招商证券首予巨星传奇（06683.HK）“增持”评级，IP运营和新零售协同效应显著

香港, 2023年10月12日 - (亚太商讯) - 2023年10月11日,招商证券发布巨星传奇(06683.HK)首次覆盖研究报告,首予“增持”评级,考虑到巨星传奇具备独有明星IP资源,且IP运营和新零售双向赋能,协同效应显著,且其近年来持续拓展产品矩阵,有望打造新的增长引擎,预计其2023年-2025年将实现归母净利润0.94亿元、1.41亿元、1.75亿元,分别对应66.5、44.4、35.7倍估值。结合巨星传奇在资本市场的表现来看,其股价自8月29日开始涨势明显,根据万得数据,迄今涨幅约60%,一度达到9.38港元,刷新历史高价。 在招商证券看来,巨星传奇是一家致力于新零售产品研发及销售与IP 创造和营运的创新型新零售营运商,IP 创造及营运分部能够在自身创收的同时,成为推广新零售产品的营销工具之一。 从明星IP资源来看,巨星传奇除去为周杰伦打造二次元IP“周同学”外,接续打造了以刘畊宏为核心的大流量明星IP,构建包括王婉霏、方文山、南拳妈妈(梁心颐、詹宇豪、张杰)、陈法蓉等多元IP资产组合,并与孙耀威的艺人经纪公司订立了谅解备忘录。且在招商证券看来,巨星传奇与核心头部明星IP关系稳固,就周杰伦相关IP与杰威尔音乐订立为期10年且可再续10年的IP授权协议,锁定了相关IP诸多领域的合作优先权。 凭借自有明星IP资源,巨星传奇不断拓展业务领域,以创新业务模式拉动新零售业务的扩张。招商证券指出,巨星传奇目前的核心产品为主打“低碳饮食”和防弹饮料概念的魔胴咖啡,产品营销依赖于自有IP。根据招股书,2020年巨星传奇参与制作的周杰伦真人秀节目《周游记》播出,通过在节目中植入宣传魔胴咖啡,魔胴咖啡销量大增,带动巨星传奇2020年净利润同比增长233.04%。数据显示,按2020年至2022年总商品交易额计算,巨星传奇已经连续三年蝉联中国防弹饮料市场第一。 报告提到,巨星传奇近年来不断丰富IP 资源,创建明星IP导流矩阵号,进行媒体内容创作及活动策划,并通过电商、短视频、直播渠道进行商务合作,为新零售产品建立宣传平台,协同效应显著。根据招股书,借助刘畊宏在直播平台的影响力,巨星传奇于2022年7月通过“刘畊宏肥油咔咔掉”切入直播带货试运营,依托与刘畊宏和王婉霏的联动增加直播间曝光量,开展自身产品和第三品牌产品的销售,数据显示,巨星传奇于2022年7月成立的新产品线爱吃鲜摩人,在2023年上半年录得1510万元收入,一年内迅速实现了从零到千万的销售记录。 显然,巨星传奇的IP创造及营运业务不仅可以为新零售产品宣传,还将其营销网络从初期的以发展分销商及经销商为 KOC为主的私域流量,拓展到了以直播带货为主的公域流量,实现全域营销。研报指出,巨星传奇2023年上半年来自公域流量的收入占比从2022年上半年的3%,增加至30%,提升显著。 未来,招商证券指出,2023-2025年度,巨星传奇计划推出不少于30款食品饮料新品和30款护肤品新品。其中,巨星传奇拟将全球发售所得款项中的2450万元投入到食品饮料产品研发,近2150万元投入到护肤品研发,持续加码产品矩阵。 据了解,近一个月,浦银国际、民银证券也对巨星传奇发布了首次覆盖研究报告,且均予“买入”评级。



