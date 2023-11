光谱化学制品制造公司宣布潘良平已加入公司，担任光谱中国的总经理

加利福尼亚州加迪纳和中国上海, 2023年11月14日 - (亚太商讯) - 光谱化学制品制造公司,全球领先的专业、精细和cGMP化学品提供商,宣布潘良平已加入公司,担任光谱中国的总经理。总部位于上海,潘将负责与光谱的客户、战略合作伙伴和分销商密切合作,推动参与和业务拓展工作,并监督服务多元的中国市场的地区运营。 潘良平,光谱中国总经理 "非常高兴欢迎潘良平加入我们的全球团队," 光谱化学公司总裁兼首席执行官Randy Burg说道。“他的领导力和丰富的专业知识将有助于推动我们面向未来的国际业务发展目标。中国是一个重要的战略市场,潘将在引导光谱中国迎来增长的下一个阶段发挥关键作用。” 潘良平从新加坡的赛默飞世尔科技公司加入光谱。他在制药和生物制药等多个受监管行业的商业组织运营管理方面担任领导职务已有十多年。潘良平拥有新加坡都柏林大学金融学学士学位,以及诺桑比亚大学新加坡分校工商管理硕士学位。 "我很高兴成为光谱管理团队的一员," 潘良平说道。“我期待与中国团队合作,为客户和合作伙伴提供光谱的全球供应链优势、先进的化学技术以及一流的产品和服务质量。” 关于光谱中国 光谱化学公司于2003年开始在中国进行销售和营销业务,随后在上海设立了分析测试、实验室和仓储设施。2011年2月,光谱在上海松江工业区新建了一个30,000平方英尺的设施,为其全球客户提供了扩展的分析测试、仓储和分销能力。该设施除了提供合同分析服务外,在中国的设施还具有两个主要功能:向国内外制造商提供大宗精细化学品,并为公司在中国的采购活动提供基地,包括相关的分析测试。有关光谱化学公司2003年至今在中国市场的承诺的更多信息,请访问 SpectrumChemical.com。 关于光谱化学公司 光谱化学制品制造公司成立50多年以来,是全球领先的化学品、实验室设备和用品供应商,服务于70个国家的120多个行业。该公司提供超过45,000种实验室、放大和大宗数量的化学品,包括世界上最大的USP-NF-FCC-BP-EP-JP化学品选择。光谱化学公司的能力包括对其产品进行广泛的分析测试,分布在其三个先进设施内,以及为质量驱动的行业提供所需的供应链透明度和变更控制的科学文档。该公司还分销超过60,000种实验室用品、安全物品和设备。有关更多信息,请访问 SpectrumChemical.com。 媒体联系人:Sandra Oak,Nsight 公共关系部,

+1-321-591-1508,soak@nsightpr.com 中国公司联系人:Lynn Luo,市场经理,

+86.21.67601398-818, lluo@spectrumchemical.com 美国公司联系人:Matthew Szap,博士,高级技术营销经理,

+1-323-206-5949, mszap@spectrumchemical.com



