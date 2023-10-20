百果园召开控股般果B2B平台发布会，进一步升级全球供应链

香港, 2023年10月20日 - (亚太商讯) - 10月18日，百果园集团(02411.HK)在深圳举办控股般果B2B平台的发布会，此次发布会以“聚集百般好果，赋能千商万店”为主题，邀请一众业内投资人、分析师及媒体参与。发布会上，百果园及般果平台管理层详细介绍了般果平台的底层逻辑、业务模型及核心优势，以及百果园赋能般果后的发展机会点及战略目标。

此前的10月10日，百果园全资附属百果园投资与深圳市天图东峰订立股权转让协议。百果园投资以现金代价人民币1437.66万元收购深圳般果约19.58%的股权（相当于注册资本397.53万元）。完成后，百果园将持有深圳般果51%股权。此次收购动作引起外界的广泛关注。

据了解，深圳般果创立于2019年，是一家以总仓为集配中心，通过城市仓为小型批发商及零售买方提供水果生鲜采销代理服务的B2B平台企业，能有效解决小型终端零售买家采购难、采购成本贵，上游卖家流通成本高、时效低、买方分散的痛点，是小B企业供应链解决方案的提供者。

发布会上，般果B2B平台创始人、总经理徐玉生介绍了平台发展历程、愿景、使命和价值观。深圳般果核心竞争优势在于提供了一个品类丰富、公信力强、专业高效的供需闭环交易平台。对于产地供应商、产地合作社及市场批发商等上游卖家，跟般果合作不需要自己寻找买方、无代销成本，价格公开透明且可追溯；对于夫妻老婆店、商超便利店、新零售渠道及企事业单位等下游中小B端的买家，可以直接从平台选购产品，节省人力，提货时间也更自由；由平台统一集采议价，不仅价格更实惠，品质也更有保障。“我们致力于提供全品类一站式订购服务。水果采购方面，每一位采购员都是一个细分品类的行家，对产品的产地、品质、价格信息具有专业的认知，有效地保障了平台上架产品的品质及性价比。”

据般果运营总监蔡庆来介绍，般果平台拥有庞大的交付网络，能够通过位于天津、沈阳、郑州、嘉兴的RDC（物流中心）向黑龙江、吉林、辽宁、河北、山东、河南、陕西等14个省份125个城市的买家专线交付水果。截至2023年9月，般果已搭建178个城市中转仓，平台的注册用户数量已超过50万，长期合作供应商超过1700家，单日交易金额峰值2100万元，次月复购率达73%。2023年前9月，平台的交易总额达24亿元。交易频次高，用户复购率强，企业成长快，未来随着平台进一步优化升级，将会有更大的发展空间。

此次百果园控股般果平台，对般果来说，可以获得百果园的资源赋能，在百果园品牌、全球供应链优势、标准体系、营销推广及数字化运营能力等的加持下，般果平台可以进一步提升市场影响力，加速渠道布局进程；对百果园来说，双方可以在供应链拓展上获得更大的协同效应，对百果园B端业务的全球化布局有积极推动作用。“同时，也可以进一步提升百果园集团在水果生鲜行业的市场占有率，助力百果园打造全球第一的果业公司”。百果园集团副总裁、财务总监赖显阳介绍道。

在如今水果行业趋于数字化、品牌化的发展趋势下，百果园与般果平台的强强联合，将进一步推动水果行业供应链的优化与升级，有助于为买方、卖方提供更优质、更稳定的水果供应服务。作为中国最大的水果零售经营商，百果园成立于2001年，2023年1月在港交所主板市场上市。截至今年6月底，百果园已在全国150多个城市开设了5900多家门店，服务会员数达7900多万，拥有中国水果行业最大的分销网络。

百果园集团创始人、董事长余惠勇表示，水果生鲜行业万亿市场规模，采购和销售两端规模大且分散，在中间必将催生大型服务商，般果正是抓住这个机会解决了行业系列痛点。百果园与般果平台的合作还有很大的成长空间。目前，百果园在水果零售领域已建立较大优势，拥有从种植、采购、加工、仓储、物流到零售等各个环节的全产业布局。随着集团的不断发展，百果园的业务版图也将不断扩大。“在进一步巩固、发展连锁零售核心优势的同时，我们将积极拓展2B业务，专业、高效地服务于更广泛的市场需求。”

对于市场及消费者来说，百果园等头部企业的积极举措，将有利于进一步推动水果行业的标准化、品质化发展，提升果业从业者的尊严和自豪感，也通过行业升级为消费者带来更实惠、多样化的选择，为千家万户提供更加优质的商品及服务。而这样聚集百般好果的平台，将通过百果园赋能的千商万店走进更多消费者的日常生活。

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