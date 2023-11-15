「Yahoo! Finance Invest ：创新与融合—拓展香港新未来」 载誉回归，多位亚洲政商界领袖就投资及科技新趋势交流分享，录得超过600,000线上浏览量



香港, 2023年11月16日 - (亚太商讯) - 全球领先的财经信息平台「Yahoo财经」宣布，让全球投资者热切期待的年度旗舰财富策略论坛以全新名字「Yahoo! Finance Invest」回归并取得完满成功！高峰会刚于11月14日完满举行，在首4小时直播内已在全球录得超过600,000线上浏览量。 立即观看：https://hk.finance.yahoo.com/splash/yahooinvest2023/ 图片及影片下载： https://bit.ly/3QFXoXj 今年高峰会以「创新与融合—拓展香港新未来」为主题，当中邀请到多位来自世界各地的业界领袖及讲者聚焦探讨投资及科技的最新趋势。观众在活动中了解到众多与市场热门议题相关，包括科技和人工智能所带来的转型潜力、不同行业的初创企业、金融科技的发展以至虚拟货币等之最新信息及专业见解。此外，高峰会亦深入探讨粤港澳大湾区发展为香港带来的庞大机遇，以及如何为香港这个国际金融中心带来重要影响。 参与高峰会的嘉宾包括：M+博物馆主席陈智思先生、立法会议员 （科技创新界）邱达根先生、罗兵咸永道中国税务及中国商务咨询部合伙人江凯女士、亚洲加密联盟主席及联合创办人Vivien Khoo女士、OneDegree Group 共同创辨人郭彦麟先生、Terminal 3联合创办人兼行政总裁刘可瑞先生、投资推广署财经金融及金融科技主管梁瀚璟先生、香港金融科技协会董事会成员李嘉明女士、富卫香港及澳门首席营运总监李嘉泰先生、香港贸易发展局副总裁刘会平先生、四届大满贯冠军大坂直美及发明家、作家及环球演讲家Andini Makosinski女士。这些星级嘉宾各自分享他们的专业知识以及市场最新动态，使观众获益良多。 探索科技转型如何塑造未来的商业市场 这次高峰会旨在提供一个平台，以探讨最新及具影响力的议题。观众透过高峰会了解到更多有关科技发展的趋势，当中包括人工智能技术的应用、金融科技的发展、虚拟货币的兴起以及随粤港澳大湾区发展而出现的风险和机遇。讲者在高峰会期间分享了他们的多元观点，为观众提供精辟独到的见解，让他们进一步了解到市场的现况及未来发展趋势。 香港的一大优势是其作为中国试验场的角色 M+博物馆主席陈智思先生，GBM，GBS，JP在分享对于香港竞争力的想法时表示：「香港的未来就是为祖国增值，而事实上我们过去几十年一直在这样做。香港能够作为中国的试验场，努力尝试新想法、即使出现错误也能从中学习并控制影响。而证实想法可行的话，国家就可以采纳这些新想法。」 影片： https://hk.news.yahoo.com/%E9%99%B3%E6%99%BA%E6%80%9D-m-%E8%88%87%E9%A6%99%E6%B8%AF%E6%9C%AA%E4%BE%86%E7%B6%93%E6%BF%9F-025801460.html 创新不应受到不必要的限制，但当涉及金融交易方面时，建立适当的法规是必要的 香港特别行政区立法会议员 （科技创新界）邱达根先生分享他对于区块链技术及金融科技对金融界别的影响时，表示：「科技不会开倒车，一旦开发，只会愈来愈好。尽管区块链技术的发展不到20年，但已经在科技领域带来了显著的转变。作为一项基础技术，它实现了现实世界资产的代币化，并提供一种数据储存、交易和保值的方法。我们需要在政策和法规方面跟上科技的发展，特别是在与投资挂勾的时候。」 影片： https://hk.news.yahoo.com/%E9%82%B1%E9%81%94%E6%A0%B9-%E8%A7%A3%E9%8E%96%E5%A4%A7%E7%81%A3%E5%8D%80%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%89%B5%E6%96%B0%E7%99%BC%E5%B1%95%E5%89%8D%E6%99%AF-041803977.html 任何人都可以成为发明家，只需要尝试解决问题、抱着「一试无妨」的心态，以无惧失败及损失的态度实践新想法 发明家、作家及环球演讲家Andini Makosinski女士分享了自己如何想到种种创新想法时，表示：「我认为创新思维是透过抱着『我能解决这个问题』的想法、不断在日常生活中作出小改变而培养的。为了给大脑提供创意的空间，有时你必须让自己感到无聊。在使用手机时我们会不断受到刺激，但这种刺激并不会激发创造力或想象力。」 影片： https://hk.news.yahoo.com/%E7%99%BC%E6%98%8E%E5%AE%B6andini-%E7%94%B1%E6%A6%82%E5%BF%B5%E5%88%B0%E5%B8%82%E5%A0%B4-%E9%87%91%E8%9E%8D%E8%88%87%E5%89%B5%E6%96%B0-045345467.html 代币化及区块链技术的应用可以成为香港巩固其国际金融中心地位的关键 投资推广署财经金融及金融科技主管梁瀚璟先生被问到对于在不同领域推动创新的人有何建议时，他说：「根据我在不同国家和市场的观察，我发现具有多元化团队的项目成功的机会更高。这可以归功于多元性所带来的更多优秀想法、解决问题模式以及对市场的洞察力。因此，对于企业家来说，保持开放的思维并接受改变是至关重要的。」 