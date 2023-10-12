招商证券首予巨星传奇（06683.HK）“增持”评级，IP运营和新零售协同效应显著

香港, 2023年10月12日 - (亚太商讯) - 2023年10月11日，招商证券发布巨星传奇（06683.HK）首次覆盖研究报告，首予“增持”评级，考虑到巨星传奇具备独有明星IP资源，且IP运营和新零售双向赋能，协同效应显著，且其近年来持续拓展产品矩阵，有望打造新的增长引擎，预计其2023年-2025年将实现归母净利润0.94亿元、1.41亿元、1.75亿元，分别对应66.5、44.4、35.7倍估值。结合巨星传奇在资本市场的表现来看，其股价自8月29日开始涨势明显，根据万得数据，迄今涨幅约60%，一度达到9.38港元，刷新历史高价。

在招商证券看来，巨星传奇是一家致力于新零售产品研发及销售与IP 创造和营运的创新型新零售营运商，IP 创造及营运分部能够在自身创收的同时，成为推广新零售产品的营销工具之一。

从明星IP资源来看，巨星传奇除去为周杰伦打造二次元IP“周同学”外，接续打造了以刘畊宏为核心的大流量明星IP，构建包括王婉霏、方文山、南拳妈妈（梁心颐、詹宇豪、张杰）、陈法蓉等多元IP资产组合，并与孙耀威的艺人经纪公司订立了谅解备忘录。且在招商证券看来，巨星传奇与核心头部明星IP关系稳固，就周杰伦相关IP与杰威尔音乐订立为期10年且可再续10年的IP授权协议，锁定了相关IP诸多领域的合作优先权。

凭借自有明星IP资源，巨星传奇不断拓展业务领域，以创新业务模式拉动新零售业务的扩张。招商证券指出，巨星传奇目前的核心产品为主打“低碳饮食”和防弹饮料概念的魔胴咖啡，产品营销依赖于自有IP。根据招股书，2020年巨星传奇参与制作的周杰伦真人秀节目《周游记》播出，通过在节目中植入宣传魔胴咖啡，魔胴咖啡销量大增，带动巨星传奇2020年净利润同比增长233.04%。数据显示，按2020年至2022年总商品交易额计算，巨星传奇已经连续三年蝉联中国防弹饮料市场第一。

报告提到，巨星传奇近年来不断丰富IP 资源，创建明星IP导流矩阵号，进行媒体内容创作及活动策划，并通过电商、短视频、直播渠道进行商务合作，为新零售产品建立宣传平台，协同效应显著。根据招股书，借助刘畊宏在直播平台的影响力，巨星传奇于2022年7月通过“刘畊宏肥油咔咔掉”切入直播带货试运营，依托与刘畊宏和王婉霏的联动增加直播间曝光量，开展自身产品和第三品牌产品的销售，数据显示，巨星传奇于2022年7月成立的新产品线爱吃鲜摩人，在2023年上半年录得1510万元收入，一年内迅速实现了从零到千万的销售记录。

显然，巨星传奇的IP创造及营运业务不仅可以为新零售产品宣传，还将其营销网络从初期的以发展分销商及经销商为 KOC为主的私域流量，拓展到了以直播带货为主的公域流量，实现全域营销。研报指出，巨星传奇2023年上半年来自公域流量的收入占比从2022年上半年的3%，增加至30%，提升显著。

未来，招商证券指出，2023-2025年度，巨星传奇计划推出不少于30款食品饮料新品和30款护肤品新品。其中，巨星传奇拟将全球发售所得款项中的2450万元投入到食品饮料产品研发，近2150万元投入到护肤品研发，持续加码产品矩阵。

据了解，近一个月，浦银国际、民银证券也对巨星传奇发布了首次覆盖研究报告，且均予“买入”评级。

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