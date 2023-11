Friday, 17 November 2023, 17:57 HKT/SGT Share: THE ONE 无名英雄人道奖公布 意大利及香港女医生获殊荣

香港, 2023年11月17日 - (亚太商讯) - 由慈善家大卫‧​​夏里利拉博士(Dr. David Harilela) 创立的「THE ONE无名英雄人道奬」,今年踏入十周年,为庆祝​​此历史性时刻,大会周三(15日)晚举行年度颁奖典礼,邀请国际扶轮社长​​葛登‧麦金纳利(Gordon R. McInally)担任主礼嘉宾,并宣布2023年度THE ONE国际及香港无名英雄得主,分别是来自意大利的医生Chiara Castellani博士,以及香港医生梁子杏博士。 适逢十周年庆典 国际扶轮社长​​任主礼嘉宾 2023年度THE ONE国际无名英雄人道奖入围者,分别是来自意大利的医生Chiara Castellani博士,她多年来一直在饱受战争蹂躏的刚果民主共和国提供挽救生命的健康教育;巴西的Eugenio Scannavino Netto医生,他帮助和支持于巴西亚马逊地区中与世隔绝的弱势社群,以及来自斯里兰卡的慈善家Kushil Gunasekera,他致力改善当地偏远地区的社会环境和文化、为当地人民提供改善的生活机会。 THE ONE国际由来自意大利的女医生Chiara Castellani(左三)夺得,奖金10万美元 至于入围THE ONE香港的包括激励年轻一代成为未来社会栋梁的陈龚伟莹女士;透过健康教育创建一个更公平、更包容的社会的梁子杏医生,以及以自身经历成为残障人士的勉励榜样和人生导师的柳冕。 THE ONE香港由梁子杏(左三)医生夺得,奖金50万港元 筹款逾300万美元 全球超过30万人次受惠 在颁奖礼举行前夕,国际扶轮社长​​​​麦金纳利和扶轮社3450地区总监李兆民一同会见六位入围者,并聆听他们的分享。「 我受到在坐六位入选者的启发,你们鼓励我,让我充满活力。」麦金纳利社长在感谢他们抽出时间会面之余,也希望大家共同为努力,为子子孙孙创造更美好的未来。 国际扶轮社长麦金纳利(中)和3450地区总监李兆民(左四)及前地区总监方奕展(右四)在颁奖礼前会见入围者。 THE ONE国际最终由来自意大利的医生Chiara Castellani博士夺得,奖金10万美元,入围者各得5万美元;THE ONE香港则由医生梁子杏博士夺得,奖金50万港元,入围者则各获得15万港元。 在2012年成立的THE ONE无名英雄人道奬,至今已筹募逾300万美元赠予63位人道工作者,这些奖金成为他们优化其人道服务项目、为有需要人士提供关键协助和拯救生命的重要资源,至今全球受惠者已达30万人次。



话题 Press release summary



部门 Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network