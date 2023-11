华检医疗全资子公司威士达与希森美康上海签署战略合作协议

香港, 2023年11月2日 - (亚太商讯) - 中国领先的体外诊断(“IVD”(1))产品分销商华检医疗控股有限公司(“华检医疗”或“集团”; 股份代号:1931)宣布,公司的全资子公司威士达医疗设备(上海)有限公司(“威士达上海”)与希森美康医用电子(上海)有限公司(“希森美康上海”)就双方的凝血产品业务签署了战略合作协定。 战略合作概要 26年来,威士达上海作为希森美康血凝产品线的中国总经销,双方一直紧密合作,成为中国凝血检测的市场引领者。为进一步满足多样化的市场需求,双方达成战略协定:希森美康上海将向威士达上海增资并成为其股东之一,同时,建立凝血产品的长期经销关系。本次战略合作以在中国市场持续发展为目标,保持希森美康凝血产品线在该领域的领导地位,将产品及服务提升至国际领先水准。 签约方简介 威士达上海秉承着为检验界提供超值产品和服务的经营理念,深耕体外诊断行业。三十年来,公司凭借主营产品、供应链、营销服务网络等优势,获得同行和客户的一致认可,公司逐步成为中国凝血检验引领者。威士达上海是在香港联合交易所主机板上市的华检集团全资子公司,专注于体外诊断业务。公司现有合作经销商近千家,销售网路遍布全国,医疗机构用户超7000家。华检医疗集团总人数接近800人,专业工程、技术人员合计占比超过60%,为用户提供及时的技术支援和设备维护服务。 希森美康上海是Sysmex Corporation(“希森美康”)的全资子公司。希森美康为一间日本医疗保健公司,总部位于神户,于一九六八年成立,集四十余年专业发展之经验,以领先的科技、创意的设计和卓越的品质而成为行业先导,尤其在血液分析、凝血分析、尿沉渣分析领域更处于世界领先地位,成为全球著名的体外诊断(IVD)产品制造商,为日本东京和大阪两个证券交易所的第一部上市企业。 (1) IVD,“In Vitro Diagnostic”或“体外诊断”,包括在从人体采集的血液或组织等样本上开展的检测 图片说明:前排右一:华检医疗控股有限公司 主席及执行董事 何鞠诚先生;前排左一:希森美康集团全球执行董事和希森美康医用电子(上海)有限公司行政总裁 彭作辉先生 关于华检医疗控股有限公司 华检医疗控股有限公司(“华检医疗”或“集团”)是中国领先的IVD产品分销商,旗下主要包括威士达医疗有限公司、达承医疗设备(上海)有限公司、艾维德中国有限公司、苏州德沃生物技术有限公司、朗迈(山东)生物科技有限公司及贝知(上海)医疗科技有限公司等附属公司。集团的分销网络覆盖全国29个省份、直辖市及自治区。集团为希森美康凝血产品在中国的全国独家分销商,并为其终端客户提供器材维修服务。华检医疗同时研发自有品牌的IVD分析仪及试剂,并参与其生产及销售。华检医疗亦向医院的临床实验室提供集中采购解决方案服务。



