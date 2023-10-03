第四范式发布2023年中期业绩

香港，2023年10月03日 -（亚太商讯）- 领先的企业级人工智能软件公司——北京第四范式智能技术股份有限公司（“第四范式”或“公司”，股份代号：6682.HK），公布截至2023年6月30日止六个月（“报告期内”）的中期业绩。

财务摘要︰

-- 2023年上半年收入为人民币14.68亿元，同比增长38.7%

-- 先知平台及产品收入为人民币 7.56亿元，同比增长42.2%，占总收入的比例升至51.5%

-- 毛利为人民币7.05亿元，同比增长33.2%；毛利率为48.0%，连年保持稳定

-- 经调整亏损净额为人民币1.76亿元，同比收窄13.9%，净亏损率为12.0%*

营运摘要︰

-- 2023年上半年，市场份额持续扩大，蝉联中国智能决策市场占有率第一(根据2023年7月IDC发布的《中国智能决策解决方案市场份额》)

-- 继续扩大用户基础，期内服务终端用户234户，其中标杆用户92户，较去年同期标杆用户数量增长24.3%

-- 3月推出企业级生成式人工智能产品“式说”，4月发布3.0版本，提出“以生成式AI重构企业软件(AIGS，AI-Generated Software)”，已先后与金融、零售、制造、房产经纪、教育、医疗等行业的企业客户开展相关应用合作

-- “式说”入选北京市首批7家模型伙伴；基于“式说”打造的“多模态智能金融大模型示范应用”入选北京市首批十大行业大模型案例

*经调整亏损净额：期内亏损净额经加回以股份为基础的薪酬、赎回利息费用及上市费用作出调整，下同。

2023年上半年，第四范式持续扩大用户基础和市场份额，业绩保持强劲增长，同时亏损大幅收窄。报告期内，公司收入为人民币14.68亿元，同比增长38.7%，主要得益于市场需求保持高增长，两个业务的销售额增加。其中，核心业务先知平台及产品收入为人民币 7.56亿元，同比增长42.2%，该业务部分收入占总收入的比例升至51.5%。此外，公司毛利由2022年上半年的人民币5.29亿元增至今年上半年的人民币7.05亿元，同比增长33.2%，毛利率为48%。同时，公司商业化能力持续提升，报告期内，公司经调整净亏损为人民币1.76亿元，较去年同期收窄13.9%，净亏损率为12.0%。报告期内，公司研发开支为人民币6.62亿元，同比增长18.6%。

继续扩大用户基础和市场份额，保持决策类AI平台市场NO.1地位

2023年上半年，第四范式继续实行有效的市场策略，加强与标杆用户关系的同时，进一步渗透到更大的用户群。报告期内，公司服务终端用户234户，其中标杆用户92户，较去年同期服务的标杆用户数量增长24.3%，在金融服务、能源电力、交通通信等多个领域均取得了良好的业务进展。

同时，AI技术与实体产业正在加速融合，市场需求的快速增长进一步巩固了公司在决策类人工智能领域的市场地位。在2023年7月IDC发布的《中国智能决策解决方案市场份额》中，第四范式蝉联了中国智能决策市场占有率第一，且市场份额持续扩大。作为企业人工智能的领导者，公司在中国企业AI软件市场具有丰富的用户案例覆盖量，自2021年起至今连续排名IDC中国机器学习平台市场份额第一。

推动生成式AI产品“式说”落地 ，改造企业软件市场

报告期内，公司持续推动生成式AI的技术发展和产品落地。今年3月，第四范式推出了企业级生成式人工智能产品“式说”，具有多模态互动能力及企业级人工智能工具特性，延续了公司聚焦企业级服务领域的战略。4月，“式说”的3.0版本正式发布，并提出“以生成式AI重构企业软件(AIGS，AI-Generated Software)”战略，致力于用大模型提升企业软件的用户体验及开发效率。生成式AI的研发与AIGS战略使得公司得以进入一个价值万亿级的新赛道。

“式说”发布以来，已在各行各业示范推广，先后与金融、零售、制造、房产经纪、教育、医疗等行业的企业客户开展了大模型相关应用合作。“式说”进入AIGS市场具有一系列先发优势：首先是公司在决策类AI领域积累的行业地位和客户基础；此外，先知平台产品在推动AIGS产品的落地过程中起到优秀的协同作用；最后，公司深刻理解企业用户的需求，得以在技术上关注痛点。

这一系列优势推动“式说”加速落地并赢得口碑。5月，“式说”入选北京市首批7家大模型伙伴，6月，基于“式说”大模型打造的“多模态智能金融大模型示范应用”入选北京市首批十大行业大模型案例。根据IDC于7月发布的《AI大模型技术能力评估报告2023》，“式说”在服务能力、平台能力、安全可解释等方面位列大模型测评厂商NO.1。

在战略展望方面，第四范式董事会主席、执行董事、首席执行官兼总经理戴文渊博士表示：“人工智能在企业市场蕴含巨大的市场机遇，我们更加坚定以人工智能赋能实体经济转型的战略，持续打磨自身技术、产品与解决方案。我们相信，未来的企业将拥有两个核心能力，其一是依据数据进行智能化决策的能力，实现生产力的巨大提升。其二是以大模型提升系统与人之间的交互体验，实现AI与人之间更为广泛的接触。我们仍在研发并完善核心的先知平台产品家族，并推广大模型在企业级的落地，更好地赋能企业人工智能转型。”

关于公司

第四范式成立于2014年，是企业人工智能的领导者。第四范式提供以平台为中心的人工智能解决方案，使企业实现人工智能快速规模化转型落地，发掘数据隐含规律并全面提升企业的经营决策能力。灼识咨询报告显示，按2022年营收计算，第四范式在中国以平台为中心的决策类人工智能市场排名第一，占有22.6%的市场份额。除了决策类人工智能解决方案外，第四范式推出了专为业务场景设计的企业级生成式人工智能产品式说，具有多模态大模型互动能力及企业级人工智能工具特性。

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