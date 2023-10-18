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来源 Analogue Holdings Limited
Anlev积极扩张全球业务 迈向发展新里程

香港, 2023年10月18日 - (亚太商讯) - 香港领先的机电工程服务供应商之一安乐工程集团有限公司（「安乐工程」或「公司」，连同附属公司统称「集团」）（股份代号：1977）欣然宣布，集团旗下升降机、自动梯及自动人行道国际品牌Anlev Elevator Group（「Anlev」）收购两间位于英国的升降机公司，贯彻集团「迈向国际」的发展策略，见证另一发展新里程。

集团于1991年开展升降机及自动梯业务时，已致力提倡「全新升降机及自动梯理念」（A New Lift and Escalator Vision），因此把品牌命名为「Anlev」。多年来，Anlev积极扩充业务，为全球市场提供安全、舒适、高效及可靠的升降机及自动梯。2019年，Anlev首次透过与美国纽约最大独立升降机及自动梯公司之一 Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）达成伙伴关系，进军海外市场。同时，集团亦于2020年成立Anlev（UK）Limited，进军欧洲市场。时至今日，Anlev的产品由旗下位于中国南京的生产设施制造，出口至遍布六大洲逾二十个国家，服务数以百万计的客户，成功取得客户的长期信任和支持。

为进一步推进其全球扩张策略，Anlev最近于英国市场完成两项收购，现持有JCW Lifts Limited（「JCW」）51%的股权，以及Precision Lift Services Limited（「Precision」）100%的股权。该两间公司于英国的升降机业务均表现卓越，其中JCW的总部位于约克郡，主要业务集中于伦敦、曼彻斯特、利兹及其他英国重要城市，为高层建筑项目安装各类型客运及货运升降机的技术享誉英国；Precision的总部则位于埃塞克斯郡，于英格兰东南部销售各类型升降机，并提供现代化、维修及例行保养等全面服务。

安乐工程集团有限公司主席潘乐陶博士表示：「我们最近于曼彻斯特、伯明翰及伦敦成功获得并执行大型升降机合约，对此我感到格外欣喜。透过收购JCW和Precision，Anlev Elevator Group将为英国客户提供全面的一站式升降机及自动梯服务，同时奠定我们于欧洲市场的据点。」

JCW和Precision将拥有一定的自主权，而Anlev将为两间公司提供更广泛的设计及产品系列，进一步增强两者的实力及业务规模，达致双赢局面。

潘博士总结道：「Anlev将继续寻求具协同效益且符合集团策略目标及价值的业务伙伴，并物色新经销商，进一步推展全球扩张计划。」

关于安乐工程集团有限公司

安乐工程集团有限公司成立于1977年，总部设于香港，为领先的机电工程服务供应商，业务遍及澳门、中国内地、美国及英国。本集团为不同行业，包括公共和私营的客户提供跨专业、综合性的机电工程和技术服务，涵盖屋宇装备工程、环境工程、资讯、通讯及屋宇科技（「ICBT」），以及升降机及自动梯等四大业务板块。

本集团同时制造及向全球销售Anlev升降机及自动梯，并与美国纽约最大独立升降机及自动梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）达成伙伴关系。本集团的联营公司南京佳力图机房环境技术股份有限公司（603912.SS）专门制造精密空调设备。

关于 Anlev Elevator Group

Anlev Elevator Group为安乐工程集团旗下的附属公司，提供一站式服务，涵盖设计、生产、销售、安装、服务、现代化以至维修保养全球各种垂直或水平的运输系统。Anlev提供各类型的升降机、自动梯及自动人行道，设计着重舒适、安全及高效，为亚洲、澳洲、美洲、欧洲及非洲等地用户提供可靠及高效的运输系统。



话题 Press release summary

部门 Engineering
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