来源 Meta Materials Inc. Meta Materials和Panasonic Industry合作开发下一代透明导电材料 利用META的专利NANOWEB(R)设计和Panasonic Industry的专有工艺技术,以满足新的汽车和消费电子应用

NOVA SCOTIA, CANADA and OSAKA, JAPAN, 2023年10月2日 - (亚太商讯) - Meta Materials Inc.(公司或META)(纳斯达克股票代码:MMAT)是一家先进材料和纳米技术公司,是多功能透明导电材料领域的领先解决方案提供商。而 Panasonic Industry Co., Ltd.(Panasonic Industry)则是松下集团内负责设备业务的运营公司,拥有专有的可扩展工艺技术,可提供细线低电阻和高透明度导电薄膜。两家公司共同从设计到大规模生产展开战略合作。这一共同努力有望加强NANOWEB(R)薄膜的供应,并加速透明导电薄膜行业的增长,为汽车和消费电子领域提供新的应用,如透明薄膜天线、透明薄膜加热器和透明薄膜电磁屏蔽等。 如今,对于大面积应用,特别是柔性太阳能电池、下一代通信的智能窗户以及汽车应用中透明加热器等,迫切需要超低片电阻和高光学性能。根据BCC Research的数据,全球透明导电薄膜市场预计将以9.2%的复合年增长率增长,从2020年的49亿美元增长到2025年的76亿美元。 META的总裁兼首席执行官George Palikaras表示:“与Panasonic Industry的战略合作代表了META的重要时刻。我们选择了Panasonic Industry来批量生产我们的专利设计,因为他们出色的工艺技术,以及符合汽车级质量的特点,这支持了我们扩展透明导电材料领域的共同目标。这次合作允许我们汇集我们的共同知识,为行业设定新的标杆。” 自2018年以来,Panasonic Industry一直大规模生产低电阻和高透明度的透明导电薄膜,以满足高性能和触摸传感器的放大需求。META与Panasonic Industry在一项主服务协议下成功合作了数月,导致了多种应用的NANOWEB(R)专有设计的成功资格认证和生产。 Panasonic Industry的触摸解决方案业务部主任吉川裕一表示,对于这次合作同样充满热情,他说:“我们很高兴与META携手拓展透明导电材料的边界。这种合作将能够为世界提供最先进的解决方案,创造各种应用的前所未有的价值。我们将共同为各种应用创造新的可能性,为整个行业带来创新。” META与Panasonic Industry之间的合作将NANOWEB(R)金属网格设计的设计能力与Panasonic Industry领先的透明导电薄膜专有和可扩展工艺技术相结合。他们将一起提供超越行业标准并设立新标杆的尖端替代方案。 Panasonic Industry和Meta Materials将于2023年10月17日至20日在CEATEC 2023日本领先的综合技术展览会的Panasonic Industry展位上展示。合作伙伴将演示具有透明EMI屏蔽窗户、透明天线以及用于解决汽车ADAS传感器除冰和除雾的透明加热器的微波炉。这些演示将突显通过此次合作开发的金属网格解决方案的卓越性能和多功能性。 关于我们: Meta Materials Inc.(META)是一家先进材料和纳米技术公司。我们利用创新的可持续科学开发新产品和技术。先进材料可以改善我们周围的日常产品,使它们更智能和更可持续。META(R)技术平台使全球品牌能够开发新产品,以提高航空航天和国防、消费电子、5G通信、电池、身份验证以及汽车和清洁能源等领域的性能,以满足客户的需求。了解更多信息,请访问 www.metamaterial.com。 Panasonic Industry Co., Ltd.于2022年4月1日成立,是松下集团内负责设备业务的运营公司,符合其转型为运营公司制度。该公司的使命是“通过各种设备技术开辟通往更美好未来的道路,并继续为富裕社会做出贡献。”该公司在全球范围内拥有约42,000名员工,并在截至2023年3月31日的财政年度实现了1,149.9亿日元的净销售额。在制造业劳动力短缺、信息社会崛起带来的数据爆炸以及对移动社会的环境和安全要求日益增加的背景下,该公司将专注于需要不断发展的领域,并继续提供具有独特材料和工艺技术特点的客户价值,如电容器、紧凑型伺服电机、电动汽车继电器和电子材料等。了解更多有关Panasonic Industry的信息,请访问 https://www.panasonic.com/global/industry。 媒体查询:

Rob Stone

Meta Materials Inc.

副总裁,企业发展与传播

media@metamaterial.com 投资者联系:

Mark Komonoski

Integrous Communications

高级副总裁

电话:1-877-255-8483

电子邮件:ir@metamaterial.com Panasonic Industry新闻联系:

Panasonic Industry Co., Ltd.

管理规划部

企业传播团队

电子邮件:press-industry@ml.jp.panasonic.com 前瞻性信息: 本新闻稿包含根据加拿大证券法和美国证券交易法的相关规定,以及1995年的私人证券诉讼改革法,关于META的前瞻性信息或声明,这些信息或声明可能包括但不限于涉及META的业务战略、产品开发、扩张计划和运营活动的陈述或含义。 本新闻稿还包括关于Panasonic Industry的前瞻性信息或声明。在本新闻稿中,涉及的信息或声明如果与历史事实或当前事实无关,则构成Panasonic Industry的前瞻性信息或声明。 通常但并非总是,前瞻性信息或声明可以通过使用诸如“追求”、“潜力”、“预测”、“项目”、“寻求”、“计划”、“期望”、“打算”、“预期”、“相信”或这些词和短语的变体(包括否定变体),或者陈述某些行动、事件或结果“可能”、“可能会”、“应该”、“将”会被采取、发生或实现来识别。这些陈述基于META和Panasonic Industry管理层对未来事件的当前预期和看法,并基于假设并受到风险和不确定性的影响。尽管META和Panasonic Industry的管理层认为这些陈述背后的假设是合理的,但它们可能被证明是不正确的。 本文中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生,并可能因影响META和Panasonic Industry的已知和未知风险因素和不确定性而有实质性差异,包括META和Panasonic Industry的业务能力以及其扩张、META和Panasonic Industry的研究和开发项目、META和Panasonic Industry产品的总市场和市场潜力、META和Panasonic Industry的市场地位、需要筹集更多资金以及能力是否存在、META和Panasonic Industry的生产能力的可扩展性、新客户合作能力、材料选择项目的时间表、降低生产成本的能力、增强超材料制造能力以及扩展市场覆盖到新应用和行业的能力、加速商业化计划的可能性、新客户合同的可能性、员工的持续参与、技术行业、市场战略和运营活动,以及管理层管理和运营业务的能力。 关于这些可能影响META业务的风险的更多详细信息,请参阅META于2023年3月23日向SEC提交的10-K文件中的“前瞻性信息”部分和“风险因素”部分,以及META于2023年3月23日向SEC提交的10-K/A文件,SEC提交日期为2023年3月24日,以及META于2023年8月9日向SEC提交的10-Q文件,以及Meta Materials Inc.随后向SEC提交的文件,这些文件可在SEC的网站 www.sec.gov 上获取。 尽管META和Panasonic Industry已经尽力识别可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性信息或陈述描述的不同的重要因素,但可能还有其他因素导致行动、事件或结果与预期、估计或意图不同。因此,读者不应过度依赖任何前瞻性信息或陈述。不能保证任何前瞻性信息或陈述。除非适用的证券法另有规定,前瞻性信息或陈述仅于其发布日期生效,并且META和Panasonic Industry不承担任何公开更新或修订前瞻性信息或陈述的义务,无论是因新信息、未来事件还是其他原因,除非法律要求。



