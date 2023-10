Hypebeast Ltd. (0150.HK) 于中国举办Hypefest Aranya文化盛会 全方位展现当代文化

Friday, 6 October 2023, 16:38 HKT/SGT Share:

香港, 2023年10月6日 - (亚太商讯) - 全球领先的当代潮流文化生活平台Hypebeast Limited(股份代号:0150.HK),于九月底在中国秦皇岛以黄金海岸线闻名的阿那亚(Aranya)举办一连两天的文化盛会Hypefest Aranya。自2018年于布鲁克林取得重大成功后,Hypefest首度在中国阿那亚亮相,包含各式各样的本地及国际音乐表演,并展出与知名品牌合作打造的文化及艺术装置。这次为期两天的活动汇聚了超过15,000名Hypebeast读者群,为阿那亚带来前所未有的音乐、艺术、时尚及创意体验,同时进一步加强了Hypebeast品牌在中国内地的定位。 随着实体活动全面恢复,Hypefest Aranya文化盛会与Hypebeast强大的在线读者群相辅相成,同时增加了集团媒体分部于中国内地收入来源的潜力。由RYCE Entertainment和ALLIN Entertainment联合制作,音乐节演出阵容包括Jackson Wang王嘉尔、Swae Lee、Aminé、Cordae及MC Jin欧阳靖等。DJ品牌Preme、Pulse 和 Yeti Out 旗下的DJ们亦为这个为期两天周末带来了高涨的音乐演出。 此外,Hypefest Aranya设有多个周边互动体验及快闪店,为当地观众提供亲身接触及了解各个品牌的平台,包括adidas Originals、Marshall、Hennessy轩尼诗、GAP、Hoegaarden福佳、 Saucony Originals、Vans、 Randomevent和Penfolds奔富等。有关Hypefest Aranya的社交媒体,包括Hypebeast微信、小红书、微博、抖音和Instagram账号浏览总量更达约3千万次。 Hypebeast集团为一间数码媒体公司,媒体分部为全球品牌提供创意广告服务及广告空间。集团于2018年在纽约市首次举办了Hypefest文化盛会。于两日的活动期间,有超过10,000名参加者参与其中,而门票更在公开发售后的三分钟内售罄。 高像素相片请于此下载:https://bit.ly/hypefestaranya 投资者查询,欢迎联络:investors@hypebeast.com 关于Hypebeast Ltd.(股份代号:0150.HK) Hypebeast是全球领先的当代潮流文化生活平台,以编采主导的商业和新闻热选跻身网站主流之列。创立于2005年,2016年起上市并发展成全方位媒体集团,平台读者群群遍布亚洲、北美洲、欧洲等多个地区。除旗舰平台Hypebeast外,集团亦拓展业务至多个数码媒体平台、创意服务业务Hypemaker以及电子商务和零售平台HBX。更多信息请参阅hypebeast.ltd。