影片： https://hk.news.yahoo.com/%E6%8A%95%E8%B3%87%E6%8E%A8%E5%BB%A3%E7%BD%B2%E6%A2%81%E7%80%9A%E7%92%9F-%E5%89%96%E6%9E%90%E7%81%A3%E5%8D%80%E5%89%B5%E6%96%B0%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%99%BC%E5%B1%95-033511586.html 在中央政府赋予「八大中心」的定位下，香港这座城市充满机遇 香港贸易发展局副总裁刘会平先生表达他对于香港未来发展的看法时说：「中国内地的双循环概念实际上发挥了香港的优势，并为这座城市带来了巨大的机遇。香港作为一个双向枢纽，其他地区的商界领袖到来不仅是为了与香港的企业会面，更希望与其他国际以及内地的商界领袖建立联系。」 影片： https://hk.news.yahoo.com/%E8%B2%BF%E7%99%BC%E5%B1%80%E5%89%AF%E7%B8%BD%E8%A3%81%E5%8A%89%E6%9C%83%E5%B9%B3-%E9%A6%99%E6%B8%AF%E4%BD%9C%E7%82%BA%E9%9B%99%E5%90%91%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E8%82%A9%E8%B2%A0%E7%9A%84%E8%A7%92%E8%89%B2-040657634.html 运动员的心理健康以前会被视为弱点，但现在则越来越多被讨论及接受 四届大满贯冠军大坂直美被问及为何希望将个人影响力从网球场延伸到商界时表示：「我尝试以我的出身及文化作为角度出发，包括身为日本与海地的混血儿，而从小又在美国长大，而品牌Hana Kuma某程度上就是从我的角度看待事物。」谈到她非常关注的运动员心理健康议题，她表示：「我很高兴体育界开始关注这个问题，而这也变成了一个大家能够开放地讨论的议题。」 影片： https://hk.news.yahoo.com/%E5%A4%A7%E5%9D%82%E7%9B%B4%E7%BE%8E%E8%88%87%E5%93%AA%E5%80%8B%E5%93%81%E7%89%8C%E5%90%88%E4%BD%9C-%E5%85%A8%E7%9C%8B%E8%87%AA%E5%B7%B1%E4%B8%BB%E8%A7%80%E8%88%88%E8%B6%A3-042544134.html 除此之外，「Yahoo! Finance Invest 2023」亦举行了一场以「金融科技」为主题的座谈会，当中邀请到富卫香港及澳门首席营运总监李嘉泰先生、OneDegree Group 共同创辨人郭彦麟先生、香港金融科技协会董事会成员李嘉明女士以及亚洲加密联盟主席及联合创办人Vivien Khoo女士。这些专家在会上探讨了金融科技领域的最新发展及前景，并聚焦其如何促进市场转型。 影片： https://hk.news.yahoo.com/%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%BD%9B%E5%8A%9B%E8%A7%A3%E9%8E%96-%E9%A6%99%E6%B8%AF%E9%82%81%E5%90%91%E5%8D%93%E8%B6%8A%E9%87%91%E8%9E%8D%E4%B9%8B%E8%B7%AF-055027179.html Yahoo亚洲区总经理Pete Wong先生表示：「『Yahoo! Finance Invest』于首播后4小时内于全球录得超过600,000在线浏览量，成绩令人振奋。这个数字亦印证了高峰会的庞大影响力以及于全球的覆盖率。作为金融信息领域值得信赖的领导者，Yahoo在未来会继续提供具公信力的行业见解及全面的市场分析。此外，Yahoo财经亦致力定期举办具影响力的活动，推动行业进入新时代，并促进整个亚太地区的经济增长。」 想了解更多有关Yahoo! Finance Invest的信息或收看高峰会内容，请浏览：https://hk.finance.yahoo.com/splash/yahooinvest2023 。 关于Yahoo Yahoo是全球顶尖的媒体和科技公司，致力于连结网民与他们的热情喜好所在。从财经、运动，到新闻、购物和游戏，我们透过值得信赖的产品、内容与技术，让全球近九亿用户更紧贴他们喜爱的事物，驱动用户每天的生活。除了服务广大网民，Yahoo也提供合作伙伴全方位解决方案，助其成长及拓展业务，并串接跨屏广告、搜寻及媒体等具有价值的链接。更多讯息欢迎浏览 yahooinc.com。 传媒查询： Yahoo Lorraine Cheung Tel: +852 9036-1664 Email: wycheung@yahooinc.com Dana Lau Tel: +852 2120-6907 / +852 9213-2484 Email: danalau@yahooinc.com 纵横公共关系顾问集团 Andico Tsui Tel: +852 2114-4346 / +852 6902-3831 Email: andico.tsui@sprg.com.hk Chak Yau Tel: +852 2114-4340 / +852 6073-3645 Email: chak.yau@sprg.com.hk



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