宏光半导体获战略投资者增资

香港,2023年10月03日 -(亚太商讯)- 宏光半导体有限公司(「宏光半导体」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:6908.HK)欣然宣布,于9月28日集团旗下之附属子公司深圳镓宏半导体有限公司(「深圳镓宏」)与台州汇融嘉能友创股权投资合伙企业(有限合伙)(「汇融嘉能友创」或「投资人」)订立增资协议,投资人同意向深圳镓宏增资人民币一亿元,主要用作氮化镓芯片项目发展。 此次战略投资者汇融嘉能友创为从事股权投资的私募投资基金,其普通合伙人为南京嘉能友创投资管理咨询有限公司(「南京嘉能友创」);而南京嘉能友创分别由嘉实科技投资管理有限公司(通过河南汇融嘉能创新投资有限公司,「嘉实科技」)及浙大友创(杭州)私募基金管理有限公司合资拥有。 深圳镓宏是宏光半导体旗下主营氮化镓半导体IDM业务的子公司,涵盖氮化镓外延片生产、器件制造、封测实验室合应用模块开发等环节。近年来,第三代半导体氮化镓芯片在全球市场多个行业得以蓬勃发展,如快速充电、新能源、新型电动汽车、数据中心电力基础设施等领域。藉此契机,宏光半导体全速推进氮化镓业务,积极实现成集研发、制造、封测及销售为一体的全产业链半导体企业,大力引入科研人才及先进设备,不断升级其科研实力,力求加速推进集团的产品应用和技术的升级。 宏光半导体有限公司主席兼执行董事徐志宏博士表示﹕「这次嘉实科技旗下的私募基金对我们宏光半导体下属企业进行投资,在集团的发展史上是一个划时代的事件。它充分表明:市场和投资人对宏光半导体的战略布局、对过去两年多核心技术团队的努力和付出,所取得的阶段性成果的一个充分肯定;对我们技术团队专业而又丰富的实践生产经验的高度认可;新老投资人在发展理念、赛道选择、未来信心上的高度一致。尤其是这次投资人对原有股东的坦诚、相互理解、充分沟通的态度极为欣赏,这也为以后更广泛业务合作奠定了坚实的基础。同时,投资人的专业性、前瞻性的预判、果断而又迅速的执行力及对机遇的把握和资源的整合能力都给我们留下非常深刻的印象。我相信这次投资人对宏光半导体下属企业的投资一定是我们双方良好合作的开始,后期会在多方面有更为广泛的合作。我们也将和所有投资人精诚合作,将深圳镓宏打造成行业标杆贡献社会,并以全体股东和员工创造更大的利益为目标不懈努力。」 关于宏光半导体有限公司 宏光半导体有限公司(6908.HK)主要在中国从事半导体产品,包括发光二极管(「LED」)灯珠、新一代半导体氮化镓(「GaN」)芯片、GaN器件及其相关应用产品以及快速充电产品的设计、开发、制造、分包服务及销售。凭借多年来在LED制造方面的行业专业知识,集团致力加快步伐研发及拓展GaN相关产品的应用,矢志成为一间集芯片设计、制造生产及销售的半导体领先企业,并提供具有更高效率及更具竞争力系统成本的整体解决方案。 有关更多资料,请浏览:www.hg-semiconductor.com



话题 Press release summary



部门 电子产品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network