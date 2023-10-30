科轩动力为香港消防处提供首辆电动流动指挥车

香港, 2023年10月30日 - (亚太商讯) - 领先的新能源汽车开发及生产商科轩动力（控股）有限公司（「公司」；股份代号：476，连同其附属公司，统称「科轩动力」或「集团」）欣然宣布，集团旗下之中国动力新能源科技有限公司的一款11米电动客车获香港消防处选为本港首辆电动流动指挥车的车型，经装配车内设备及完成各项测试后，预计将于2025年交付。

该辆电动流动指挥车搭载功率达350kW的电动马达，能够提供可靠动力，电池容量达到422 kWh，利用快速充电技术，在工作模式下可行驶超过400公里，也能连续运行24小时以上。

为应对消防行动需求，该流动指挥车的逆流器能将高压电力转换为交流电和直流电，供应车上无线通信系统和电子调派系统使用，且配备一台25kW功率的备用发电机，确保在紧急情况下能够持续供电。

由于该辆电动流动指挥车没有内燃机引擎带来的尾气排放、噪音、及震动，故此可达致路边零排放的环保目标，同时为消防人员提供宁静的工作环境。

科轩动力主席张韧先生表示：「集团很荣幸由我们设计和生产的客车能成为香港消防处首辆电动流动指挥车。这不仅对科轩动力电动车卓越质量的肯定，也为电动车在香港进一步普及提供借鉴。集团已整装待发，为香港市场提供更多优质的电动出行方案，紧握香港推动电动车使用所带来的机遇。凭借深厚的自主研发实力和丰富的电动车生产运营经验，科轩动力有信心能为香港智慧出行做出更大贡献。」

香港消防处首轮电动流动指挥车之设计图

香港消防处首辆电动流动指挥车的参考车款 — 科轩动力11米电动客车

关于科轩动力（控股）有限公司（股份代号：476）

科轩动力（控股）有限公司为全球新能源商用车市场的先行者和新兴主要企业，是专用客车和新能源客车的零部件及整车生产商，在新能源平台发电系统及关键零部件方面有着坚实的技术基础，是出行与物流综合解决方案的供货商。集团的新能源汽车研发中心位于深圳；生产基地位于中国重庆武隆区，其销售网络覆盖中国内地、香港、亚太区及南美洲。

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