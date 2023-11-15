马来西亚TAMCO Switchgear 可持续发展与再生能源资源整合的先锋

访客们将有机会近距离观看TAMCO Switchgear符合业内数码化趋势且内置传感器的空气绝缘开关设备（Air Insulated Switchgear）。此外，访客和参展者还可造访有关展示摊位，以了解各种可迎合能源与环保领域不断演变的发展需求，并与全球可持续发展目标一致的先进解决方案。除了上述展览，这项为期3天的活动也将举办多场研讨会。TAMCO Switchgear研发部高级总经理德瓦拉杰·马纳（Devraj Manna）将会在2023年11月16日亲临现场，分享他对‘模块化且符合未来趋势的中压混合型SF6开关设备’（Modular & Future Ready Medium Voltage Hybrid SF6 Switchgear）的深入见解。
自1997年以来，TAMCO Switchgear就一直与迪拜电力和水务局（Dubai Electricity and Water Authority，DEWA）紧密合作，为哈利法塔（Burj Khalifa）、阿拉伯塔（Burj Al Arab）、迪拜机场（Dubai Airport）和朱美拉棕榈岛（Palm Jumeirah）等众多标志性和备受瞩目的项目提供电力。
在国内，TAMCO Switchgear也与多家来自不同领域的公司合作，在为马来西亚的经济成长做出贡献之余创造就业机会。其合作对象包括国家能源有限公司（Tenaga Nasional Berhad）、砂拉越能源（Sarawak Energy Berhad）、国家石油（PETRONAS）、沙巴能源私人有限公司（Sabah Electricity Sdn Bhd）和国家基建有限公司（Prasarana Malaysia Bhd）等。