普益集团(PUYI INC.) (NASDAQ: PUYI)旗下普益基金与平安银行达成战略合作，探索银企合作新模式

中国广州, 2023年10月17日 - (亚太商讯) - 普益集团(PUYI INC.) (NASDAQ: PUYI)旗下普益基金和领先的金融机构平安银行，于近日宣布正式达成战略合作，标志着双方开启全方位、多领域、深层次合作的新篇章，对双方协同发展具有深远意义。

在该战略合作框架下，平安银行和普益基金将建立长期的合作关系，为维护双方共同利益、促进双方共同发展，将积极致力于金融领域的建设性业务合作，充分发挥各自的产业优势，整合双方资源，凝聚合力，实现双向赋能，携手推进高质量协同发展。

根据协议，双方将在符合双方业务规定的前提下，开展业务合作。合作的内容包括但不限于以下方面：理财服务、账户体系服务、基金投研服务、个人养老金投资账户、个人理财和银行融资服务等金融服务。此外，双方还将深入合作和创新，在客户经营、产品经营、渠道经营、数据经营等方面进行深度合作和创新，以提供创新型金融产品及服务。

双方还将成立“银企战略合作小组”，加强日常交流与联络，并在互利互惠的前提下，积极探索银企合作的新模式。同时，以此次战略合作签约为契机，双方未来进一步拓展合作广度与深度，共同满足客户多样化的金融服务需求，协同联动，不断提高协同发展的效益，共同服务经济发展新格局。

关于普益集团

普益集团是一家基于金融资产配置，致力于为个人客户提供个性化财富管理服务、为理财师提供全方位支持服务、为机构客户提供多元化金融服务的综合金融科技服务集团。

作为独立第三方财富管理综合服务平台，公司为个人投资者提供全方位的投资产品、投资组合服务、投资者教育服务和在线交易服务；针对高净值及超高净值人士及家族的个性化需求，公司为其提供含财富保护、财富增值、财富传承的全方位财富管家服务，同时可在企业经营、家族治理、品质生活等方面，利用自身的资源优势，链接全球合作机构和专家，便捷地为客户提供优质的解决方案；公司通过服务平台连接独立理财师、投资顾问和相关机构，提供丰富的营销支持、培训支持、客户管理、研究报告、投资策略等服务，为其赋能；公司为机构投资者提供公/私募基金研究支持、配置建议、智能化交易等综合解决方案，并为企业客户提供资金流动性管理、员工理财、股东投融资等综合性金融服务。该公司于2010年11月19日成立，总部位于中国广州和成都，服务网络辐射中国24个省及直辖市、210个以上地市。

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本新闻稿中的某些声明可能构成《联邦证券法》所指的“前瞻性声明”，包括但不限于我们对未来财务业绩的预期、业务战略或对我们业务的预期。这些声明构成预测、展望和前瞻性声明，并非业绩保证。请大家注意，前瞻性陈述会受到许多假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性会随着时间的推移而变化。诸如“可以”、“可能”、“应该”、“将”、“估计”、“计划”、“设计”、“预测”、 “打算”、“期望”、“展望”、“相信”、“寻求”、“目标”、“期待”或类似的表达可以表示前瞻性陈述。这些前瞻性声明基于截至本新闻稿日期的可用信息以及我们管理层当前的预期、预测和假设，并涉及一些判断，可能导致实际结果或业绩与这些前瞻性声明中明示或暗示的结果或业绩存在重大差异的风险和不确定性。这些风险和不确定性包括但不限于PUYI在提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件中描述的风险因素。这些风险因素以及本新闻稿中其他地方确定的风险因素可能导致实际结果与历史表现存在重大差异。因此，前瞻性陈述不应被视为代表我们在任何后续日期的观点，并且在决定是否投资我们的证券时，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。我们不承担任何义务更新前瞻性声明，以反映其作出之日后的事件或情况，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用证券法可能的要求。

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