Colt 完成以18亿美元收购 Lumen 欧洲、中东及非洲业务

香港, 2023年11月2日 - (亚太商讯) - 数码基础设施公司Colt Technology Services (Colt) 今日宣布以18亿美元完成收购Lumen欧洲、中东及非洲(EMEA)的业务。此交易完成是Colt与Lumen Technologies, Inc.收购Lumen EMEA业务独家协议的最后阶段。 此交易标志着Colt的一个关键时刻,为欧洲电信业带来鼓舞。对于投入强大和可持续数码基础设施以作为其驱动力的企业来说,此交易能为它们带来更佳的选择与广泛的全球能力。同时,此交易让Colt成为全球最大专注于企业对企业电信的公司之一,并成为具全球影响力的重要角色。Keri Gilder仍将继续担任Colt首席执行官,并得到经验丰富且多元化的执行领导团队的支持。 作为收购的一部分,Colt与Lumen Technologies, Inc.将会签定合作伙伴协议,使北美企业受惠于使用Colt在北美境内与境外屡获殊荣的数码基础设施与服务。 Colt Technology Services首席执行官Keri Gilder表示:「能完成这项收购是我们发展历程中一个重要时刻,标志着我们对客户坚定的承诺,协助他们扩大规模与发展。这亦为我们带来优秀的新人才,拓展我们的技术组合与合作伙伴生态系统;随着我们进入东欧、阿联酋及非洲部分地区的新市场,我们将显著扩展我们的数码基础设施。」 她继续表示:「我们的行业正处于突破性变革的风口浪尖。我们必须以负责任、公平且公正的方式,为高度互联的全球社会提供数码规划。作为可持续发展网络的先驱,此收购使Colt成为业界最具影响力的声音之一,并给予我们机会带领行业推动有明确目标、有意义的变革,以保护我们的人民和地球。」 Omdia的首席分析师Camille Mendler 亦表示:「Colt始终不懈地为商业客户提供卓越的体验,这个使命在此关键时刻获得了更广泛的全球影响力。全球企业需要坚定的合作伙伴,以应对数码消费中的深度转变,包括网络即服务、零信任安全及混合云计算等。」 客户将受惠于Colt现有一系列获奖无数的技术,包括按需服务与SD WAN,还有扩展的新服务组合,包括新安全技术、市场领先的安全存取服务边缘(SASE)产品、托管和专业服务,以及: ● 1,300名遍布16个国家以客户为尊的新员工 ● 连接34个EMEA国家中125个欧洲城市长达1,630,031公里的光纤 ● 覆盖23个国家与阿联酋,长达11,000公里的城域网络 ● 于6个国家中12个电缆登陆站 ● 10个海底电缆系统 - 6个跨大西洋,4个在欧洲内部 该收购为Colt带来2,700家包括蓝筹企业、龙头企业与公共部门的客户,让Colt得以透过杜拜、爱沙尼亚、希腊、冰岛、以色列、肯亚、塞尔维亚、斯洛文尼亚、南非和土耳其的连接点(Points of Presence),扩大其服务范围。 此收购完成之际,正值Colt发布最新的品牌研究,报告指出企业有计划将其数码基础设施扩展到现有市场之外。Colt访问了亚太地区、欧洲与美国的1,100名高级IT决策者,发现44%的决策者计划将其数码基础设施扩展到欧洲、40%到亚太地区。其中超过三分之一(35%)计划扩展到美洲、29%到中东,而近四分之一(24%)则计划将其网络向非洲扩展。 Keri表示:「未来蓬勃发展的科技公司将是具有规模、适应性和拥有强烈使命感的企业,我们一直努力建构这些能力。透过忠于我们的文化与承诺,并环绕客户的成功来建立我们的业务,我们已准备就绪,为公司写下新的一页。」 关于Colt Technology Services Colt Technology Services (Colt)是一间全球数码基础设施公司,创造非凡的连线服务以助企业成功。得益于杰出的人才与志同道合的伙伴,Colt追求的目标在于:客户可随时随地依其所选来掌握数码世界的力量。 自1992年以来,Colt凭借对客户坚定的承诺脱颖而出,自伦敦城的传承起步发展成为覆盖38个国家的全球性企业,旗下员工逾6,000名,全球设有逾80间办事处。Colt的客户受益于覆盖广泛的数码基础设施,连接230个城市中32,000栋建筑、超过50个城域网络,以及遍布欧洲、亚洲、中东、非洲与北美巨型商业枢纽中230个连接点(Points of Presence)。 作为私营企业,Colt是业内财务最稳健的企业之一。Colt致力于提供行业领先的客户体验,秉持对客户、伙伴、人群与地球尽责的价值与责任,致力于客户创新。更多的信息,请浏览www.colt.net 媒体联络:

