Friday, 20 October 2023, 17:52 HKT/SGT Share:

来源 K. Wah Group 上海交通大学「吕志和科学园」正式揭幕 香港中学生参与见证国家高新科技发展进程 激发新一代之探究精神与憧憬

香港, 2023年10月20日 - (亚太商讯) - 嘉华集团(「集团」)主席暨吕志和奖─世界文明奖创办人吕志和博士透过「吕志和奖─世界文明奖」捐资2.5亿元人民币支持上海交通大学(「上海交大」)科学园发展,科学园命名为「吕志和科学园」。「吕志和科学园」日前(10月17日)举行正式命名揭幕仪式,吕志和博士亲临现场主礼,分享对国家高端科研发展之感想与愿景,来自「嘉华东华学生上海交通大学参访团」的香港中学生亦在场见证命名揭幕仪式,并参观上海交大新校园设施,与专家学者面对面交流,亲身了解中国科学的发展情况,增进对国家的认识。 出席命名揭幕仪式的嘉宾包括前任行政长官林郑月娥、上海市委统战部部长陈通、上海市政协副主席吴信宝、嘉华国际执行董事吕耀华、嘉华国际执行董事暨上海交大校董吕慧瑜、上海交大党委书记杨振斌及校长丁奎岭,共同见证这一个沪港科技发展交流的重要里程碑。 携手建创新研究基地,汇聚人才寻科研突破 嘉华集团主席暨吕志和奖─世界文明奖创办人吕志和博士表示:「交大与国家战略、城市发展息息相关,我很荣幸能参与『吕志和科学园』的建设,响应国家积极推动张江地区科创发展,支撑上海成为具全球影响力科创中心。这个创新研究基地为师生提供良好的条件和支持,帮助促进重大科学突破的产生,同时成为培育创新人才的摇篮,以及与国内外科研机构和高校的合作交流平台。科技发展是一个长期而复杂的过程,面临各种挑战和机遇,需要持续的努力和投入来取得更大的成果,我诚盼与更多同行者携手,为国家建设贡献力量。」 上海交大党委书记杨振斌表示:「吕志和博士将对国家科研创新的期待以及对青年人才培养的关心,都投入到『吕志和科学园』的建设中,相信在吕志和博士及嘉华集团的鼓励支持下,这颗驻扎上海张江的科学明珠,一定会在科研创新和人才培养中大放异彩,走出具有世界影响力的创新发展之路。以命名揭幕为新的起点,『吕志和科学园』将进一步发挥『交叉创新战略』排头兵的重要作用,主动对接国家战略和上海市科创中心建设需求,在科技强国建设的征程中提供更多发展动能,不断加强基础研究和关键核心技术并努力突破难点,以高水平科学研究支撑高质量人才培养,为实现科技自立自强贡献交大力量。」 命名揭幕仪式上展示了「吕志和科学园」先进崭新的设施,其建筑面积达十万平方米,其中科研空间占一半,共有八幢大楼。园区设有七大研究中心,包括人工智能生物医药中心、DNA存储研究中心、合成科学创新研究中心、人工智能网络安全创新中心、变革性分子前沿科学中心、未来材料创制中心及超快科学中心,助力张江综合性国家科学中心的建设,促进中国在物理、材料、生物、医药和网络等多个交叉学科前沿领域的原创研发与相关产业的发展。现时,「吕志和科学园」汇聚了140多位来自世界一流大学的顶尖科研人员、博士后研究人员,以及200多名博士研究生开展学术研究。 港学生赴上海参观交流,开阔眼界激发思维 同时,嘉华国际与东华三院共同策划为期六天(10月15日至20日)的「嘉华东华学生上海交通大学参访团」,资助东华三院辖下中学50位对STEM(科学、科技、工程及数学)等方面具备潜能的新生代学生到上海进行交流活动。 学生们参观李政道研究所、上海光源、大零号湾创新创业园区等科研设施,以及参观国际企业的总部,包括上海嘉华中心及腾讯华东总部,认识我国于科研及商业方面的成就,并有机会于上海交大及吕志和科学园进行课堂学习,与该校师生进行交流,以及参与「吕志和科学园」命名揭幕仪式,冀令年轻一代在加深对祖国的了解和联系之余,激发他们对科学探索的热情。 参与「嘉华东华学生上海交通大学参访团」的同学表示是次行程丰富,获益良多。交流活动令他们增加了对上海的认识,并对港资企业在沪营运实况及企业社会责任有更深入的了解,从中得到启发。 东华三院伍若瑜夫人纪念中学 — 黄俊凯同学 感觉香港和上海差不多,两地均有很多高楼大厦,这几天的行程丰富紧凑,让我对上海有更多了解。 东华三院李嘉诚中学 — 何睿同学 在吕志和科学园看到很多建筑物,就像一个全新的天地,环境非常好,而上海交大让我看到上海的发展及优良的教育。我非常珍惜今次机会,会运用学到的知识,保持谦卑去学习。 东华三院甲寅年总理中学 — 黄渊琦同学 嘉华集团在商业业务外,亦提供机会让青少年认识世界更多。吕志和博士除了做生意,亦投放资源于未来,例如用于栽培科学人才,我认为很有远见。 吕志和博士总结:「我特别高兴来自『嘉华东华学生上海交通大学参访团』的香港中学生及老师,以及上海交大的师生们,能亲身参与『吕志和科学园』的命名揭幕仪式。我希望同学们、未来的主人翁能进一步得到启发,增进对国家于科研发展方面的了解,点燃对科学探索的好奇心、热情和抱负,并期待『吕志和科学园』能成为科研灵感、创新和合作的泉源,以及孕育科研人才的摇篮。」 嘉华集团主席暨吕志和奖─世界文明奖创办人吕志和博士伉俪(前排中间)、一众吕氏家族成员及吕志和奖有限公司董事会成员郑慕智博士(后排左五)与上海交大党委书记杨振斌(前排左二)及校长丁奎岭(前排右二)于吕志和科学园命名志前合照。 嘉华集团主席暨吕志和奖─世界文明奖创办人吕志和博士亲身到上海出席吕志和科学园命名揭幕仪式,并于命名志前拍照。 上海交大党委书记杨振斌、嘉华国际执行董事暨上海交大校董吕慧瑜、前任行政长官林郑月娥、嘉华集团主席暨吕志和奖─世界文明奖创办人吕志和博士、上海市委统战部部长陈通、上海市政协副主席吴信宝、嘉华国际执行董事吕耀华及上海交大校长丁奎岭主持吕志和科学园命名揭幕仪式。 吕志和科学园命名揭幕仪式大合照。 嘉华集团主席暨吕志和奖─世界文明奖创办人吕志和博士与传媒交流。 「嘉华东华学生上海交通大学参访团」的香港中学生到上海嘉华中心参观。 上海交通大学吕志和科学园。 关于「吕志和奖」 「吕志和奖-世界文明奖」由吕志和博士于2015年创办,为国际性创新奖项,旨在促进世界文明,并激励世人建构更和谐的世界。奖项基于「促进世界资源持续发展」、「促进人类福祉」以及「倡导积极正面人生观及提升正能量」三大目标,无分地域及界别,表扬为人类文明作出恒久卓越贡献的人士或团体。自2020年起,吕奖透过与香港不同的香港慈善机构及教育伙伴合作,在围绕三个核心理念上,加强支持本地小区的工作。 如欲获取更多详情,请浏览:www.luiprize.org 关于嘉华集团 嘉华集团于1955年由吕志和博士于香港创立,至今已成为业务多元化之跨国综合企业,主要从事房地产开发与投资、大型娱乐度假设施、酒店及建筑材料,投资遍及中国内地、香港、澳门、东南亚及各地主要城市。集团旗下包括两间香港上市公司──嘉华国际集团有限公司(股份代号:00173)及银河娱乐集团有限公司(股份代号:00027,为恒生指数成份股)、仕德福国际酒店集团和嘉华建材有限公司,附属公司逾200间。 公司网址:http://www.kwah.com 传媒垂询: 嘉华集团 张婉玲 电话:(852) 2960 3739 电邮:helencheung@kwah.com 陈蔼欣 电话:(852) 2880 8264 电邮:crystaloychan@kwah.com 谢家怡 电话:(852) 2960 3101 电邮:jennytse@kwah.com 关玘筠 电话:(852) 2960 3364 电邮:adakwan@kwah.com 传真:(852) 2811 9710 吕志和奖-世界文明奖 简润如 电话:(852) 2960 3791 电邮: brendakan@luiprize.org 纵横财经公关顾问有限公司 李慧媛 电话:(852) 2864 4829 电邮:iris.lee@sprg.com.hk 郑松雪 电话:(852) 2864 4857 电邮:shelly.cheng@sprg.com.hk 欧阳蔚雯 电话:(852) 2114 4913 电邮:iris.auyeung@sprg.com.hk 传真:(852) 2527 1196



话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network