香港数字资产持牌协会关于JPEX 事件的声明

香港，2023年9月29日 -（亚太商讯）- 近日的JPEX事件引起了香港和国际媒体的广泛关注，再次提醒我们建立一个能够促进虚拟资产和Web3生态系统健康发展、确保虚拟资产平台的完整性及保护市场参与者和投资公众的稳健的监管环境的重要性。如早前的Gatecoin、AAX和FTX事件，这次JPEX事件再次明确地显示了非受监管（或监管不足）的虚拟资产平台所带来的风险，包括潜在的欺诈行为，强调了严格的监管和监督、充分的透明度和公众教育的必要性。

在虚拟资产和Web3经济的新兴格局中，平衡创新与监管至关重要。创新推动了区块链技术的增长和潜力，而有效的监管则是减轻风险、保护用户和维护市场稳定的必要手段。我们相信，一个完善的监管框架应鼓励负责任的实践，促进充分的信息披露，并遏制非法活动，从而保护投资者及增强整个虚拟资产生态系统的信用和信誉。

为了实现这目标，监管机构、行业持分者和市场参与者之间的有效合作有着关键的重要性。因此，与香港监管机构保持恒常互动和对话为本协会的核心目标之一，旨在通过协助监管机构更了解技术进展和市场趋势，以及让行业参与者利用他们的专业知识提供有建设性的建议，促进积极的政策发展。

为了提高公众对虚拟资产带来的机遇和风险的认识，本协会亦希望利用本协会会员作为虚拟资产和Web3行业的领导者的丰富行业经验和专业知识，向虚拟资产领域的新加入者提供教育，与其他商家、初创企业和投资者分享我们的知识，并加深公众对虚拟资产相关的最新监管、技术和市场发展动态的认知和了解。

尽管JPEX事件再次展示了非监管虚拟资产平台不当甚至欺诈性行为的风险和后果，但这不应影响香港就虚拟资产和Web3生态系统发展的整体规划和路线图。透过本港监管机构和市场参与者的共同努力，定能创建一个鼓励虚拟资产和Web3企业负责任地创新的环境，共同推动新服务、新产品和经济机会，以带来更大的金融普惠性，提升香港作为具活力的国际金融科技中心的竞争力。

诸承誉

香港数字资产持牌协会主席

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