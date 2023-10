Tuesday, 17 October 2023, 15:33 HKT/SGT Share: 极兔速递昨日起招股,业务市场潜力大受热捧

香港, 2023年10月17日 - (亚太商讯) - 近年来,随着区域互联网基础设施的不断完善,电商市场规模快速攀升,对于高性价比的物流服务需求也不断增加。极兔速递(1519)抓住机遇,仅用8年时间已发展成一家跨越13个国家的全球物流服务提供商。昨天(16日),极兔速递成功进行首次公开招股,每股定价为12港元,全球发售3.27亿股,联席保荐人为摩根士丹利、美银与中金公司,公司是次招股引入10位基石投资者,包括红杉、顺丰控股、淡马锡、腾讯及高瓴投资等,合计共认购39.9%股份。 极兔速递发展迅速,2015年创立于印度尼西亚,短短几年迅速扩张市场份额。根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年包裹量计,极兔速递为东南亚排名第一的快递运营商,市场份额为22.5%,包裹量超出第二名3倍。2020年进军中国快递市场,于2022年市场份额达到10.9%,一跃成为中国市场名列前茅的快递运营商。 2023年上半年财务业务数据向好 盈利能力值得期待 随着业务运营不断扩张,极兔速递的营收规模迎来快速增长。根据招股书显示,其营业收入由2020年的15亿美元到2021年的49亿美元,在2022年进一步增至73亿美元,2023年上半年收入又进一步同比增长18%至40亿美元。在极兔速递全球运营的网络效应及规模效应提升和优化下,相关数据不断向好,东南亚和中国市场平均单票成本近两年来呈稳步下降趋势,其中中国市场在2023年上半年平均单票成本降低至0.34美元每件,同比下降15%;毛利方面,该公司在东南亚地区业务持续录得毛利,公司整体在今年上半年首次取得毛利1.94亿美元,毛利率达4.8%,盈利能力明显提升。 发展跨境服务,链接全球网络 凭借着先前成功经验,极兔速递抓住市场需求,积极发展跨境服务。根据弗若斯特沙利文预计,东南亚及中国的跨境电商零售市场总额由2023年的6,052亿美元增加至2027年的12,570亿美元,复合年增长率为20.0%,市场潜力巨大。有高度可拓展的区域代理模式和国际及当地合作伙伴合作的加持,极兔速递短短几年内搭建起全球网络,截至2023年6月30日,拥有104个区域代理及约8,700个网络合作伙伴,可提供覆盖亚洲、北美洲、南美洲、欧洲、非洲及大洋洲的跨境服务,极兔速递利用其全球网络,为生产商和供货商与海外消费者搭建起有效渠道,从而能够及时提供优质的跨境电商零售服务,实现双赢合作。 是次来港上市,极兔速递将资金用于多个重要板块,包括拓宽公司物流网络及升级基础设施、强化运营能力、开拓新市场、研发及技术创新、作一般企业目的及运营资金需求等用途。极兔速递凭借其独特的商业模式和全球网络优势,已经迅速崛起,预计将获得更多市场关注。



话题 Press release summary



部门 Transport & Logistics

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Oct 16, 2023 12:56 HKT/SGT 服务全球物流 领先东南亚市场 ——极兔速递今起招股