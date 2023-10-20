上海交通大学「吕志和科学园」正式揭幕 香港中学生参与见证国家高新科技发展进程

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香港, 2023年10月20日 - (亚太商讯) - 嘉华集团（「集团」）主席暨吕志和奖─世界文明奖创办人吕志和博士透过「吕志和奖─世界文明奖」捐资2.5亿元人民币支持上海交通大学（「上海交大」）科学园发展，科学园命名为「吕志和科学园」。「吕志和科学园」日前（10月17日）举行正式命名揭幕仪式，吕志和博士亲临现场主礼，分享对国家高端科研发展之感想与愿景，来自「嘉华东华学生上海交通大学参访团」的香港中学生亦在场见证命名揭幕仪式，并参观上海交大新校园设施，与专家学者面对面交流，亲身了解中国科学的发展情况，增进对国家的认识。
出席命名揭幕仪式的嘉宾包括前任行政长官林郑月娥、上海市委统战部部长陈通、上海市政协副主席吴信宝、嘉华国际执行董事吕耀华、嘉华国际执行董事暨上海交大校董吕慧瑜、上海交大党委书记杨振斌及校长丁奎岭，共同见证这一个沪港科技发展交流的重要里程碑。
携手建创新研究基地，汇聚人才寻科研突破
嘉华集团主席暨吕志和奖─世界文明奖创办人吕志和博士表示：「交大与国家战略、城市发展息息相关，我很荣幸能参与『吕志和科学园』的建设，响应国家积极推动张江地区科创发展，支撑上海成为具全球影响力科创中心。这个创新研究基地为师生提供良好的条件和支持，帮助促进重大科学突破的产生，同时成为培育创新人才的摇篮，以及与国内外科研机构和高校的合作交流平台。科技发展是一个长期而复杂的过程，面临各种挑战和机遇，需要持续的努力和投入来取得更大的成果，我诚盼与更多同行者携手，为国家建设贡献力量。」
上海交大党委书记杨振斌表示：「吕志和博士将对国家科研创新的期待以及对青年人才培养的关心，都投入到『吕志和科学园』的建设中，相信在吕志和博士及嘉华集团的鼓励支持下，这颗驻扎上海张江的科学明珠，一定会在科研创新和人才培养中大放异彩，走出具有世界影响力的创新发展之路。以命名揭幕为新的起点，『吕志和科学园』将进一步发挥『交叉创新战略』排头兵的重要作用，主动对接国家战略和上海市科创中心建设需求，在科技强国建设的征程中提供更多发展动能，不断加强基础研究和关键核心技术并努力突破难点，以高水平科学研究支撑高质量人才培养，为实现科技自立自强贡献交大力量。」
命名揭幕仪式上展示了「吕志和科学园」先进崭新的设施，其建筑面积达十万平方米，其中科研空间占一半，共有八幢大楼。园区设有七大研究中心，包括人工智能生物医药中心、DNA存储研究中心、合成科学创新研究中心、人工智能网络安全创新中心、变革性分子前沿科学中心、未来材料创制中心及超快科学中心，助力张江综合性国家科学中心的建设，促进中国在物理、材料、生物、医药和网络等多个交叉学科前沿领域的原创研发与相关产业的发展。现时，「吕志和科学园」汇聚了140多位来自世界一流大学的顶尖科研人员、博士后研究人员，以及200多名博士研究生开展学术研究。
港学生赴上海参观交流，开阔眼界激发思维
同时，嘉华国际与东华三院共同策划为期六天（10月15日至20日）的「嘉华东华学生上海交通大学参访团」，资助东华三院辖下中学50位对STEM（科学、科技、工程及数学）等方面具备潜能的新生代学生到上海进行交流活动。
学生们参观李政道研究所、上海光源、大零号湾创新创业园区等科研设施，以及参观国际企业的总部，包括上海嘉华中心及腾讯华东总部，认识我国于科研及商业方面的成就，并有机会于上海交大及吕志和科学园进行课堂学习，与该校师生进行交流，以及参与「吕志和科学园」命名揭幕仪式，冀令年轻一代在加深对祖国的了解和联系之余，激发他们对科学探索的热情。
参与「嘉华东华学生上海交通大学参访团」的同学表示是次行程丰富，获益良多。交流活动令他们增加了对上海的认识，并对港资企业在沪营运实况及企业社会责任有更深入的了解，从中得到启发。
东华三院伍若瑜夫人纪念中学 — 黄俊凯同学
感觉香港和上海差不多，两地均有很多高楼大厦，这几天的行程丰富紧凑，让我对上海有更多了解。
东华三院李嘉诚中学 — 何睿同学
在吕志和科学园看到很多建筑物，就像一个全新的天地，环境非常好，而上海交大让我看到上海的发展及优良的教育。我非常珍惜今次机会，会运用学到的知识，保持谦卑去学习。
东华三院甲寅年总理中学 — 黄渊琦同学
嘉华集团在商业业务外，亦提供机会让青少年认识世界更多。吕志和博士除了做生意，亦投放资源于未来，例如用于栽培科学人才，我认为很有远见。
吕志和博士总结：「我特别高兴来自『嘉华东华学生上海交通大学参访团』的香港中学生及老师，以及上海交大的师生们，能亲身参与『吕志和科学园』的命名揭幕仪式。我希望同学们、未来的主人翁能进一步得到启发，增进对国家于科研发展方面的了解，点燃对科学探索的好奇心、热情和抱负，并期待『吕志和科学园』能成为科研灵感、创新和合作的泉源，以及孕育科研人才的摇篮。」
关于「吕志和奖」
「吕志和奖－世界文明奖」由吕志和博士于2015年创办，为国际性创新奖项，旨在促进世界文明，并激励世人建构更和谐的世界。奖项基于「促进世界资源持续发展」、「促进人类福祉」以及「倡导积极正面人生观及提升正能量」三大目标，无分地域及界别，表扬为人类文明作出恒久卓越贡献的人士或团体。自2020年起，吕奖透过与香港不同的香港慈善机构及教育伙伴合作，在围绕三个核心理念上，加强支持本地小区的工作。
如欲获取更多详情，请浏览：www.luiprize.org
关于嘉华集团
嘉华集团于1955年由吕志和博士于香港创立，至今已成为业务多元化之跨国综合企业，主要从事房地产开发与投资、大型娱乐度假设施、酒店及建筑材料，投资遍及中国内地、香港、澳门、东南亚及各地主要城市。集团旗下包括两间香港上市公司──嘉华国际集团有限公司（股份代号：00173）及银河娱乐集团有限公司（股份代号：00027，为恒生指数成份股）、仕德福国际酒店集团和嘉华建材有限公司，附属公司逾200间。
公司网址：http://www.kwah.com
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