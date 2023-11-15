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Wednesday, 15 November 2023, 12:56 HKT/SGT
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都市丽人执行董事吴小丽增持143万股公司股份 对集团未来业务前景充满信心

香港, 2023年11月15日 - (亚太商讯) - 中国品牌贴身衣物企业 - 都市丽人（中国）控股有限公司（「都市丽人」或「公司」及其附属公司（「集团」）；股份代号：2298）欣然宣布，公司执行董事吴小丽女士于本月10至14日连续三个交易日，以每股均价约0.214港元购买公司在市场上共143万股，占约0.1%股权。

吴小丽是主要股东、主席兼执行董事郑耀南配偶，郑耀南拥有其所持有股份中的权益。早在今年5月，郑耀南也曾两次增持都市丽人，合计购买449.23万股份。吴女士近期增加股权再次证明对集团前景和自身价值抱有信心。

集团认为，今年以来，纵使国际环境依然复杂严峻，然而内地已从疫情复常过来，零售业逐渐恢复，消费市场向好，集团也加强了自身的各种能力建设，以进一步提高竞争力。早前，集团公布了在过去五年以来最好的半年业绩，2023年上半年，收入达13.68亿元 (人民币、下同)，其中，自营/联营店铺销售收入达6.23亿元，较去年同期上升18%；纯利按年大幅增加158%至2613万元；同时，由于不断改进供应链管理、产品运营及产品规划能力，从而提高产品售罄率并减少销售折扣，带动毛利率升近1个百分点至47.4%。

主席兼执行董事郑耀南强调，多年来，都市丽人坚守给消费者提供好而不贵的内衣，并让每一位加盟商盈利，及所有员工都真心诚意的服务好每位加盟商和消费者的三大初心；集团在品牌、产品、管道、数字化等方面，已构建了独有的竞争优势。未来，集团将继续优化组织架构，并强化团队能力建设，把握机遇，致力保持并提升集团在中国品牌贴身衣物行业中的领导地位，回报股东和社会。

关于都市丽人（中国）控股有限公司

都市丽人为中国领先的贴身衣物企业。集团主要于中国从事设计、研究、开发及销售其自有品牌的贴身衣物产品，当中包括文胸、内裤、睡衣及家居服、保暖服及其他（包括打底裤及紧身裤、背心、袜子及配饰）。



话题 Press release summary

部门 时尚服装
http://www.acnnewswire.com
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