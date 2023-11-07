美国监管托管机构币护股份有限公司(Aegis Custody) 宣布已与由嘉实提供支援的 Meta Lab 达成合作

香港, 2023年11月7日 - (亚太商讯) - 于美国和香港为现实世界资产代币化和加密货币提供受监管托管服务的公司币护股份有限公司（Aegis Custody），最近与Meta Lab 签订一份谅解备忘录。Meta Lab 致力于开发全面的金融科技解决方案，以助机构采用数位化技术资产，并使投资者能以简单安全的存取方式，进入不断发展的数码世界。

随著香港数字资产市场不断成熟，监管不断发展，币护和Meta Lab深明这是开拓市场的宝贵机会。双方共同探索数字资产解决方案和香港代币化的未来潜力，并坚定致力于加强投资者保障，并在传统金融市场的数字化方面拥有广泛的专业知识，凸显这种伙伴关系的重要。

币护和 Meta Lab 均对是次合作的前景感到兴奋，这将大大惠及投资者，并有益于亚洲金融市场的扩张。

关于币护:

币护为合规托管机构，透过其附属公司 Aegis Trust 为全球机构客户提供高质素的托管解决方案，重新定义行业标准，专注于安全、创新和卓越。币护根据美国和香港的信托章程营运，透过其子公司 Aegis Trust Company 以及 Aegis Custody，确保客户的安全和合规性。关注币护股份有限公司的最新消息!追踪我们的 Twitter 和 LinkedIn。

关于Meta Lab:

Meta Lab 致力开发全面的金融科技解决方案，帮助机构采用数字资产，并使投资者能以简单安全的存取方式进入不断发展的数码世界。并目标是利用在两个领域的丰富专业知识，同时遵守不断发展的监管框架，弥合传统金融世界和数字金融世界之间的差距。Meta Lab 取得 Harvest Digital Assets以及嘉实国际资产管理的认可。其公司总部位于香港。关注Meta Lab的最新消息! 追踪我们的 Twitter。

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