及高血压性心脏病是印尼第二大的致死病因,随着经济不断稳步增长,印尼医疗开支占整体GDP的比例连年上行,用于进行PCI手术的心导管室数量亦逐年攀升,预计未来仍将保持上升趋势,因此集团认为是次交易将为未来收入和盈利提供可持续的增长动力。 (1) 按10,000印尼盾兑0.64美元计算 关于PT Revass Utama Medika PT Revass Utama Medika于2010年成立,是一家从事分销及营销心血管介入医疗器械的公司,在成立之初为业聚医疗支架和球囊的进口商和分销商。为促进业务增长,及拓展业务,PT Revass Utama Medika亦分销心血管介入支持器械的其他医疗配件。公司已于印尼群岛范围内建立了广泛的销售网络,覆盖30个主要城市。PT Revass Utama Medika致力成为值得信赖的领先商业伙伴,于印尼提供最佳心血管介入医疗器械。 如需了解更多详情,请访问公司官网:https://www.revassutamamedika.com/ 关于业聚医疗集团控股有限公司 业聚医疗是一家主要的全球医疗器械制造商,专门生产用于经皮冠状动脉介入治疗(PCI)及经皮腔内血管成形术(PTA)的介入器械。业聚医疗的总部位于中国香港,产品销往全球超过70个国家和地区。集团亦专攻冠状动脉支架产品,并积极将业务扩展至神经血管介入及结构性心脏病领域。截至2023年6月30日,业聚医疗已于全球拥有超过210项授权专利及已公布专利申请,其内部研发团队拥有逾20年的产品开发经验,并已开发出世界领先的专有技术。 如需了解更多详情,请访问集团官网:https://orbusneich.com/



