中信国际电讯CPC子公司中企通信凭借全球丰富ICT资源及多个「一带一路」沿线案例荣登 「一带一路」数字先锋榜

香港, 2023年10月24日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技术) 有限公司(「中信国际电讯CPC」) 与旗下中企网络通信技术有限公司（简称「中企通信」）宣布，凭借全球丰富的ICT资源，在“一带一路”、东盟和金砖国家沿线及“RCEP”成员国形成独特资源优势，实力护航企业“引进来”和“走出去”，夯实多个成功案例在行业中树立典范形象，荣登《通信产业报》全媒体调查评出的「一带一路」数字先锋榜，这是专家团队对中信国际电讯CPC及中企通信创新ICT服务的肯定和认可。

图源：通信产业网（部分图片）

「一带一路」数字先锋榜评选范围包括提供信息技术服务的基础通信运营企业、通信设备技术服务提供商、信息通信应用与方案集成商、云运算与数据中心服务企业、终端企业等。

在国务院新闻办公室10月10日发布的《共建「一带一路」：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书中指出，共建「一带一路」坚持创新驱动发展，掌握数字化、网络化、智能化发展机遇，探索新业态、新技术、新模式，探寻新的增长动能与发展路径，助力各方实现跨越式发展。 各方共同加强数字基础设施互联互通，推进数字丝绸之路建设，加强科技前沿领域创新合作，促进科技同产业、科技同金融深度融合，优化创新环境，聚集创新资源，推动形成区域协同创新格局， 缩小数字鸿沟，为共同发展注入强劲动力。

2023年是「一带一路」倡议十周年，第三届「一带一路国际合作高峰论坛」在中国北京举行，共150多个国家的代表参会。今年高峰论坛主题是“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”，在高峰论坛开幕式上，习近平主席宣布了中国支持高质量共建「一带一路」的8项行动[1]。「一带一路」倡议的初心，是借鉴古丝绸之路，以互联互通为主线，与各国加强政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，为世界经济增长注入新动能，为全球发展开拓新空间，为国际经济合作打造新平台。[2]在「一带一路」经历的十年间，中信国际电讯CPC与生态圈伙伴以专业团队和创新技术，助力千行百业客户实现信息技术与商业的深度融合，通过运用专业的创新技术和数智化服务，为客户提供高度可靠的ICT服务解决方案，协助企业提升生产效率、拓展市场和降低成本，无论是在基础建设方面，或是在数智转型方面，中信国际电讯CPC都积极提供多方位的赋能。

图源：通信产业网（部分图片）

中信国际电讯CPC与子公司中企通信协同多个国际伙伴搭建了庞大的全球合作生态网络，服务覆蓋五大洲，超过165个服务据点布置在全球160个国家及地区，SD-WAN网关超过60个，同时更配备21+个云服务中心和3个安全运营中心，服务超过16,000个客户服务点。为全球客户打造国际化服务，提供高质量本地化专业支撑，通过丰沛资源及行业经验推动「一带一路」沿线企业数字资源共建共享。不但协助跨国企业「引进来」在华发展，如丹佛斯、威能集团及西艾科德；更成功夯实多个大型企业「走出去」落地营运，如中信泰富特钢、中信戴卡及紫金矿业等等，积极深化互联互通，数字合作互利共赢的数字丝绸之路。

这次荣登「一带一路」数字先锋榜是其不断努力的成果。 未来，中信国际电讯CPC在中信集团统一规划与部署下，积极实践国家战略，持续深化国际板块发展，坚持创新不断的服务理念，以创新技术助力数字经济高质量发展，共同推动构建人类命运共同体不断贡献中信力量！

关于通信产业报

通信产业报由中华人民共和国工业和信息化部主管、中国电子信息发展研究院（赛迪集团）主办，1996年创刊，是国内创办最早的通信产业报纸之一,是通信行业少数主导专业媒体之 一，长期关注ICT发展，被誉为通信产业新闻源泉。

通信产业报每周一出版，全彩铜版，每期60版。 常规发行与重点覆蓋结合，常规单期发行超过十万册，单期阅读量达40万人次，覆蓋通信产业链上下游，声音直达决策层，运营商读者比重高达68.9%。 国内统一刊号CN-0006，邮发代号1-145，全国邮局皆可订阅。 通信产业报遵循“新闻与专题并重”、“深度新闻责任观点”的报道方针，报道通信监管、运营、制造、终端、互联网及移动互联网等各细分领域，“新闻视点”、“特别策划” 、“观察家”、“无线”等精品子栏目拥有一批忠实读者。

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中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。

凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。

中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过165个服务据点、、60多个SDWAN 网关、21个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运营中心，服务遍布约160个国家和地区，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际标准服务认证（SD-WAN Ready，ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及服务资源，专业在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。 请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。

[1] 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛主席声明 - http://cpc.people.com.cn/n1/2023/1019/c64387-40098580.html

[2]《习近平在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲（全文）》，来源：中国日报

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