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来源 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.
四环医药入选2023中国医药创新企业100强榜单「第一梯级企业」

香港, 2023年10月13日 - (亚太商讯) - 四环医药控股集团有限公司（「公司」或「四环医药」，连同其附属公司，统称「集团」；港交所股份代号：0460）欣然宣布，集团入选2023中国医药创新企业100强榜单「第一梯级企业」。

2023中国医药创新企业100强榜单日前公布，本次榜单是由E药经理人以科睿唯安Derwent Innovation 专利数据及Cortellis™竞争情报和临床试验数据为基础，通过「三维度四指标」评选体系，筛选数据、整合分析而成。榜单旨在为行业挖掘创新力量，传播创新经验，深度剖析中国医药产业的创新能力和可持续性。

2018年，一项权威资料公布，中国对全球医药研发的贡献上升到4%至8%，仅次于美国、日本，进入第二梯队，这表明中国医药创新已经步入黄金时代。

以此为契机，E药经理人自2019年起，通过模型搭建、数据搜集与整理，从医药创新现状出发，以企业为主体、硬资料为依托，通过创新根基、创新过程、创新成果三个维度，以授权专利数量、专利施引总量、临床试验数量和创新药获批与上市的数量四个指标为评价依据，每年评选出代表中国医药创新实力的「中国医药创新企业100强」，至今已有五个年头。

创新100强公司是代表中国医药创新能力的第一阵营、产业的核心竞争力，也是助推中国医药转型升级的中坚力量。本次四环医药登榜第一梯级，是对公司创新实力、技术储备与可持续创新能力的认可，及公司在医药行业发展中做出突出贡献的肯定。

今年，四环医药及其附属公司不断传来好消息。旗下多款产品获批上市，临床研究获得重大进展，研究结果入选国际权威学术会议。接下来，四环医药期望能够持续创新、开发出更多更好的中国药，助推医药行业发展壮大，服务人民健康。

关于四环医药控股集团有限公司

四环医药控股集团有限公司（「四环医药」或「公司」，连同其附属公司为「集团」）（港交所股份代号：0460）创立于2001年，2010年于香港联合交易所有限公司主板上市，是一家以创新为引领，坚持创新驱动，拥有独立领先的自主生产、研发技术平台，具备丰富的全球化产品管线和成熟卓越销售体系的国际化医美及生物制药企业。四环医药聚焦医美、肿瘤、代谢、糖尿病、心脑血管、现代中药及工业大麻等高增长治疗领域，一直秉承「坚持全速推进四环医美及生物制药双轮驱动战略」的整体战略目标来打造中国领先的医美和生物医药领军企业。

如欲获得更多四环医药数据，请浏览公司网站 https://www.sihuanpharm.com/



话题 Press release summary

部门 制药及生物技术, 健康与医药
http://www.acnnewswire.com
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