PopWalk天晋汇、上水广场10月玩乐消费攻略

“夜猫子Mega Sale” 限时激抢逾100份礼品

香港, 2023年10月25日 - (亚太商讯) - 今个秋日,将军澳PopWalk天晋汇联乘商户Das Bier及德国啤酒节其中一个指定品牌Paulaner 独家呈献 “PopWalk Das Bier Fest 德国啤酒节”让大家畅饮4款精选啤酒;活动更设2.4米高巨型吹气啤酒装置、多个传统啤酒节游戏、面部彩绘、啤酒节传统服装体验,及消费奖赏等,于10月的周末带来透心凉的畅快惊喜! 由即日起至29日,逢星期六、日及公众假期,将于Ocean PopWalk海天晋汇举行”PopWalk Das Bier Fest 德国啤酒节”,最适合与三五知己或家人愉快小酌,轻松渡周末! 是次活动特别与德国餐厅Das Bier 及拥有380年历史的知名德国啤酒品牌Paulaner 携手合作,共同打造首个将军澳德国啤酒节,为区内品味一族带来耳目一新的黄金周好节目! PopWalk天晋汇 - 将军澳首个德国啤酒节 “PopWalk Das Bier Fest” 日期: 即日起至29日(日) (逢星期六、日及公众假期) 地点: Ocean PopWalk海天晋汇:将军澳唐俊街28号(港铁将军澳站A出口)地下长廊及中庭 时间: 4pm – 10pm 为积极响应香港政府推动夜经济,鼓励大家成为”夜猫一族”,上水广场即日起推出首推 “夜猫子Mega Sale”,特设 “夜购限时大激抢”,The Point 会员于10月28日晚上8时后于上水广场商户消费满指定金额及指定Point Dollar,即可限时激抢逾100份至潮精选礼品,全城瞩目的产品包括iPhone 14 Pro Max、iPad Pro等,再加送1小时夜市泊车券乙张,最适合全家大小晚间出游疯抢购到最后一刻! 另一重磅礼遇 “夜消闲”8倍积分,由即日起至10月31日晚加推晚上8点后8倍积分赏!The Point 会员于于上水广场 (2-5楼) 之零售商户消费满指定金额,即可获8倍会员积分,保证各位夜猫子After 8消费都能够满载而归! 上水广场 “夜猫子Mega Sale” “夜购限时大激抢” 推广期: 10月28日(六) 详情: The Point 会员于晚上8时后于上水广场 (2-5楼) 商户消费满指定金额 (其中一张必须为晚上6时之食肆商户消费满$200或以上之消费单据) 及指定Point Dollar,即可限时激抢逾100份至潮精选礼品 (如iPhone 14 Pro Max、iPad Pro等),及加送1小时夜市泊车券乙张。 “夜消闲”8倍积分 推广期: 即日起至10月31日(二) 详情: The Point 会员于于上水广场 (2-5楼) 之零售商户消费满指定金额*,即可获8倍会员积分 (已包括基本积分及上限10,000分)。 *星期一至四晚上8时后于零售商户单一消费满HK$500 *星期五至日晚上8时后于零售商户单一消费满HK$800



