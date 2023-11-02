Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Thursday, November 2, 2023
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Thursday, 2 November 2023, 19:27 HKT/SGT
Share:

来源 Ev Dynamics (Holdings) Limited
科轩动力设计开发香港消防处首辆电动流动指挥车

香港, 2023年11月2日 - (亚太商讯) - 科轩动力（控股）有限公司（「公司」；股份代号：476，连同其附属公司，统称「科轩动力」或「集团」）欣然宣布，科轩动力设计开发的一款电动流动指挥车获香港消防处严格审核后，获选为其首辆电动流动指挥车，该车将在完成车内的各项设备及配置要求后交付使用。

该辆电动流动指挥车搭载强大功率达350kW的电动马达，电池容量高达422 kWh，并配备大容量不断电系统，可提供车上无线通信系统和电子调派系统长时间使用，且备有一台发电机及市电接入装置，确保在任何情况下系统能够持续正常操作。

该车使用纯电动清洁能源，没有废气排放、噪音及震动，可达到路边零排放的环保目标，为消防人员提供更安全、舒适及宁静的工作环境。

科轩动力主席张韧先生表示：「本集团很荣幸由我们设计开发和生产的电动流动指挥车能成为香港消防处首选采纳。这不仅对科轩动力电动车卓越质量的肯定，也为电动车在香港各种使用场境进一步普及化提供借鉴。集团已整装待发，为香港市场提供更多优质的新能源应用解决方案。」

香港消防处首辆电动流动指挥车之设计图 

关于科轩动力（控股）有限公司（股份代号：476）

科轩动力（控股）有限公司为全球新能源商用车市场的先行者和新兴主要企业，是新能源客车以及专用特种车辆的生产商，在新能源平台发电系统及关键零部件方面有着坚实的技术基础，是出行与物流综合解决方案的供货商。集团的新能源汽车研发中心位于深圳；生产基地位于中国重庆武隆区，其销售网络覆盖中国内地、香港、亚太区及南美洲。

新闻垂询

纵横财经公关顾问有限公司

李惠儿  +852 2864 4834  vicky.lee@sprg.com.hk

梁家仪  +852 2114 4172  phoebe.leung@sprg.com.hk

卓恺莹  +852 2114 4979  christina.cheuk@sprg.com.hk

网址：www.sprg.com.hk



话题 Press release summary

部门 通用汽车
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Ev Dynamics (Holdings) Limited
Oct 30, 2023 18:20 HKT/SGT
科轩动力为香港消防处提供首辆电动流动指挥车
Apr 3, 2023 20:13 HKT/SGT
科轩动力与中关村科技及深圳清航智行签订战略合作协议 携手推广无人驾驶汽车科技
Nov 7, 2022 20:29 HKT/SGT
科轩动力与Bimbo签署有史以来最大的电动配送货车供应协议
Sept 16, 2022 20:52 HKT/SGT
科轩动力首辆纯电动无障碍公共小巴快将在香港投入营运
June 20, 2022 18:19 HKT/SGT
科轩动力获委托建造香港首辆无障碍电动巴士
May 11, 2022 18:18 HKT/SGT
科轩动力获选为政府可持续公共交通先导试验计划电动公共小巴供应商
May 4, 2022 18:29 HKT/SGT
科轩动力向欧洲交付40辆订制的7.5米电动物流车
Apr 20, 2022 18:04 HKT/SGT
科轩动力向美洲交付10辆电动物流车
Feb 10, 2022 18:57 HKT/SGT
科轩动力向欧洲交付首批12米电动巴士
Dec 23, 2021 18:32 HKT/SGT
科轩动力计划于纳斯达克上市及扩大电动车辆市场据点
Dec 16, 2021 18:21 HKT/SGT
科轩动力获国际投资者进一步投资
Dec 1, 2021 17:02 HKT/SGT
科轩动力公布强劲销售业绩及业务增长
Oct 7, 2021 18:15 HKT/SGT
科轩动力12米电动巴士通过欧洲认证
Sept 1, 2021 18:02 HKT/SGT
科轩动力荣获一带一路环保领先嘉许奖2020
Aug 18, 2021 20:50 HKT/SGT
科轩动力赞助香港理工大学氨动力汽车研究项目
Aug 17, 2021 20:40 HKT/SGT
Quantron支持宜家家居零排放送货
July 29, 2021 18:13 HKT/SGT
科轩动力与Quantron透过股份互换合力打造全新电动车产销体系
July 27, 2021 18:41 HKT/SGT
中国动力更名为科轩动力
更多新闻 >>
Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       