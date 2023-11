Wednesday, 15 November 2023, 12:56 HKT/SGT Share: 都市丽人执行董事吴小丽增持143万股公司股份 对集团未来业务前景充满信心

香港, 2023年11月15日 - (亚太商讯) - 中国品牌贴身衣物企业 - 都市丽人(中国)控股有限公司(「都市丽人」或「公司」及其附属公司(「集团」);股份代号:2298)欣然宣布,公司执行董事吴小丽女士于本月10至14日连续三个交易日,以每股均价约0.214港元购买公司在市场上共143万股,占约0.1%股权。 吴小丽是主要股东、主席兼执行董事郑耀南配偶,郑耀南拥有其所持有股份中的权益。早在今年5月,郑耀南也曾两次增持都市丽人,合计购买449.23万股份。吴女士近期增加股权再次证明对集团前景和自身价值抱有信心。 集团认为,今年以来,纵使国际环境依然复杂严峻,然而内地已从疫情复常过来,零售业逐渐恢复,消费市场向好,集团也加强了自身的各种能力建设,以进一步提高竞争力。早前,集团公布了在过去五年以来最好的半年业绩,2023年上半年,收入达13.68亿元 (人民币、下同),其中,自营/联营店铺销售收入达6.23亿元,较去年同期上升18%;纯利按年大幅增加158%至2613万元;同时,由于不断改进供应链管理、产品运营及产品规划能力,从而提高产品售罄率并减少销售折扣,带动毛利率升近1个百分点至47.4%。 主席兼执行董事郑耀南强调,多年来,都市丽人坚守给消费者提供好而不贵的内衣,并让每一位加盟商盈利,及所有员工都真心诚意的服务好每位加盟商和消费者的三大初心;集团在品牌、产品、管道、数字化等方面,已构建了独有的竞争优势。未来,集团将继续优化组织架构,并强化团队能力建设,把握机遇,致力保持并提升集团在中国品牌贴身衣物行业中的领导地位,回报股东和社会。 关于都市丽人(中国)控股有限公司 都市丽人为中国领先的贴身衣物企业。集团主要于中国从事设计、研究、开发及销售其自有品牌的贴身衣物产品,当中包括文胸、内裤、睡衣及家居服、保暖服及其他(包括打底裤及紧身裤、背心、袜子及配饰)。



