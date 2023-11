Tuesday, 21 November 2023, 17:56 HKT/SGT Share:

来源 Bonjour Holdings Limited 卓悦旗下卓悦健康管理中心升级大健康产业 获星级小颜术导师李日朗强势加盟

香港, 2023年11月21日 - (亚太商讯) - 卓悦控股有限公司(「卓悦」或「集团」,股票编号:653.HK)欣然宣布,集团旗下卓悦健康管理中心升级大健康产业,与人气男星李日朗经营的「小小堂」结为合作伙伴。 卓悦近年来整合优势资源并将集团全面升级,于2022年成立「卓悦健康管理中心」,致力提供全面大健康管理服务,全力发展「再生美容」、「医疗保健」及「健康体检」等业务。卓悦健康管理中心凝聚美妆、康养、智能与医疗等全球资源网络核心优势,以全新品牌打造大健康产业板块内容,结合生命健康科技与优秀商业运作模式,用最先进的康养科技及产品以及最快的速度服务顾客,建立新卓悦大健康生活板块。 卓悦健康管理中心 与国际顶级医疗集团合作 全面升级大健康产业 为向客顾提供全方位优质医疗服务,集团更与海外各领域权威医生及医疗团队合作,打造多元化医疗服务。除与人气男星李日朗经营的「小小堂」合作外,集团更与包括日本BBT布鲁德生物科技公司、日本共生医学研究所、BBTF共生未来、德信医疗有限公司、联医服务有限公司、Suisse Reborn Switzerland、JUST CARE SPECIALIST MEDICAL CENTRE等国际顶级医疗集团合作。该等集团加盟卓悦健康管理中心,将有助于卓悦整合拓展并打造完整的体系,以延伸至大湾区、内地、东南亚等海外巿场为目标,构建完整的卓悦大健康产业版图。 「小小堂」小颜美学进驻卓悦健康管理中心 今日,于铜锣湾卓悦健康管理中心,集团总裁吴曼宇女士与「小小堂」创辧人兼持有小颜术美容师执照及教师资格的人气男星李日朗进行签约仪式,更邀请人气花旦蔡思贝、影视红星周家蔚及杨玉梅到场分享喜悦。对于「小小堂」加盟卓悦健康管理中心,李日朗表示:「『小小堂』与卓悦合作是事业的新里程碑,感到十分开心且值得纪念。」「小小堂」正式进驻卓悦健康管理中心后,将向顾客提供无痛且无需注射的小颜美学,配合小颜术推拿新技术,为客户度身定制个人化疗程,可调整高低眉骨、调直或修正鼻梁、向内调正脸形和下巴塑型等。 卓悦控股有限公司总裁吴曼宇女士(左)代表卓悦健康管理中心与星级小颜术导师李日朗先生(右)经营的「小小堂」签约 集团主席兼执行董事陈健文先生表示:「卓悦近年积极转型,致力为商户及顾客提供更加优质和更多元化的服务。未来,集团将继续对市场新动向保持敏锐的触觉,积极寻求合作伙伴关系,为客户带来更多的创新解决方案。」 卓悦管理层与星级小颜术导师李日朗及其演艺圈好友合影 关于卓悦控股有限公司 卓悦控股有限公司(股份代号:653.HK)建基于「Beauty, Health & Beautiful Life」的全新概念,自2020年开始积极推动以「科技+消费」为基础的新业务模式。实践发展「香港猫」(HongKong Mall-全球跨境电商平台)、「卓悦科技」、「美颜产业」及「创新产业」的四轮驱动策略。集团现于香港及澳门共设有7间美妆品牌及零售店,同时在香港猫、天猫、考拉、京东、eBay等44个中国内地及海外网购平台作线上零售,提供超过30万款销售产品,共销售往34个国家。卓悦不断创新商业模式,对市场新动向保持敏锐的触觉,致力为商户、为顾客提供更加优质和更多元化的服务。 关于卓悦健康管理中心 (BONJOUR HEALTH & WELLNESS MEDICAL CENTRE) 卓悦健康管理中心专注于大健康领域,由卓悦(653.HK)于2022年成立,致力于提供全面的健康管理服务,包括再生医疗、抗衰老再生美容、各项体检、注射疫苗、海外远程问诊、小颜术疗程、医美护肤、生活美容项目、中医推拿疗法和养身保健品销售等多个领域。卓悦健康管理中心致力于成为大健康领域的领导者和创新者,全力发展「再生美容」、「医疗保健」及「健康体检」等业务,本着以客为先的宗旨,集团与海外各领域权威医生及医疗集团合作,提供个性化的健康管理解决方案,让顾客在外貌和健康方面取得积极的变化,打造出优越人生。 关于李日朗与「小小堂」 香港人气男星李日朗(Don)由歌手、演员转型按摩美容师,并考获及持有日式小颜术美容师执照及教师资格,更是香港第一位小颜术男教师。其目前已专心投入小颜术,于2022年11月成立「小小堂」并悉心经营。小颜术/日式「啪骨」新技术可调整高低眉骨、调直或修正鼻梁、向内调正脸型和下巴塑型等,提供无痛又无需注射的小颜美学。可根据每位客户度身定制个人化的疗程,李日朗圈中多位演绎好友如蔡思贝及胡渭康等已亲身体验并予以好评,深受一众名人、明星及客户的肯定及赞誉。



