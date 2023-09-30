迪信通今起复牌 深挖主业与新业务拓展共谱高质量成长新篇章

香港，2023年9月29日 -（亚太商讯）- 根据香港交易所的最新公告，迪信通（股份代码：06188.HK）于今日上午9:00恢复交易。自成立以来，迪信通一直致力于移动通讯终端的销售与服务，透过其庞大的线下销售网络及在线平台，为客户提供从手机硬件与配件销售到增值软件服务、手机个性化服务以及优质售后服务等多元化的综合解决方案。

身为通讯设备零售领域的领军企业，迪信通始终保持行业领先地位，并展现出稳健的复苏势态。中期业绩数据显示，2023年上半年，公司手机销量达到220万台，同比增加10.24%；营业收入达人民币91.50亿元，同比增长47.50%；毛利为人民币3.48亿元，同比增长35.3%。值得一提的是，其母公司拥有人应占净亏损大幅收窄至约人民币2,643.6万元，同比减少了84.3%。相较其他同业近年因疫情及消费市场疲弱的双重打击下面临持续巨额亏损，迪信通在面对行业困境仍保持稳定基本面并急速恢复，展现了出色的抗风险能力与强劲经营韧性。

巩固主业领先优势，统筹在线线下协同发展

根据公开资料，迪信通是全国性全渠道移动通讯连锁运营商，并成为中国头部手机、潮品品牌和三大通信运营商的最大社会渠道合作伙伴。截至2023年6月30日，迪信通拥有100多家附属公司，在全国20个省份和4个直辖市开拓了620多家直营和加盟门店，拥有门店最多、覆盖省份最广的移动通讯实体店网络。

近年来，依托业务的全国性布局，迪信通通过多种模式和渠道全方位连接厂商、运营商和消费者，在河南、北京、上海等大中型公司所在区域的市场份额遥遥领先。公司零售与分销并重，充分利用全国区域内线下门店优势，并逐步向产业链上游延伸，提升向小型门店商户、运营商等客户供货能力，进行全产业链渗透。同时，在线线下齐发力，为消费者提供优质的产品和便捷服务。如与京东、唯品会平台合作探索履约类业务，为自营平台供货；与京东、饿了么、美团合作开展本地电商业务，开设虚拟门店；与淘宝开展合作，扩大淘宝系业务规模并争取成为主要商家；与抖音和快手合作优化新零售结构，并在百亿补贴、货架商城等方面多板块发力。此外，迪信通还将切实开展基于门店的全国性直播活动，以强化品牌影响力并获得更多的本地化流量。在具备竞争优势的银行、航空公司、军队等政企电商板块，迪信通也将持续发力并扩大规模。

此外，迪信通积极响应国家「一带一路」政策号召，海外开拓服务国家战略。迪信通布点战略高地，积极开展「一带一路」国家探索，在泰国设立网点，并与重要手机及智能潮品品牌构建战略合作关系，扎实构建海外零售与分销网络。

持续拓展分销、在线、海外业务渠道，让迪信通保持战略定力，长期走在行业前列，连续多年被评为中国连锁百强企业。今年上半年，公司基于渠道优势，充分发挥资源协同效应，依托线下供货能力，大力做实新零售业务，在线线下齐发力，实现管道、品牌和品类业务机会的全拓展，为消费者提供优质的产品和便捷服务。

积极布局新业务，挖掘新能源市场机遇

进入5G和新零售时代，在立足3C主业、不断深挖主业护城河的同时，迪信通还持续发掘新赛道机会，推动多元化业务迈上新的台阶，打造新的业绩增长极。

一方面，强化核心品牌合作，聚焦提升手机周边品类的收益增长机会。针对2023年下半年中国手机市场的品牌格局将发生的较大变化，迪信通提前布局与核心品牌等的合作，为即将到来的市场变化做好网点、人员、营销等的各项准备，以最大化核心品牌合作收益。与此同时，公司对手机周边品类增长机会的探索也逐渐聚焦，将全面调整业务开展模式，逐步提升回收及二手机的规模化收益。

另一方面，随着山西代县户用光伏业务的落地，迪信通摸索出了切实可行的户用光伏业务模式。公司正加速推进户用光伏业务在四川、安徽等省份的开展，不断扩大户用光伏业务布局。而在汽车业务方面，随着北京及广州新能源汽车门店的开设，公司在不断积累新能源汽车的零售和分销业务经验，并开始启动和套用手机销售网络中积累的客户资源。在新疆开展的汽车出口业务也已初见成效，下半年将继续扩大面向中亚的汽车采销、仓储、代办和进出口等业务规模。

总体而言，迪信通不仅在巩固主业发展上表现出色，也在拓宽已落地的新赛道业务版图方面展示了卓越的战略眼光。伴随中国经济回暖，行业龙头地位稳固的迪信通无疑占据了发展先机，乘着此次股票复牌的东风，有望实现更大的突破。

来源：香港经济日报

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