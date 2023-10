Friday, 20 October 2023, 09:40 HKT/SGT Share: 百果园召开控股般果B2B平台发布会,进一步升级全球供应链

香港, 2023年10月20日 - (亚太商讯) - 10月18日,百果园集团(02411.HK)在深圳举办控股般果B2B平台的发布会,此次发布会以“聚集百般好果,赋能千商万店”为主题,邀请一众业内投资人、分析师及媒体参与。发布会上,百果园及般果平台管理层详细介绍了般果平台的底层逻辑、业务模型及核心优势,以及百果园赋能般果后的发展机会点及战略目标。 此前的10月10日,百果园全资附属百果园投资与深圳市天图东峰订立股权转让协议。百果园投资以现金代价人民币1437.66万元收购深圳般果约19.58%的股权(相当于注册资本397.53万元)。完成后,百果园将持有深圳般果51%股权。此次收购动作引起外界的广泛关注。 据了解,深圳般果创立于2019年,是一家以总仓为集配中心,通过城市仓为小型批发商及零售买方提供水果生鲜采销代理服务的B2B平台企业,能有效解决小型终端零售买家采购难、采购成本贵,上游卖家流通成本高、时效低、买方分散的痛点,是小B企业供应链解决方案的提供者。 发布会上,般果B2B平台创始人、总经理徐玉生介绍了平台发展历程、愿景、使命和价值观。深圳般果核心竞争优势在于提供了一个品类丰富、公信力强、专业高效的供需闭环交易平台。对于产地供应商、产地合作社及市场批发商等上游卖家,跟般果合作不需要自己寻找买方、无代销成本,价格公开透明且可追溯;对于夫妻老婆店、商超便利店、新零售渠道及企事业单位等下游中小B端的买家,可以直接从平台选购产品,节省人力,提货时间也更自由;由平台统一集采议价,不仅价格更实惠,品质也更有保障。“我们致力于提供全品类一站式订购服务。水果采购方面,每一位采购员都是一个细分品类的行家,对产品的产地、品质、价格信息具有专业的认知,有效地保障了平台上架产品的品质及性价比。” 据般果运营总监蔡庆来介绍,般果平台拥有庞大的交付网络,能够通过位于天津、沈阳、郑州、嘉兴的RDC(物流中心)向黑龙江、吉林、辽宁、河北、山东、河南、陕西等14个省份125个城市的买家专线交付水果。截至2023年9月,般果已搭建178个城市中转仓,平台的注册用户数量已超过50万,长期合作供应商超过1700家,单日交易金额峰值2100万元,次月复购率达73%。2023年前9月,平台的交易总额达24亿元。交易频次高,用户复购率强,企业成长快,未来随着平台进一步优化升级,将会有更大的发展空间。 此次百果园控股般果平台,对般果来说,可以获得百果园的资源赋能,在百果园品牌、全球供应链优势、标准体系、营销推广及数字化运营能力等的加持下,般果平台可以进一步提升市场影响力,加速渠道布局进程;对百果园来说,双方可以在供应链拓展上获得更大的协同效应,对百果园B端业务的全球化布局有积极推动作用。“同时,也可以进一步提升百果园集团在水果生鲜行业的市场占有率,助力百果园打造全球第一的果业公司”。百果园集团副总裁、财务总监赖显阳介绍道。 在如今水果行业趋于数字化、品牌化的发展趋势下,百果园与般果平台的强强联合,将进一步推动水果行业供应链的优化与升级,有助于为买方、卖方提供更优质、更稳定的水果供应服务。作为中国最大的水果零售经营商,百果园成立于2001年,2023年1月在港交所主板市场上市。截至今年6月底,百果园已在全国150多个城市开设了5900多家门店,服务会员数达7900多万,拥有中国水果行业最大的分销网络。 百果园集团创始人、董事长余惠勇表示,水果生鲜行业万亿市场规模,采购和销售两端规模大且分散,在中间必将催生大型服务商,般果正是抓住这个机会解决了行业系列痛点。百果园与般果平台的合作还有很大的成长空间。目前,百果园在水果零售领域已建立较大优势,拥有从种植、采购、加工、仓储、物流到零售等各个环节的全产业布局。随着集团的不断发展,百果园的业务版图也将不断扩大。“在进一步巩固、发展连锁零售核心优势的同时,我们将积极拓展2B业务,专业、高效地服务于更广泛的市场需求。” 对于市场及消费者来说,百果园等头部企业的积极举措,将有利于进一步推动水果行业的标准化、品质化发展,提升果业从业者的尊严和自豪感,也通过行业升级为消费者带来更实惠、多样化的选择,为千家万户提供更加优质的商品及服务。而这样聚集百般好果的平台,将通过百果园赋能的千商万店走进更多消费者的日常生活。



