来源 Bonjour Holdings Limited 卓悦「贷款资本化」之关联交易经股东特别大会获正式通过 展现认购人对集团信心 利于优化集团财务水平

香港, 2023年11月3日 - (亚太商讯) - 卓悦控股有限公司(「卓悦」或「集团」,股票编号:653.HK)欣然宣布,日期为2023年10月17之股东特别大会(「股东特别大会」)通告所载之决议案(「决议案」)已于今日举行之股东特别大会上,以投票表决方式获独立股东全票正式通过。 决议案主要批准、确认及追认卓悦与董事会主席兼执行董事陈健文先生作为认购人(「认购人」)所订立日期为2023年8月31日之认购协议(「认购协议」)及其项拟进行之交易。认购协议内容有关将集团结欠认购人的无抵押股东贷款(「股东贷款」),即于认购协议日期的未偿还本金额及应计利息为76,988,531港元转换为集团股本(「贷款资本化」),当中涉及认购集团将按认购价每股认购股份0.062港元发行及配发的合共1,241,750,000股新股份(「认购股份」)(「认购事项」)。 于认购事项完成时,集团将配发及发行1,241,750,000股认购股份予认购人,而认购人将通过抵销认购协议日期股东贷款项下的未偿还本金金额及应计利息的方式向集团支付认购价,此后股东贷款应被视为已获悉数偿还,且认购人将豁免股东贷款之任何余额(包括自认购协议日期至完成日期止股东贷款项下应计的任何利息)。此次贷款资本化并无动用本集团现有财务资源,而该等资源可留用于一般运营资金及业务发展,巩固集团的财务状况。 认购人认购股份反映其对集团长期及可持续增长的信心,且认购人的持续支持将有助集团的长期业务发展。认购人即集团主席陈健文先生表示:「集团近年全球化战略布局,以「科技+消费」的创新之路积极转型,并为业务注入活力。卓悦将继续对市场新动向保持敏锐的触觉,致力为商户及顾客提供更加优质和更多元化的服务。相信卓悦已走上未来卓越之路,对集团未来发展充满信心。」 由左至右依次为:行政总裁兼公司秘书黄耀明先生、副主席兼执行董事尹焰强先生及执行董事兼首席财务官赵丽娟女士 关于卓悦控股有限公司 卓悦控股有限公司(股份代号:653.HK)建基于「Beauty, Health & Beautiful Life」的全新概念,自2020年开始积极推动以「科技+消费」为基础的新业务模式。实践发展「香港猫」(HongKong Mall-全球跨境电商平台)、「卓悦科技」、「美颜产业」及「创新产业」的四轮驱动策略。集团现于香港及澳门共设有7间美妆品牌及零售店,同时在香港猫、天猫、考拉、京东、eBay等44个中国内地及海外网购平台作线上零售,提供超过30万款销售产品,共销售往34个国家。卓悦不断创新商业模式,对市场新动向保持敏锐的触觉,致力为商户、为顾客提供更加优质和更多元化的服务。



话题 Press release summary



部门 消费者

