中集集团：集装箱制造市场预计明年反弹 海工业务长期动力足

香港, 2023年10月20日 - (亚太商讯) - 10月20日,中集集团(000039.SZ/02039.HK)发布其三季度业绩预告,前三季度归母净利润预计达4.2 亿元至6亿元(中枢为5.1亿),同比下降87%至81%,前三季度扣非归母净利润为10亿元至14 亿元(中枢为12亿),同比下降78%-69%。 随着集运物流行业回暖、海洋工程景气度不断提升,公司单季度业绩环比企稳,经营性业绩(剔除非经常性损益)走出1季度阶段性低点。明年,公司有望受益于集装箱制造行业反弹复苏,海洋工程在建订单结转及海上钻井平台新签租约带来的业绩修复。 目前,根据Descartes Systems Group发布的数据,美国9月份进口货量再次连续增长。数据显示,美国9月份进口了2203452 TEU,较8月份上涨0.3%,较2月份中国春节期间的低点上涨27%。通常情况下,每年9月份的贸易量与8月份相比会有所下降,但今年,市场行情在9月份实现增长。“9月份美国集装箱进口量的增长打破了过去6年的传统下降趋势,而来自中国的进口量是9月份业绩的重要贡献者。”Descartes执行副总裁Chris Jones表示。 北美零售商会表示:“今年剩余时间货运量仍将强劲,但不会像一个月前预期的那么高。”第四季度的货运量将会减弱,就像在任何正常年份都会出现的季节性下降一样。 北美零售商会预测,其覆盖的港口全年进口箱量为2210万TEU,仍比2018年和2019年疫情前高出1.5%和2.3%。 全球集装箱保有量正在稳步消化中,上半年显示近100万海运干箱被处置淘汰,行业富余保有量将进一步得以出清。加之美联储加息周期进入尾声,全球贸易需求大概率将在明年复苏。全球领先的航运咨询机构德鲁里认为,考虑到全球贸易量还在增加,新旧集装箱迭代更新周期重临,预计2024年全球集装箱行业将重回正轨,2024-2025年集装箱新箱销量将达到400万TEU的水平。 航运季度环比预期改善明显,集运需求企稳势头向上。中集集团作为全球行业龙头有望进一步消化市场新增订单,加快拉动业绩增长。数据显示,中集二季度海运标准干箱产销量相比第一季度已增长超过 1倍,在第三季度公司业绩预告中显示,全球集装箱运输行业市场需求及货量都已从低位回稳,中集集团今年第三季度集装箱制造业务相比第二季度环比进一步恢复。 另外,值得关注的是,三季度中集海工板块业务亦表现亮眼,正逐步走出困境,有望迎来更明显的行业反转,公司业绩预告还显示,“海洋工程板块烟台中集来福士海洋科技集团有限公司受益于订单持续交付、盈利环比实现一定程度的提升。”中集集团海工板块经营主体为中集来福士海工,主要布局海上石油开采及生产装备(例如FPSO),海上风电装备的建造及风场运维,特种船舶制造等。公司目前海工船厂在手订单截止今年上半年为51.1亿美金,订单排产至2026年。 此外,存量钻井平台方面,市场景气度也在持续爬升中,中集集团存量平台租赁上半年实现自升式平台出租率达100%,出租2座高规格半潜钻井平台。在国际形势及石油大幅减产的影响下,海上油气市场持续走强,韦斯特伍德预计,到2030年,天然气及液化天然气产量将达到每日1.73亿桶油当量,较2022年增长9%,而海上预计将有超过17,000口地面井,促使海上钻井平台使用需求及日费率迅速提升。根据韦斯特伍德分析,目前钻井平台核心利用率达到95%或更高,非恶劣环境自升式钻井平台的日费率已超过150,000美元,而浮动钻井平台的合同已获得475,000美元或以上。紧俏的钻井市场催生了行业新增的自升式钻井平台订单。目前全球船队中已上市的438艘自升式钻井平台當中,有100艘船龄为40年或以上,占船队数量的23%,预计未来几年自升式钻井平台更新迭代需求或将提升。 除此之外,中集集团旗下道路运输车辆业务,及能源、化工及液态食品装备业务板块表现持续稳健成长,对集团整体经营业绩形成了有效支撑。



