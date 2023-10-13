翎亚航空：印尼第二家开通雅加达往返广州商业航班服务的新翼翘楚

雅加达，印度尼西亚, 2023年10月13日 - (亚太商讯) - 印度尼西亚航空公司PT TransNusa Aviation Mandiri（“翎亚航空”或TransNusa，统称为“集团”）作为航空业新力量，欣然宣布将开通往返印度尼西亚雅加达及中国广州的商业航班，并成为印尼国内第二家可提供两地间国际航班服务的航空公司。

集团首席执行官拿督Bernard Francis表示，往返广州的机票将于今天开始销售。

“对于翎亚航空而言，能够成为印尼国内第二家获准开通飞往中国广州商业航班的印尼航空公司，这是一个里程碑式的飞跃。”

拿督Bernard补充道，首航飞往广州的航班已定于今年11月16日启航。

“在初期阶段，我们将提供每周三次雅加达至广州的往返航班。而到了十二月，我们会将航班频次增加到每周七次，不再仅限于每周三次。”

拿督Bernard同时强调翎亚航空为旅客提供了灵活的旅程选择，对此感到自豪。

航班将于当地时间每周一、周三和周五晚上18:10从雅加达苏加诺-哈达国际机场3号航站楼出发，于凌晨00:10抵达广州白云国际机场。而从广州出发的航班将于当地时间每周二、周四和周六凌晨01:25起飞，于早上05:40抵达雅加达。这条全新国际航线的机票售价约由人民币998元起。

自今年年初以来，翎亚航空一直在国际航线开拓上保持着健康的增长势头，通过引入新的商业模式，将自己重新定位为国际航线的高级服务航空公司。

拿督Bernard亦曾表示，对于国际航线，翎亚航空有信心提供远远超越行业平均水平的优质服务。

“根据我们的市场调研，旅客们的出行模式已有所改变，特别是疫情后，因此我们根据不同的乘客需求制定了各种不同的配套方案。”

“对于我们的国际航班，我们不仅提供高端的优质服务且极具竞争力的机票价格，与其他低成本航空公司相比，我们还推出了各种具吸引力的新产品组合，比如SEAT、SEAT-PLUS和FLEXI-PRO。”

“根据所购买的产品，我们的乘客将享有15至30公斤的托运行李额度。”

拿督Bernard解释说，这可远远超出了每位旅客手提行李的7公斤额度限制。

“对于最高级别的FLEXI-PRO配套，我们提供了全面性的服务，比如30公斤的免费托运行李，免费选座位，免费提供食物和饮料，优先办理登机手续及登机，同时，乘客可以随时更改航班时间表，不受任何限制，更可以在需要时获得退款。”

“许多人在旅行的时候都会花尽心思寻找优惠的机票价格，但他们也同时期望获得最好的服务。因此，我们致力于提供价格实惠且极具竞争力的机票价格，并仍为我们尊贵的乘客提供最高水平的服务。”

“我们所提供的各种设施和服务，旨在提升您的旅行体验，如更加舒适的座位、高品质的食物和饮料，以及来自我们机组人员友好和专业的服务。”

“凭借我们机票价格优势和卓越的机舱服务，相信您将拥有一段非凡的旅行体验。”

翎亚航空致力在客户舒适度方面持续进行优化设计，将其所有A320飞机配置168-174座位设置，让乘客可以享受30至31英寸的腿部空间，与全服务航空公司机舱设置相近。

此外，翎亚航空还为购买更高级配套的旅客提供无限航班更改服务。购买提供此服务配套的客户只需支付下一趟航班的票价差额，不会附加任何其他收费，并可享受机上餐食。

除广州外，翎亚航空也有前往吉隆坡（马来西亚）、印尼巴厘岛以及日惹的商业航班。雅加达往返新加坡的首航航班将于今年11月20日推出。

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