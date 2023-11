Wednesday, 22 November 2023, 19:52 HKT/SGT Share:

来源 JBM (Healthcare) Limited 健倍苗苗公布二零二四财年中期业绩 纯利录得三倍增长至6,250万港元

宣派中期股息每股3.45港仙

市场复苏与高效品牌管理

带动业绩强劲增长及毛利率显着提高

香港, 2023年11月22日 - (亚太商讯) - 健倍苗苗(保健)有限公司 (「健倍苗苗」或「公司」;股份代号:2161,连同其附属公司统称「集团」) 为香港品牌保健品的领先营销商及分销商,集团今天公布截至二零二三年九月三十日止六个月(「报告期」)的中期业绩。 业绩亮点 -- 上半年收益总额增长38.0%至3.27亿港元 -- 毛利升100.1%至1.71亿港元 -- 权益持有人应占综合溢利录得近三倍增长至6,250万港元 -- 毛利率由36.1%显着提升至52.4% -- 宣派中期股息每股3.45港仙 -- 家喻户晓品牌保济丸及何济公销售录得大幅增长 -- 随着市场稳步复苏,产品组合在各个业务分部中均现增长势头 于报告期内,集团品牌医疗保健业务录得可观业绩,其收益总额为3.27亿港元,较上一期间大幅增长38.0%。报告期内集团的毛利达1.71亿港元,较去年同期显着增加100.1%。于报告期内,权益持有人应占综合溢利为6,250万港元,为去年同期约三倍。 此外,期内毛利率亦显着提高,由去年同期的36.1%上升至报告期内的52.4%。上述优秀的财务业绩由集团品牌医疗保健业务的强劲表现和显着增长所带动。 集团业务表现卓越主要归因于市场气氛良好,加上年初香港及内地解除疫情相关限制后,内地访港旅客人数回升。同时集团推行有效的品牌管理策略,显着提高销售收益与销售利润率。 董事会宣派中期股息每股3.45港仙。 市场导向的产品组合和有效的品牌管理推动强劲表现 品牌药业务方面,收益录得85.4%的可观增长,主要归功于何济公产品的出色表现。何济公是止痛退烧药非处方类别中家喻户晓的品牌,何济公凭借着有效的品牌发展策略,随着疫情相关限制逐步放宽,零售市场回暖,带动销售额大幅上升。品牌最近推出由明星代言人张敬轩先生主演的全新电视广告活动,获得观众热烈反响。「信轩公,用何济公」创意活动在各社群媒体平台获得大量浏览及点赞,成为城中热话,大幅提升品牌在香港的知名度。 至于品牌中药业务,于报告期内,收益整体增长14.3%,主要得益于保济丸的可观增长及浓缩中药颗粒业务的持续强劲势头。为持续巩固其在肠胃科中药领域的领导地位并吸引较年轻一族,保济丸近期发布名为「保济菀肠胃歌」的新广告。该广告由著名唱作人兼音乐人王菀之女士以其悠扬的歌声,重新演绎经典广告歌「快食保济丸」。 健康保健品方面,销售收入亦录得大幅增长107.1%。集团于年初完成收购田心日辰(Seasons)及修腩专家(Slimming Expert)两个健康保健品品牌,进一步巩固集团在健康保健品零售市场的地位。 健倍苗苗行政总裁黄一伟先生表示:「展望未来,香港零售市场有望于本财政年度下半年保持良好势头,而健倍苗苗已准备就绪把握增长机遇。 我们稳步推进策略重点以推动业务发展,包括扩大本地和跨境电商平台,于香港传统中药界别及不断增长的大湾区市场中发掘机遇、调整我们的产品组合以满足不断变化的消费者喜好,及加强我们的商业执行力以优化成果。」 有关健倍苗苗(保健)有限公司 (股份代号:2161) 健倍苗苗是设于香港的品牌医疗保健品推广及分销公司,产品据点遍及大中华、东南亚及其他选定国家。集团拥有丰富的行销专业知识并具备深厚的制药背景,秉承产品功效和质量至上的优良传统,在行业内定位独特,致力于满足消费者的保健需要。作为本地领先的品牌医疗保健品运营商,集团拥有一广泛系列品牌医疗保健品,包括品牌药、品牌中药及健康保健品,其中包括「保济丸」、「何济公止痛退热散」、「德国秀碧除疤膏」、「德国宝宝手指水」、「美德玛宝儿除疤啫喱」、「唐太宗活络油」、「飞鹰活络油」、「十灵丹」、「十灵油」及「镇痛霸祛风活络油」等家喻户晓的传统品牌。而自2021年 5月27日,集团获纳入 MSCI 香港微型股指数成份股。有关集团详情,请浏览:www.jbmhealthcare.com.hk 传媒查询: 纵横财经公关顾问有限公司 李惠儿 电话: (852) 2864 4834 电邮: vicky.lee@sprg.com.hk 高文萱 电话: (852) 2114 2370 电邮: rachel.ko@sprg.com.hk 许诺谊 电话: (852) 2114 4318 电邮: katrina.hui@sprg.com.hk



