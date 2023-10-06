医思健康携手晶钻生医举办美特拉拉提线新品发布会

香港, 2023年10月6日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，集团携手台湾领先的医学美容研发机构晶钻生医举办美特拉拉提线新品发布会。

美特拉拉提线已取得台湾卫生福利部医疗器材许可证。产品是具有革命性360度双向倒钩的缝线，拥有相比市面线材而言的最强拉力和极佳的弹性，可针对面部的多种皱纹呈现自然的实时提拉效果。此外，美特拉拉提线采用可吸收线材，可被人体完全吸收并促进胶原蛋白合成，使用安全性更高，疗程效果可维持1-2年。

出席发布会的嘉宾有晶钻生医首席执行官谢佳宪先生，晶钻生医董事长赖柏如女士，Good Union Corporation Limited 首席执行官郑泱博士，医思健康市场部总监邓智婷女士，医思健康销售总监叶洁贤女士。

左至右：医思健康销售总监叶洁贤女士，Good Union Corporation Limited 首席执行官郑泱博士，晶钻生医董事长赖柏如女士，晶钻生医首席执行官谢佳宪先生，医思健康市场部总监邓智婷女士。

集团一直致力于将先进技术，优质产品与贴心服务相结合，为每位客人度身订造最适合的美学方案。集团非常荣幸能与晶钻生医合作，引进业界领先的提拉线材产品，丰富集团的医学美容服务品类，引领新一次的变美风潮。

关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供货商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智能，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。集团为恒生综合指数成份股及MSCI香港小型股指数。

集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN、专业健发中心发森及多元化多维度的医学服务包括：健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、普通科门诊未来医生、全港最大一站式痛症管理平台纽约脊骨物理治疗中心、全方位牙科服务中心庇利积臣牙科医务所，EC DENTAL CARE及恒健牙科医务所、高端影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心进汇医务中心，联汇专科，新医疗中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、栢立医学化验所、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。

*根据弗若斯特沙利文公司按2020-2022年收入计算进行的独立研究

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