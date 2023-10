Thursday, 26 October 2023, 20:30 HKT/SGT Share: 普益集团(NASDAQ:PUYI)旗下普益基金发挥卓越的资源整合能力,打造多元化产品货架体系

中国广州, 2023年10月26日 - (亚太商讯) - 截至10月25日,中国大陆的公募基金2023年三季报已披露完毕。Wind数据显示,近三年来,公募基金市场规模保持稳中有增态势,目前已站稳27万亿元。在波动的市场行情中,权益类基金整体规模较为平稳,指数型基金成为资金的重要配置工具,规模逆势增长。作为直接融资体系的重要组成部分,基金行业在发挥资产定价、稳定市场功能、推动资本市场深化改革与实体经济发展方面发挥了重要作用。中国居民的财富配置结构正在发生深刻变化。 普益基金是普益集团(NASDAQ:PUYI)旗下的独立第三方基金销售机构,拥有中国证监会颁发的基金销售业务许可证。秉承买方顾问理念,普益基金致力于为个人投资者提供全方位家庭金融资产配置服务、为机构投资者提供多元化金融服务的金融科技服务平台。凭借卓越的全市场资源整合实力、专业的投研能力和产品评价体系,在全市场精选优质产品及合作伙伴,搭建全品类、开放式的产品货架体系,满足不同场景下的个性化资产配置需求。 针对家庭投资理财生活场景,普益基金为个人投资者提供多账户管理、金融产品交易、基金投顾策略、理财资讯、投资者权益保护等全生命周期的服务陪伴。普益以客户为中心,注重客户在投资过程中的感受,坚持长期陪伴客户同行,帮助更多投资人实现长期可持续回报。截至2022年12月31日,普益基金累计资产配置服务规模超620亿元,2015年至2022年,年复合增长率150.56%。 普益基金为机构投资者提供公私募基金研究支持、配置建议、智能化线上交易等综合解决方案,并为企业客户提供资金流动性管理、员工理财、股东投资等综合性金融服务。同时,针对机构投资者打造智能化场外基金交易系统“普益机构通”,旨在为机构投资者提供个性化的交易功能、丰富的产品组合及系统的投研体系,实现更专业 、更高效 、更智能的交易体验。截至2023年9月30日,平台累计合作机构客户 120+家,行业涵盖银行、保险、信托、券商、期货、私募、企业等。 公募基金方面,普益基金在全市场接入111家公募基金公司,规模top20基金公司100%接入,规模top50基金公司接入84%,千亿管理规模公募管理人接入81%,公募基金产品接入近8300只,定制投顾策略超20个。重点围绕个人投资者、机构投资者的各项投资需求,上线货币基金、债券型基金、指数型基金等品类。 私募基金方面,普益基金在全市场精选超过30家管理人,其中百亿及以上管理人占比38%,50亿-100亿管理人占比29%。具体来看,私募产品数量43只,定制产品9只,覆盖市场各类主流策略,综合考虑投资门槛、流动性期限、管理人管理规模等多项维度,全方位满足不同类别投资者的配置需求。 另外,投资者权益保护是金融市场稳定与健康发展的重要基础。普益基金自2010年成立以来,始终将投资者权益保护作为工作的重中之重。通过严格的筛选体系、销售监督、合规审查、风险提示以及投诉处理等制度和措施,普益基金为投资者提供一个安全、公正的基金投资环境。作为一家独立第三方销售机构,普益基金天然具有中立、公正的特点和优势,与投资者之间不存在利益冲突,能够更好地保护投资者的权益。 在未来的发展中,普益基金将继续秉持买方顾问理念,发挥独立第三方销售机构的优势,为投资者提供更全面、更专业的资产配置服务。同时,普益基金也将积极参与推动整个金融行业投资者权益保护工作的进步和发展。 关于普益集团 普益集团是一家基于金融资产配置,致力于为个人客户提供个性化财富管理服务、为理财师提供全方位支持服务、为机构客户提供多元化金融服务的综合金融科技服务集团。 作为独立第三方财富管理综合服务平台,公司为个人投资者提供全方位的投资产品、投资顾问服务、投资者权益保护服务和在线交易服务;公司通过服务平台连接独立理财师、投资顾问和相关机构,提供丰富的营销支持、培训支持、客户管理、研究报告、投资策略等服务,为其赋能;公司为机构投资者提供公/私募基金研究支持、配置建议、智能化交易等综合解决方案,并为企业客户提供资金流动性管理、员工理财、股东投资等综合性金融服务。 前瞻性声明: 本新闻稿中的某些声明可能构成《联邦证券法》所指的“前瞻性声明”,包括但不限于我们对未来财务业绩的预期、业务战略或对我们业务的预期。这些声明构成预测、展望和前瞻性声明,并非业绩保证。请大家注意,前瞻性陈述会受到许多假设、风险和不确定性的影响,这些假设、风险和不确定性会随着时间的推移而变化。诸如“可以”、“可能”、“应该”、“将”、“估计”、“计划”、“设计”、“预测”、 “打算”、“期望”、“展望”、“相信”、“寻求”、“目标”、“期待”或类似的表达可以表示前瞻性陈述。这些前瞻性声明基于截至本新闻稿日期的可用信息以及我们管理层当前的预期、预测和假设,并涉及一些判断,可能导致实际结果或业绩与这些前瞻性声明中明示或暗示的结果或业绩存在重大差异的风险和不确定性。这些风险和不确定性包括但不限于PUYI在提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的文件中描述的风险因素。这些风险因素以及本新闻稿中其他地方确定的风险因素可能导致实际结果与历史表现存在重大差异。因此,前瞻性陈述不应被视为代表我们在任何后续日期的观点,并且在决定是否投资我们的证券时,您不应过度依赖这些前瞻性陈述。我们不承担任何义务更新前瞻性声明,以反映其作出之日后的事件或情况,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非适用证券法可能的要求。



