Tuesday, 24 October 2023, 21:12 HKT/SGT Share: 普益集团(NASDAQ:PUYI)旗下泛华普益家族办公室成立三周年,累计服务资产规模超50亿

香港, 2023年10月24日 - (亚太商讯) - 2023年10月23日,泛华普益家族办公室在广州总部隆重地举行三周年庆典活动。普益集团董事长任勇、普益集团副总裁刘树强、普益基金总经理王建华、泛华普益家办总经理陈莉莉和泛华普益家办副总经理林木彬等领导出席了本次活动,共同庆祝泛华普益家办生日快乐。 在庆典活动上,与会的领导和嘉宾对泛华普益家族办公室过去三年的成果表示了充分的肯定和认同,并对其未来的发展表达了诚挚的祝福和期待。各合作伙伴及各分公司领导和同事也通过直播连线的方式,向泛华普益家族办公室送上了真挚的祝福和寄语。 泛华普益家族办公室总经理陈莉莉表示,感谢集团领导、分公司领导以及合作伙伴过去三年的大力支持。未来,泛华普益家办将继续保持初心,为客户提供更专业、更高效、更温暖的服务,为FOC伙伴提供更强大的赋能支持,为中国家办行业的发展和繁荣贡献力量。 2023年是中国经济在疫情之后全面复苏的关键一年,中国宏观社会亦处在百年未有的变局之中。面对地缘政治变化、国际金融环境变化等多重不确定性因素,许多中国高净值家庭的财富目标逐渐转向财富安全和财富传承,开始寻求家族办公室的专业服务。 泛华普益家族办公室成立于2020年10月23日,是纳斯达克上市公司“普益集团”(NASDAQ:PUYI)旗下专注服务高净值和超高净值客户的高端咨询服务品牌。经过3年厉兵秣马、茁壮成长,泛华普益家族办公室累计服务资产规模超过50亿,迅速成为独立家族办公室领域的领军机构。 服务升级,持续打造更优质的客户体验 1)泛华普益家族办公室为高净值和超高净值家庭,提供全方位定制化的3+3服务体系,包括家族财富保护、家族财富管理、家族财富传承、家族成员服务、家族治理服务、家族企业服务及其他配套增值服务,覆盖人、家、企、财多维需求。 2) 泛华普益家族办公室采用1+2+N管家式团队服务模式,由1位FOC(家族财富顾问)、线上线下2位财富架构师和N位内外部专家顾问(信托、法律、税务、投资、教育、保险、慈善等)组成的多领域专家团队,共同为客户提供优质的一站式解决方案。 3) 深化服务体系。以信托咨询服务为核心,响应行业监管政策,除保险金信托和家族信托咨询服务之外,将服务细化延伸至家庭服务信托、个人财富管理信托、特殊需要信托、公益慈善信托等更广泛的信托类别,让财富管理信托服务走进千家万户,变得更加普惠;围绕核心服务,泛华普益家办还相应配套了高净值客户需要的法律、税务、教育、生命等服务模块,为客户提供全球一体化的解决方案。 不忘初心,一流专业团队塑造一流服务水平 泛华普益家族办公室专家团队核心成员均毕业于国内外知名高校,包括信托、财税、法律、资产配置等专业领域专家,均持有特许金融分析师(CFA)、国际信托管理证书(STEP)、认证私人银行家(CPB)、注册会计师(CPA)等专业证书,曾任职于国内外顶级机构,拥有丰富的行业经验。 团队成员以深厚的功底接连斩获业内权威奖项,在2023年FPSB China举办的第四届中国私人银行精英赛中,普益家办-灵魂有香气团队作为唯一非银行系团队荣获“全国十佳团队”,并斩获1名金奖,2名银奖,1名优秀奖。 科技赋能,构建更高效协同的家办生态圈 泛华普益家族办公室自主研发家办智能服务系统(FOISS),致力于实现家办生态圈全流程的高效协作。2023年业务运营全面提速,家族信托/保险金信托设立时效缩短至最快1天;客户可借助FOISS一键查询存续管理情况,一目了然,安心放心。 引领行业,拥有更完善的FOC人才孵化体系 2023年,泛华普益家族办公室向全市场开放自主研发的FOC孵化营,吸引更多的社会精英走进家办行业,实现事业转型,为中国家办行业培养更多的专业人才。泛华普益家族办公室FOC人才孵化体系包含培训赋能、品牌加持、营销支持、顾问陪伴、科技赋能等全流程、立体化的项目,已累计培养超过4,200位FOC(家族财富顾问),累计在全国支持不同主题的高客沙龙超过530场。 砥砺深耕,备受行业和客户的认可 截至2023年9月30日,泛华普益家族办公室已为超过500位华人家族提供专业的财富保护、管理和传承规划服务,累计服务资产规模超过50亿,年增长超过125%。继2022年荣获金贝奖、金誉奖“卓越家族办公室”两个奖项后,2023年以卓越的实力,二度蝉联“金誉奖-卓越家族办公室”奖项,深受市场认可。 泛华普益家族办公室始终奉行坚定的买方思维和长期主义,用专业经验陪伴客户创造、积累、传承家族财富与精神价值,做一家专业有底气、护客有正气、灵魂有香气的家族办公室。



话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network