“携手共创未来”： 2023年香港人工智慧高峰在港圆满举行

香港，10月04日 -（亚太商讯）- 在2023年9月27日此辉煌的晚上，由Global 70 Multi-Family Ofﬁce (全球70家族办公室)和Global Young Leaders' Alliance (全球⻘年领袖联盟，简称Global YLA)共同主办的“ARTIFICIAL INTELLIGENCE HONG KONG SUMMIT 2023” (2023年香港人工智慧高峰会)圆满落下帷幕。此次高峰会聚焦于当下最前沿的科技议题，举世瞩⽬，吸引了来⾃世界各地的行业领袖、企业家和投资者参与。

2023年香港人工智慧高峰会圆满举行

全球70家族办公室作为此次盛会的发起者之⼀，⼀直秉持着推动集体智慧和多元视角的信念。 高峰会旨在打造⼀个平台，促进各领域领袖之间的对话、合作， 并共同探索创新解决⽅案，以推动全球社区的可持续发展和共同繁荣。全球⻘年领袖联盟的创始⼈兼主席蒋铭晋先生表示： “作为⼀个致力于跨学科创新和问题解决的组织， Global YLA⼗分荣幸能参与此次高峰会。我们希望透过这⼀平台，推动科技(包括Web3和AI)、金融、家族办公室、投资和ESG因素等领域的创新。 ”

全球青年领袖联盟的创始人兼主席蒋铭晋先⽣进行开幕致词

本次高峰会的主讲嘉宾包括了刘央女士，西京投资管理公司的主席及投资总监，以及周哲先生，JIDE的联合创始⼈兼首席执⾏官。他们分别分享了深刻的观点和宝贵的经验，为与会者展示了人⼯智慧在投资和科技行业的重要影响和未来趋势。

专题讨论环节，我们有幸邀请到刘善学先生（中银国际投资银行部董事总经理）、项与秋先生（及暄资本主席及创始⼈）、⽅展光先生（投资推广署家族办公室环球主管）、关百豪博士（时富投资集团有限公司主席）、林嘉⾔先⽣（香港永明⾦融有限公司行政总裁）及方林先⽣（云锋金融执⾏董事及行政总裁）等行业菁英。他们深入剖析了人⼯智慧与⾦融、投资领域的紧密关系，为与会者提供了丰富的⾏业洞见和宝贵建议。

高峰会提供了⼀个交流平台，聚焦于科技、金融、家族办公室、投资和ESG因素的创新与问题解决。与会者有机会听取⾏业专家的见解，探讨未来⼈⼯智慧的⽅向和发展机遇，从而推动个⼈和企业的成功。

专题讨论环节

透过这次盛⼤的会议，2023年香港人工智慧高峰会不仅成功搭建了⼀个学术交流合作的平台，更加深了与会者对人工智慧未来发展的理解和期待。让我们共同期待更多的创新与突破，在合作与学习中缔造更美好的未来。

西京投资管理公司的主席及投资总监刘央女进行演讲

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陈雅琪

市场经理

环球青年领袖联盟

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邮箱：kristy.chen@global-yla.com

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