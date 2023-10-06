御佳控股获得两项总额达3.73亿港元之模板工程 为香港国际机场及公共房屋项目提供模板服务

香港, 2023年10月6日 - (亚太商讯) - 香港首家拥有十项以上模板工程发明专利的模板工程及相关辅助服务供应商御佳控股有限公司（「御佳控股」或「集团」；股份代号：3789）欣然公布，其全资附属公司明泰建筑工程有限公司（「明泰」）获得香港国际机场隧道结构模板工程及相关工程，以及东涌第103区公共房屋发展项目建设的传统模板工程、系统模板及预制外墙安装，两项工程价值共约3.73亿港元。

集团扎根香港逾28年，于钢筋混凝土结构建筑的板模架设方面拥有丰富的经验，业务基础稳健。过往已承接多项大型基建工程，包括香港国际机场第三跑道客运廊的结构工程项目、港铁沙中线九龙城段车站及隧道工程（宋皇台及土瓜湾站）﹑广深港高铁西九龙总站（南部份）﹑西九文化区视觉文化博物馆M+及亚洲国际博览馆等。是次再获授新工程项目，进一步突显集团承接大型综合建筑项目的专业能力，及政府对集团安全、环保和具有成本效益的建造方案的高度认可，技术实力再获肯定。

集团多年来不断开拓创新，积极研发创新模具，成功研发了建筑铝枱模、楼宇建造系统模板及编码处理系统，引领行业发展。根据建造业议会于2023年7月发表的《建造工程量预测》，预计未来10年香港建造业的总工程量每年将达 2,400 亿港元至 3,750 亿港元，可见市场潜力之庞大，亦为集团未来发展带来广阔空间。未来，集团将继续夯实基础，持续提升建造工艺，紧抓市场机遇，推动集团可持续发展，为所有持份者创造更大价值。

于2023年3月31日，集团共有10个手头项目，2023年财政年度的估计总合约余额价值约4.45亿港元。于2023年财政年度，集团获得5份新合约，总合约价值约1.84亿港元，较2022年财政年度增加约21.3%。

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