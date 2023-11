Wednesday, 22 November 2023, 18:26 HKT/SGT Share:

来源 CITIC Telecom CPC 中信国际电讯CPC推出TrustCSI™ 3.0 云网神盾 ,智赋安防 重新定义,主动防御 合规管理 提升安全运营中心能力 运用SOC4Future策略框架,AI技术与创新服务能力,配合「AI攻防」实践经验

赋能企业攻防兼备,灵活应对各种网络威胁

香港, 2023年11月22日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司(香港交易所股份代号:1883)全资拥有的中信国际电讯(信息技术)有限公司(简称「中信国际电讯CPC」)推出突破性的网络安全方案TrustCSI™ 3.0 云网神盾 (TrustCSI™ 3.0),运用人工智能(AI)革新安全运营中心(Security Operations Center,简称SOC),赋能企业在智能新世代中提升防御能力,安全运营。TrustCSI™ 3.0 云网神盾以累积多年云网智安的服务经验,通过前瞻性的SOC4Future策略,重塑SOC的核心服务能力,将网络及信息安全由被动式保护转化为主动式防御,协助企业轻松应对现今瞬息万变的网络威胁,减低安全风险。 (图片从左到右) 中信国际电讯CPC代表,冯志伟先生 (工程及服务部高级副总裁)、蓝泰来先生(战略总裁)、郭伟基先生(商务总裁) 及李超群先生(信息科技服务与数据科学部副总裁),一同主持TrustCSI 3.0™ 云网神盾 启动仪式 TrustCSI™ 3.0云网神盾结合了中信国际电讯CPC获得多项国际认证的安全专家团队,以及前沿、多样化的AI技术,为千行百业提供企业级防御。中信国际电讯CPC强调合法合规和中立的服务商身份 ,项目管理能力备受肯定。创新的信息安全服务将深化公司与客户之间更坚固的互信关系,提供全面而积极主动的数字保护,突显中信国际电讯CPC作为值得信赖TechOps信息安全赋能者的定位。 中信国际电讯CPC战略总裁蓝泰来先生表示:「『TrustCSI™ 3.0云网神盾』赋能企业攻防兼备能力,以积极主动应对不断变化的信息安全新挑战,不但为客户防御云网攻击,保护数据安全,更致力成为客户数智化转型的信息安全后盾。凭借我们创新的SOC4Future策略和累积逾17年在信息安全领域的经验和客户实践,推动我们成为企业值得信赖的TechOps信息安全赋能者,并将智赋安防重新定义,融合云网智安及专业支援服务,整合多样化项目套件,例如『AI攻防』实践,以保护其业务免受各种新兴威胁攻击。」 重新定义网络安全及应对能力:SOC4Future策略与AI赋能 中信国际电讯CPC拥有深厚的信息安全知识和实践服务经验,通过TrustCSI™ 3.0完善的信息安全服务组合,为SOC带来革命性改变,通过「ReDEFINED SOC4Future」策略,展现四个关键要素: -- 积极主动的信息安全策略 – 「AI攻防」网络安全实践 -- 智赋网络安全服务框架 -- 强化的双核心安全信息和事件管理(SIEM)平台 -- SOC即服务 通过「AI攻防」实践 加强信息安全 化被动为主动 TrustCSI™ 3.0以积极主动策略,结合「AI攻防」实践,将整个网络安全循环从被动转为主动。崭新自动化渗透测试工具,结合机器学习技术全面提升在前期信息收集阶段的能力,并同时利用漏洞进行攻击测试。通过模拟真实世界的网络攻击和防御场景反复提炼,大大加强了企业整体防御威胁意识及应对能力。 「AI攻防」实践涵盖全栈安全服务,从员工培训和攻防演练,到网络保护解决方案、信息安全策略和服务咨询。攻方执行由AI驱动全方位的评估和模拟测试,而守方则提供缜密的防御保障,确保全面提升企业对网络风险的严密防范。 -- (例子)一家札根中国全球领先的铝车轮和底盘制造商,与一家中国综合企业集团已经率先使用AI 攻防服务来加强他们的信息安全和防御平台。这创新套件完全满足了上述企业所在行业的标准,并成功实践了「国家网络安全演习」要求。 智赋网络安全服务框架 在网络安全服务框架的演进中,对客户来说AI和自动化不再是选择,而是至关重要的价值之一。中信国际电讯CPC自动化解决方案可提升威胁识别、丰富、狩猎、遏止和修复的速度。这个结合「技术」能力与积极主动的「运营」管理方法,减少了安全漏洞及攻击入侵的机会,同时使企业能够迅速应对。创新智能化框架涵盖4个重点服务领域: 1. 识别和预测 全面的评估和识别服务涵盖系统、应用、网络基础设施及关键资产服务,提升威胁识别和预测能力。充分利用算法算力与AI的强大功能和其他强化特性,让AI渗透测试在应用开发初期就能有效识别潜在威胁和减少信息安全隐患,同时评估不同攻击场景下的信息安全应对能力。 2. 保护 为企业提供全方位保护服务,包括专为动态网络安全而设的安全存取服务边缘(SASE),统一威胁管理(UTM)、托管式企业防火墙服务(NGFW)、网站应用程序防火墙(WAF)及专为网络和应用访问控制而设的入侵防御系统(IPS),以及云端邮件保安等。