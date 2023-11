Tuesday, 14 November 2023, 17:43 HKT/SGT Share: 山西安装招股进行中:专业优势强化行业竞争力,加快高质量发展

香港, 2023年11月14日 - (亚太商讯) - 于2017年至2022年,受益于新能源行业的迅猛扩张以及与国民经济显着发展相关的有关能源需求旺盛,中国专业工业工程市场稳健增长,其总产值的复合年增长率约为8.7%。未来,在国家“十四五”规划对绿色发展的重点推进下,2023年至2027年,预计该市场将延续增长势头,以8.0%的复合年增长率持续增长。 昨日(11月10日),中国领先的工程服务商——山西省安装集团股份有限公司(下称“山西安装”或“公司”,2520.HK)在港启动招股,招股日期截至11月15日,目前招股正在进行中。本次IPO,公司拟全球发行约3.33亿股,假设超额配股权未获行使,将最高募资超7亿港币。预期将于11月22日登陆港交所主板,华泰国际及山证国际为联席保荐人。 积极转型升级 打造专业化特色业务优势 招股书显示,山西安装的业务范畴包含专业工业工程、专业配套工程、其他工程及非工程业务。根据弗若斯特沙利文的资料,公司是全国首家拥有市政公用、石油化工工程施工总承包、市政、化工石化医药行业设计“双特双甲”资质的企业,具备建筑工程施工总承包领域内的多项资质认证,在专业工程板块具有核心优势。 随着业务持续拓展,山西安装以专业行业技术为基础,进一步发挥热力工程、燃气工程、标准化厂房、特色建筑等相关专业配套工程的行业专长。同时,在当前“碳达峰、碳中和”的大趋势下,公司充分发挥企业主体作用,探索全产业链高质量发展的新模式,前瞻性确定以产业链延伸、专业领域聚焦、商业模式开发、管理手段高效四个维度全面转型升级发展思路,聚焦清洁供热、固废处置、水环境治理等节能环保领域,大力推进建筑工业化,形成转型发展新格局。 “四位一体”系统工程服务体系 推动长期可持续发展 “十三五”期间,山西安装围绕“设计咨询、投资建设、建筑施工、运营维保”形成了“四位一体”的全週期与全业务链的系统工程服务体系。公司拥有一家新三板挂牌子公司、两所甲级设计院、一所研究院、四家高新技术企业子公司、一个省级技术中心及北京、华东、华南、华中、西南、西北、东北7个区域分部。 山西安装于专业工程承包行业所具有的广泛资质,涵盖绝大多数工程类别。截至2023年6月30日,公司在工程承包方面拥有2项工程施工总承包特级资质、4项工程施工总承包壹级资质、6项工程施工总承包贰级资质、18项工程专业承包壹级资质及3项工程专业承包贰级资质。由于中国的建设工程承包行业和工程设计咨询行业受到严格监管,相关资质充分证明山西安装的项目管理经验、技术实力及经营规模达全国最高标准,能够承接各种建设项目,扩大业务规模。 综合来看,山西安装在行业稳健增长的大环境中,经过多年的专注深耕,已经构筑起完整的资质体系和全产业链的核心竞争能力。凭借在业内的专业水平和业务实力,公司在全产业链高质量转型升级的战略推动下,将进一步实现经营多元化,为不同行业的客户提供一体化的解决方案,发展前景将更加远阔。



