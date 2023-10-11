碧瑶赢得7.5亿港元新合约 手头合约激增至47.4亿港元创历史新高

香港, 2023年10月11日 - (亚太商讯) - 碧瑶绿色集团有限公司（“碧瑶”或“集团”；股份编号：01397.HK）欣然宣布集团自2023年6月30日的中期业绩报告后，从众多香港政府部门、半政府机构及私人机构，成功赢得总值7.5亿港元新合约。截至2023年10月5日，集团的手头合约增至约47.4亿港元，创集团历史新高。新合约包括但不限于：

1) 康乐及文化事务署批出为辖下深水埗及油尖旺区康乐场地提供清洁及辅助服务；

2) 食物环境卫生署批出为黄大仙区街市提供管理、清洁和虫害防治服务；

3) 环境保护署批出为公共场所及学校的回收箱提供回收物收集服务。

手头合约创历史新高，足见集团业务增长动力。

碧瑶绿色集团简介：

碧瑶绿色集团（股份编号：01397.HK）成立于1980年，为香港最大的综合环境服务集团之一，提供环卫保洁、资源回收、循环再造、废物管理、绿色科技、有机肥料及动物饲料生产、园艺绿化工程及害虫防治等。集团为不同领域的客户提供服务，包括政府部门、各大机构及跨国企业。集团努力不懈地提升环境、社会及管治(ESG)的表现，以推进集团的可持续发展，以实现将香港推动成为更清洁、更绿色、更健康城市的愿景。

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