此外,拥有专业的信息安全专家团队,负责提供系列从事故咨询、解决方案设计和实施,到应用配置和持续的设备管理,确保客户的安全技术基础设施持续优化。 3. 侦测 全天候的托管式信息安全服务,通过合规认证的SOC和双SIEM平台、配合终端侦测及响应(Endpoint Detection and Response,简称EDR)解决方案,以及具备AI功能的用户和实体行为分析,协助企业迅速识别和应对网络安全事故。 4. 响应与恢复 安全编排及自动化回应(SOAR);安全事故响应(Incident Response,简称IR)以及威胁狩猎服务,把问题解决时间和人为错误降至更低,配合云端备份和灾难复原服务实现快速恢复以确保业务的连续性。 提升双核心SIEM平台 驱动网络安全能力 信息安全事件涉及所有数据,而不仅是其中一部分。因此,中信国际电讯CPC旗下3个自建的高等级SOC利用前沿智能化技术与双核心SIEM平台以革新手段提升管理威胁情报能力,以AI驱动侦测新兴威胁与反馈,提出关键评估让企业作出安全监控或所需的实时保护。 双核心SIEM运作模式结合广泛的网络威胁情报(Cyber Threat Intelligence,简称CTI)功能,通过AI智能分析当中的关联数据,有效识别和报告各类潜在威胁,提高搜索速度,增强信息安全洞察能力,并改善成本管理。 以SOC即服务为核心应付未来的网络安全和合规要求 最新的SOC即服务(SOC-as-a-Service,简称SOCaaS)让企业以具成本效益的方式使用SOC模式托管信息安全服务。通过崭新的安全技术,由专属的专家团队进行全天候7x24监控、侦测和应对威胁,而企业无需负担昂贵成本及资源或专人建构专属SOC。 中信国际电讯CPC SOCaaS服务由位于香港、广州和上海的3个自建及自管的全天候7x24 SOC支持,快速精准提供高质量的信息安全分析和监控能力。团队拥有国际认证且具备丰富及专业的合规知识及经验,提供「服务在地、连接全球」的全面管理,为客户提供度身订制的信息安全方案保护其业务运作,令其安枕无忧。 中信国际电讯CPC行政总裁黄政华先生表示:「中信国际电讯CPC TrustCSI™ 3.0云网神盾正好体现了我们『创新‧不断』的服务理念。我们坚持持续创新、研发各种技术,维护网络安全。同时秉持以客户为中心,做网络安全的践行者,协助企业应对瞬息万变的数字生态,成为客户坚实后盾。团队积极利用AI技术,不断优化我们的云端-网络-信息安全解决方案,实现更强大的防御及应对能力,让千行百业可在不断演变的安全挑战中安心营运发展。展望2024年,我们将投放更多资源,为企业打造更数智化及更针对性的网络安全解决方案,共建安全云网生态与数据环境,重新定义更高质量的行业标准。」 如欲了解更多有关TrustCSI™ 3.0云网神盾,请浏览: https://www.citictel-cpc.com/sc-hk/trustcsi3 中信国际电讯CPC简介 中信国际电讯(信息技术)有限公司(「中信国际电讯CPC」)是中信国际电讯集团有限公司(香港交易所股份代号:1883)的全资附属公司,公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案,包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案,为全球跨国企业提供综合数码解决方案, 满足不同行业的ICT服务需求。 凭借「创新‧不断」的服务理念,中信国际电讯CPC积极利用创新技术,将人工智能、扩增实境、大数据,物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值,协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益,成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。 中信国际电讯CPC以「服务在地,连接全球」的优势,承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过165个服务据点、、60多个SDWAN 网关、21个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运营中心,服务遍布约160个国家和地区,无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。透过全球化服务布局,多年不断深耕各个行业与领域经验,一系列国际标准服务认证(SD-WAN Ready,ISO 9001、14001、20000、27001 及27017),确保为企业提供国际化标准及服务资源,专业在地服务及交付能力,优质的客户体验和服务质量,成为领先的综合信息智能化服务供货商。 请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。 传媒查询: Catherine Yuen 中信国际电讯CPC (852) 2170 7536 电邮:catherine.yuen@citictel-cpc.com



