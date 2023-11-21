金山软件公布2023年第三季度业绩

香港, 2023年11月21日 - (亚太商讯) - 中国领先的软件及互联网服务公司金山软件有限公司（「金山软件」或「公司」，香港联交所股份代号：03888）公布截至2023年9月30日止三个月（「回顾期」）之未经审计业绩。

2023年第三季度，金山软件录得收益人民币2,059.7百万元，较上年同期增长12%。其中，办公软件及服务业务的收益为人民币1,098.3百万元，同比增长9%。网络游戏及其他业务的收益为人民币961.4百万元，同比增长15%。来自办公软件及服务、网络游戏及其他的收益分别占总收益的53%和47%。2023年第三季度毛利为人民币1,676.9百万元，同比增长14%；营运溢利为人民币376.1百万元，同比增长13%。

本公司董事长雷军先生表示：「第三季度，我们的核心业务稳步发展。金山办公集团围绕「AI」和「协作」战略重点，进一步提升产品在AI领域的服务能力。网络游戏业务持续迭代和升级自研精品游戏。」

本公司首席执行官邹涛先生补充说：「第三季度，本集团的财务业绩保持稳定。总收益为人民币2,059.7百万元，同比增长12%，主要由于《剑网3》的增长以及金山办公集团个人和机构订阅业务持续增长。」

业务回顾

办公软件及服务

2023年第三季度，金山软件持续深化产品力，全面推进用户体验升级，不断拓宽生态合作及应用场景，用户群体及覆盖范围不断扩大。期内，办公软件及服务业务实现收益人民币1,098.3百万元，同比增长9%。

回顾期内，对于个人办公订阅业务，金山办公集团持续优化会员体系，提升全线产品使用体验，个人用户付费转化率和客单价稳步提升。为提升产品在AI领域的服务能力，我们投入自主研发的中小模型。我们与阿里云、科大讯飞达成战略合作，共建数字化智能化服务生态。

对于机构订阅业务，金山办公集团积极推进政企端云一体化及协作办公进程，打造数字办公优质解决方案，助力政企客户数字化转型。我们通过WPS 365持续推动客户采用云和协作应用，并在扩大中小微企业用户方面取得显著进展。为加强区域服务建设，我们举办「数字办公中国行」系列活动，并不断扩展能源、教育和金融等多个行业。

网络游戏及其他

2023年第三季度，网络游戏及其他业务录得收益人民币961.4百万元，同比增长15%。同比增长主要得益于《剑网3》的收益增长及于七月上线的《尘白禁区》的收益贡献。

回顾期内，游戏业务持续迭代和升级长线运营的核心IP，不断丰富游戏内容。《剑网3》稳定更新内容并持续维护玩家小区的良好氛围。八月，《剑网3》与玩家共庆十四周年，为确保IP的生命力，十月推出了旗舰画质beta测试和新资料片。《剑侠世界：起源》在保留端游的2D画面和经典玩法的基础上，进行了手游化改造，在画面表现和玩法细节上优化升级，于九月在国内公测，获得玩家的认可。我们也对二次元游戏《尘白禁区》持续优化。展望未来，移动端《剑网3无界》已获得版号，并计划于明年上半年上线，以实现全平台打通。

雷军先生总结道：「第三季度，我们着重于打磨和优化核心产品和服务。未来，金山办公集团将继续聚焦AI和协作，重构办公软件，为用户提供智能产品体验。同时，网络游戏业务将继续打造精品游戏并长线运营，以更好地服务玩家。我们将坚定地持续投入核心业务的研发，以增强我们核心竞争力，实现高质量的可持续发展。」

关于金山软件有限公司

金山软件(3888.HK)是一家于香港联交所上市的中国领先的软件及互联网服务公司，旗下拥有金山办公、西山居和金山世游三家主要子公司。随着「移动互联网转型」的战略实施，金山软件在整体业务及管理模式等方面已完成全面转型，并形成以办公软件及互动娱乐为支柱、以云服务和人工智能为新起点的战略布局。公司在全球范围内有超过7,000名员工，在国内享有重要的市场份额。更多详情，请浏览 http://www.kingsoft.com

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