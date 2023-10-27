锅圈食品招股进行中：财务表现靓丽 多样化业务布局铸就长期价值

香港, 2023年10月24日 - (亚太商讯) - 10月20日，中国知名的一站式在家吃饭餐食产品企业——锅圈食品（上海）股份有限公司（下称「锅圈食品」或「公司」，2517.HK）在港启动招股，招股日期截至10月26日，目前招股正在进行中。

本次IPO，公司计划全球发行68,802,800股H股，发行价介乎每股5.98港币，每手400股，入场费2,416.12港元。假设超额配股权未获行使，拟最高募资总额4.11亿港币。预期将于11月2日登陆港交所主板，华泰国际及中金公司为联席保荐人。

业绩持续快速增长 市场领导地位稳固

公开数据显示，锅圈食品是中国领先且快速增长的在家吃饭餐食产品品牌，主要提供即食、即热、即煮和预制食材，并专注于在家火锅和烧烤产品。

于过往记录期间，锅圈食品的营收快速增长，据招股书披露，公司的总收益由2020年的人民币2,964.7百万元增加33.5%至2021年的人民币3,957.8百万元并进一步增加81.2%至2022年的人民币7,173.5百万元。于截至2023年4月30日止四个月，公司实现总收入人民币2,078.2百万元。

持续增长的业绩及家喻户晓的品牌，确立了锅圈食品在市场中的领导地位。根据弗若斯特沙利文的数据，于2022年，按在家吃饭餐食产品的零售额计，公司于中国所有零售商中排名第一，在中国的市场份额为3.0%。根据同一数据源，于2022年，按零售销售额计，公司为中国最大的家庭火锅及烧烤品牌。

多样化业务布局 门店网络迅速扩张

在业务布局方面，锅圈食品主要经营「锅圈食汇」品牌下的业务，为各种用餐场景的消费者提供好吃方便还不贵且提供多样化的一站式在家吃饭餐食产品。截至2023年4月30日，公司的产品组合包括八大类别，包括火锅产品、烧烤产品、饮品、一人食、即烹餐包、生鲜食品、西餐和零食，合共710个SKU。公司全国范围内销售的产品中有约95%为公司的「锅圈食汇」自有品牌产品。

得益于强劲的品牌知名度及优异的业务运营，近年来，锅圈食品的门店网络快速扩张。据招股书披露，截至2023年4月30日，公司在中国开设了9,844家「锅圈食汇」品牌的门店网络，涵盖中国29个省、自治区及直辖市。为了赋能小区门店并促进彼等的销售增长，以及进一步接触消费者并提供更灵活的购物体验，公司已经建立了多个在线渠道，包括与美团、饿了么等第三方食品配送平台合作，锅圈APP及微信小程序，及抖音。

客户基础庞大 有望享受估值溢价

依托多元化的业务结构，锅圈食品积累了庞大的客户群，且不依赖任何单一的客户。据招股书披露，截至2020年、2021年及2022年12月31日止财政年度及截至2023年4月30日止四个月，来自前五大客户的收入分别占公司同期总收入的2.3%、1.9%、4.0%及4.2%，大大降低了公司的整体运营风险。

中长期而言，随着中国经济的发展以及人们生活方式和消费模式的变化，在家吃饭餐食产品作为一种新兴选择正越来越受到欢迎，市场规模亦随之不断扩大。根据弗若斯特沙利文的数据，其市场规模自2018年以来以25.5%的复合年增长率增长至2022年的人民币3,673亿元，未来具备着广阔的成长空间。

锅圈食品以自主研发为基石，借多品牌战略深耕优质赛道，凭借全渠道销售网络、丰富的品牌矩阵，不断延伸消费场景，巩固核心竞争优势，铸就了长期价值，广受市场认可。若成功上市，公司将成为港股市场上对资本较有吸引力的上市公司之一，届时有望享受消费细分龙头估值溢价，释放价值投资潜力。

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