田中贵金属工业成功开发了仅由贵金属组成的首款世界级的高熵合金粉末

东京, 2023年10月25日 - (亚太商讯) - 开展工业用贵金属业务的田中贵金属集团核心企业——田中贵金属工业株式会社(总公司:东京千代田区,执行总裁:田中浩一朗)宣布成功开发了由贵金属组成的高熵合金粉末,其拥有10µm以下的细微粒径,并同时具有较高的结晶性,在组成的均匀性方面表现较为优异。本产品是仅由铂(Pt)、钯(Pd)、铱(Ir)、钌(Ru)、铑(Rh)等5种贵金属组成的首款世界级的高熵合金粉末。本产品已确立量产工艺,并预定从10月份开始提供样品。 田中贵金属工业完成了用于本产品的5种以上贵金属合金粉末和其制造方法的开发,并于2023年6月取得了基本专利(专利号:7300565)(※1)。本产品中的贵金属合金粉末是仅由在以耐腐蚀性、导电性为代表的贵金属特性上表现较为优异的5种以上贵金属元素组成的合金,而且还是便于工业使用的微米量级(※2)合金粉末。其与以往的纳米量级贵金属高熵合金不同,拥有更大的晶粒尺寸,因此作为合金较为稳定,并能满足机械强度的改善、耐腐蚀性的提高、热膨胀率的控制等合金本来的要求特性。此外,贵金属合金根据合金的组成比率,性能会发生较大变化,因此本产品可望有助于改善贵金属合金的功能和特性。 高熵合金粉末 该产品由贵金属合金制成粉末状,不仅可应用于3D打印机造型及拉杆成形(将粉末凝固形成棒状的材料),还可应用于形成常用于各种电路和传感器的膏材。而且,我们预计该产品还将应用于充分发挥高熵合金的较高强度、较高耐热性等特性的催化剂,以及需要较高耐久性的导电膜等产品。 (※1)关于高熵合金粉末于2023年6月29日已取得专利(专利号:7300565)。本产品中的贵金属合金粉末定义为:①由5种以上贵金属元素的合金组成的贵金属合金粉末;②平均粒径为10µm以下;③晶粒尺寸为60 nm以上;④X射线衍射光谱中衍射角度2θ在38-44°的范围内观察到的峰值为1个。 (※2)量级:在物理学和工学等领域中,用于大致表示数值大小的术语。表示位数和单位的程度。 高熵合金粉末的成分分析和面分析 高熵合金粉末和各种贵金属粉末的X射线衍射光谱 关于高熵合金 高熵合金是一种等比例含有5种以上元素的合金,其特征是不存在占多数比例的主要元素。近年来,其作为新类别的金属材料备受关注,根据所含金属和贵金属的性质,兼具较高强度和较高耐热性等特性,并还有可能产生新的特性,因此在全球范围内都正积极开展研发。 关于田中贵金属集团 田中贵金属集团自1885 年(明治18年)创业以来,营业范围以贵金属为中心,并以此展开广泛活动。公司在日本国内拥有非常可观的贵金属交易量, 长年以来不遗余力地进行工业用贵金属制品的制造和销售,以及提供作为宝石饰品及资产的贵金属商品。并且,作为贵金属相关的专家集团,日本国内外的各集团公司进行制造、销售以及技术一体化,携手合作提供产品及服务。2022年度(截至2023年3月)集团总营业额为6,800亿日元,拥有5,355名员工。 产业事业全球网站

