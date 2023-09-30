Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Saturday, September 30, 2023
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Friday, 29 September 2023, 21:04 HKT/SGT
Share:
迪信通今起复牌 深挖主业与新业务拓展共谱高质量成长新篇章

香港，2023年9月29日 -（亚太商讯）- 根据香港交易所的最新公告，迪信通（股份代码：06188.HK）于今日上午9:00恢复交易。自成立以来，迪信通一直致力于移动通讯终端的销售与服务，透过其庞大的线下销售网络及在线平台，为客户提供从手机硬件与配件销售到增值软件服务、手机个性化服务以及优质售后服务等多元化的综合解决方案。

身为通讯设备零售领域的领军企业，迪信通始终保持行业领先地位，并展现出稳健的复苏势态。中期业绩数据显示，2023年上半年，公司手机销量达到220万台，同比增加10.24%；营业收入达人民币91.50亿元，同比增长47.50%；毛利为人民币3.48亿元，同比增长35.3%。值得一提的是，其母公司拥有人应占净亏损大幅收窄至约人民币2,643.6万元，同比减少了84.3%。相较其他同业近年因疫情及消费市场疲弱的双重打击下面临持续巨额亏损，迪信通在面对行业困境仍保持稳定基本面并急速恢复，展现了出色的抗风险能力与强劲经营韧性。

巩固主业领先优势，统筹在线线下协同发展

根据公开资料，迪信通是全国性全渠道移动通讯连锁运营商，并成为中国头部手机、潮品品牌和三大通信运营商的最大社会渠道合作伙伴。截至2023年6月30日，迪信通拥有100多家附属公司，在全国20个省份和4个直辖市开拓了620多家直营和加盟门店，拥有门店最多、覆盖省份最广的移动通讯实体店网络。

近年来，依托业务的全国性布局，迪信通通过多种模式和渠道全方位连接厂商、运营商和消费者，在河南、北京、上海等大中型公司所在区域的市场份额遥遥领先。公司零售与分销并重，充分利用全国区域内线下门店优势，并逐步向产业链上游延伸，提升向小型门店商户、运营商等客户供货能力，进行全产业链渗透。同时，在线线下齐发力，为消费者提供优质的产品和便捷服务。如与京东、唯品会平台合作探索履约类业务，为自营平台供货；与京东、饿了么、美团合作开展本地电商业务，开设虚拟门店；与淘宝开展合作，扩大淘宝系业务规模并争取成为主要商家；与抖音和快手合作优化新零售结构，并在百亿补贴、货架商城等方面多板块发力。此外，迪信通还将切实开展基于门店的全国性直播活动，以强化品牌影响力并获得更多的本地化流量。在具备竞争优势的银行、航空公司、军队等政企电商板块，迪信通也将持续发力并扩大规模。

此外，迪信通积极响应国家「一带一路」政策号召，海外开拓服务国家战略。迪信通布点战略高地，积极开展「一带一路」国家探索，在泰国设立网点，并与重要手机及智能潮品品牌构建战略合作关系，扎实构建海外零售与分销网络。

持续拓展分销、在线、海外业务渠道，让迪信通保持战略定力，长期走在行业前列，连续多年被评为中国连锁百强企业。今年上半年，公司基于渠道优势，充分发挥资源协同效应，依托线下供货能力，大力做实新零售业务，在线线下齐发力，实现管道、品牌和品类业务机会的全拓展，为消费者提供优质的产品和便捷服务。

积极布局新业务，挖掘新能源市场机遇

进入5G和新零售时代，在立足3C主业、不断深挖主业护城河的同时，迪信通还持续发掘新赛道机会，推动多元化业务迈上新的台阶，打造新的业绩增长极。

一方面，强化核心品牌合作，聚焦提升手机周边品类的收益增长机会。针对2023年下半年中国手机市场的品牌格局将发生的较大变化，迪信通提前布局与核心品牌等的合作，为即将到来的市场变化做好网点、人员、营销等的各项准备，以最大化核心品牌合作收益。与此同时，公司对手机周边品类增长机会的探索也逐渐聚焦，将全面调整业务开展模式，逐步提升回收及二手机的规模化收益。

另一方面，随着山西代县户用光伏业务的落地，迪信通摸索出了切实可行的户用光伏业务模式。公司正加速推进户用光伏业务在四川、安徽等省份的开展，不断扩大户用光伏业务布局。而在汽车业务方面，随着北京及广州新能源汽车门店的开设，公司在不断积累新能源汽车的零售和分销业务经验，并开始启动和套用手机销售网络中积累的客户资源。在新疆开展的汽车出口业务也已初见成效，下半年将继续扩大面向中亚的汽车采销、仓储、代办和进出口等业务规模。

总体而言，迪信通不仅在巩固主业发展上表现出色，也在拓宽已落地的新赛道业务版图方面展示了卓越的战略眼光。伴随中国经济回暖，行业龙头地位稳固的迪信通无疑占据了发展先机，乘着此次股票复牌的东风，有望实现更大的突破。

来源：香港经济日报



话题 Press release summary

部门 电信运营商
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Sept 25, 2023 13:59 HKT/SGT
迪信通复牌在望：不止超预期复苏，更迎来业务生态升维
Aug 30, 2015 22:04 HKT/SGT
迪信通公布2015年中期业绩
July 9, 2014 18:42 HKT/SGT
优势凸显 策略明确 迪信通今日挂牌上市
June 30, 2014 14:02 HKT/SGT
拥有稳固战略性合作伙伴 迪信通保持可持续发展
June 27, 2014 15:06 HKT/SGT
一站式服务优势明显 手机连锁零售商迪信通前景可期
June 27, 2014 15:02 HKT/SGT
行业地位领先 售销管道繁多 迪信通获市场关注
June 26, 2014 17:07 HKT/SGT
政策利好 业务独特 迪信通招股受热捧
June 26, 2014 17:02 HKT/SGT
基石护航 估值追捧 迪信通优势明显获看好
June 25, 2014 14:02 HKT/SGT
迪信通今起招股 行业地位突出 竞争优势凸显
June 24, 2014 18:20 HKT/SGT
4G网络普及带动智能手机市场高增长
Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       