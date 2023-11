Tuesday, 21 November 2023, 17:14 HKT/SGT Share: 联控体系下的双链布局 重视科技创新 助力「专精特新」 实现多元增长

香港, 2023年11月21日 - (亚太商讯) - 据财华社报道,本月,第六届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛「提升全球产业链供应链韧性论坛」在上海国家会展中心圆满举办,众多国内外专家及企业代表在会上热议了全球产业链供应链的发展趋势及中国在其中的角色作用。中国现今拥有全球最完整、规模最大的工业体系,处于全球产业链供应链的中心位置,在建立更具弹性与韧性的全球双链中扮演着关键角色。中国企业亦充分发挥自身优势,长期致力于推动众多行业在全球范围、供应链全领域的要素重组和再优化。其中阿里云、中国移动、联想控股、中远海控等一批处于领先地位的企业发挥链主作用,精细化开展产业协同,系统化推进产业协同创新,在优化全球双链布局、提升中国双链竞争力的道路上,展开了大量积极的探索与实践。 优化整合双链 打造多元化增长引擎 作为联想控股旗下的重要一员,联想集团始终致力于产业链供应链布局的优化。2023年上半年,联想集团部署的智能控制塔 SCI、飞鹰项目、数字化员工管理平台、智能园区等一系列智能生态系统,集中体现了联想供应链的韧性与灵活性。以供应链智能控制塔SCI为例,作为联想集团自主设计开发的供应链管理服务平台,控制塔能为供应链提供分析与决策功能,并负责监控和指导供应链活动,使之成为协同一致、需求驱动的供应链体系,从而协助集团以自身能力赋能中小企业,带动产业链上下游企业的共同成长。目前,联想集团产业链共已培育出国家级「专精特新」企业45家、单项冠军企业15家以及单项产品冠军7家。凭借卓越的供应链运营与创新能力,联想集团9次入选Gartner全球供应链25强,2023年排名创下新高,在全球供应链运营企业名单中排名第八,是排名最高的中国企业;同时再次入选2023亚太供应链十强榜单,蝉联第一。联想集团亦表示,未来将继续通过特有的ODM+模式,更好地满足日益增长的垂直整合供应链的需求,进一步构建多元化的客户结构,同时通过持续优化设计拓展新客户,推动业务的稳健快速增长。 重视科技创新 以产业运营助力补链固链 聚焦智能化转型之外,联想控股亦高度重视科技创新,旗下联泓新科是国内率先开发出EVA光伏胶膜料的企业,打破了国内市场曾经高度依赖进口的局面,成功实现国产替代,而这也是构建供应链安全的关键之一。经过笔者调查发现,联泓是联想控股从绿地投资做起,经过十多年研发探索,逐步培育成长起来的新材料平台型企业。其附属公司联泓格润现已启动新能源材料和生物可降解材料的一体化项目建设,建成后将助力提升联泓新科在光伏等领域的EVA产品市场份额,进一步提高其市场竞争力与盈利能力。此外,联泓新科还与惠生中投达成合作,建立的合资公司享有转让的全套POE工艺技术。POE项目投产后,联泓新科将同时拥有EVA与POE光伏胶膜料产品,更加拓展了其在新能源材料领域的产业布局。在联想控股的支持下,联泓新科通过高端化、差异化、精细化布局,同时倾力推动生物材料、细分品类的特种材料等垂直领域产业集群建设,稳步推进其在补链固链方向上的实践与贡献。 助力「专精特新」 提升双链价值与竞争力 当前,维护产业链、供应链的稳定畅通也面临着新的机遇与挑战,「专精特新」企业已成为增强经济韧性、提升双链现代化水平的关键主体。因此,联控旗下的基金平台也在持续加强对「专精特新」与单项冠军企业的支持力度。其中仅旗下君联资本就投资了15家制造业单项冠军、15家国家级企业技术中心,包括赛伍技术、展讯通信、地平线、恒创睿能等。君联资本的产业基因和过往的生态资源积累,决定了其「系统性研究、选择性投资」的产业链思维:即保持对重点及趋势行业的长期关注与研究,首先在熟悉的领域扎稳根基、积累资源,然后沿着产业链进行不断探索和延伸,以此拓宽产业布局。 其中,君联资本投资的锂电池综合回收利用公司恒创睿能,于新能源汽车产业高速发展之际,特别针对产业末端,实现了对锂电池的全自动化无污染回收、利用和处理。恒创睿能同时拥有电池破碎技术与金属冶炼技术,并拥有行业内公认的回收体量,它的出现弥补了产业链上的空缺,从而能够协助打通产业链,实现低碳转型需求。这一案例中,恒创睿能展现出的双链竞争力,也正是君联资本整合市场资源的能力体现。截至目前,联想控股体系内这样的「专精特新」企业累计已达120家,体现出联控在布局「专精特新」方面已有相当积累,专注释放自身活力的同时,也能够激发中小企业协同发挥潜力。 联想控股在促进服务智能化转型、助力科技成果产业化、扶植中小企业成长方面一直拥有着丰富经验。现如今,在提升全球产业链、供应链韧性的战略背景之下,该公司亦充分利用自身的经验与优势,发挥链主作用,采用业务协同、供应链赋能、基金投资、公益培训等多重手段,在实现持续优化双链布局,彰显自身投资价值的同时,也助力了中国双链现代化水平与国际竞争力的进一步提升。在未来,公司表示将继续集联控体系之力,推动中国产业链供应链的不断蓬勃发展。



